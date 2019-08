Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die zweite "Nacht der Forschung" in Heidelberg und Mannheim am 27. September soll noch besser werden als die erste im letzten Herbst: Fünf weitere Einrichtungen machen mit, warten mit spannenden Versuchen und interessanten Neuigkeiten aus der Wissenschaft auf.

Von 15 Uhr bis Mitternacht gibt es unzählige Programmpunkte mit einzigartigen Einblicken in die vielfältigen, internationalen Forschungstätigkeiten in Heidelberg und Mannheim. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

"Die Biobäckerei - dekoriere deinen Zellkeks", heißt es etwa für Kinder im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, währen Ältere die ersten Tage des beginnenenden Lebens verfolgen können oder den Fragen nachgehen, ob Daten in hundert Jahren noch lesbar sind und wie man Tausende winziger Zellen sortieren kann. Im Haus der Astronomie gibt es Workshops für Kinder oder ein Chorkonzert mit Erzählungen und Planetariumsvorführung rund um den afrikanischen Sternenhimmel. Im Deutschen Krebsforschungszentrum geht es um die Geheimnisse der DNA und die Frage nach der Impfung gegen Krebs. Schattentheater oder Lichtzeichnungen sowie Technik und Wissenschaft zum Selbermachen gibt es im Deutsch-Amerikanischen Institut. "Cola vs. Pepsi" heißt es in der SRH Hochschule, aber es geht dort auch um Biofeedback oder Musiktherapie. Das Uniklinikum führt zum Beispiel auf die Spur von Parasiten und gibt Einblicke in die Chirurgie der Zukunft. Im Explo im Zoo kann man seine eigene DNA analysieren. Die Pädagogische Hochschule verbindet Wissenschaft und Kunst.

Neu dabei in diesem Jahr sind das Max-Planck-Institut (MPI) für Kernphysik und das MPI für ausländisches Recht und Völkerrecht im Neuenheimer Feld, das zum Beispiel seine große Spezialbibliothek vorstellt. Und das Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien in Bergheim bietet überraschende Einblicke in die Beziehungen zwischen China und Europa, vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Aus Mannheim erhält die Nacht der Forschung Verstärkung von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (auch auf dem Campus Eppelheim) sowie dem Planetarium, das Astronomie zum Anfassen präsentiert, während man im Technoseum von der Natur lernen kann (Bionik).

Für manches, etwa die Entdeckung des EMBL-Archivs, den Vortrag zur Sternenforschung im Haus der Astronomie oder die Führung durch die Lichtmikroskopie des Deutschen Krebsforschungszentrums, ist eine Online-Anmeldung erforderlich.

Ein Shuttle wird die Veranstaltungsorte in Heidelberg zwischen 15 Uhr und Mitternacht mit einer Taktung von 30 Minuten verbinden.

Info: Programmpunkte und Online-Anmeldungen über www.nacht-der-forschung-heidelberg.de