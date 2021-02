Von Sarah Hinney

Heidelberg. Stille Mäuschen, schräge Vögel, Rampensäue – auch Tiere haben ihren ganz eigenen Charakter. Und wo lässt sich das besser beobachten als im Zoo? Leider ist der Heidelberger Zoo geschlossen – und es ist noch völlig unklar, wann er wieder seine Pforten öffnet. Damit die Tiere nicht in Vergessenheit geraten, stellt die RNZ einige Zoobewohner und ihre Charaktereigenschaften vor. Zum Auftakt hat Vogelkuratoren Eric Diener eine Stippvisite bei einer besonders quirligen Familie ermöglicht.

Wer seid ihr denn? Gestatten? Bonnie und Clyde, Asiatisches Zwergotterpaar und seit Ende 2020 stolze Eltern von drei kleinen Baby-Ottern. Nun wird es im Ottergehege eigentlich nie langweilig, aber jetzt ist erst recht richtig Leben in der Bude. Und das wird auch eine Weile so bleiben, denn Otterfamilien sind sehr gesellig, sozial und bleiben zusammen.

Was macht euch besonders?Von Ottermännchen Clyde sind keine kriminellen Abseiten bekannt. Bonnie macht ihrem Namen als Gangster-Braut jedoch alle Ehre. Sie klaut. Und dafür wagt die Otterdame ganz schön riskante Manöver. Denn obwohl Otter eigentlich überhaupt nicht gern klettern, springt Bonnie hier und da über ihren Schatten, beziehungsweise aufs Gehölz am Wasserbecken, stiehlt sich dreist in das Gehege der benachbarten Binturongs – und den armen Schleichkatzen dann einfach das Futter. Für einen Otter ein ganz und gar ungewöhnliches Verhalten.

Was fresst ihr gerne? Überhaupt nicht ungewöhnlich ist der gesunde Appetit der Tiere. Etwa ein Drittel ihres Körpergewichts verputzen die wuseligen Mardertiere pro Tag. "Das wäre so, als würden wir täglich zehn Kilo essen", sagt Diener. Aber sie brauchen die Nahrung auch. Otter haben einen sehr hohen Stoffwechsel. Das Wasser, ihr natürlicher Lebensraum, entzieht ihnen viel Wärme, und da sich in ihrem dichten Fell viel Luft fängt, schwimmen sie eigentlich wie Korken oben. Das Schwimmen und Tauchen fordert also jede Menge Kraft und Energie – und die muss wieder rein. Auf dem Otter-Speiseplan im Zoo stehen kleine Fische, Mäuse, Küken, aber auch Muscheln.

Warum stinkt ihr so? Niedlich wie sie sind, kommt man fast in Versuchung, einen Otter in der Badewanne zu halten – wenn da nicht der strenge Geruch wäre. Aber der ist sehr wichtig. Damit markieren Otter ihr Revier. Produziert wird der Geruch in den Analdrüsen.

Und was machen Otter sonst noch? Spielen gehört neben Fressen zur Lieblingsbeschäftigung von Bonnie, Clyde und ihren Kindern – weil sie so klug sind. Das Heidelberger Otter-Elternpaar hat sich sogar einen besonders originellen Zeitvertreib ausgedacht. Der geht so: Man nehme einen 500-Gramm-Joghurtbecher und einen Tunnel. Nun drücke man den Becher in den Tunnel und renne dann mit Vollgas dagegen – fertig ist das Otterkatapult. Auch die Pfleger staunten, als sie dieses Spiel zum ersten Mal beobachteten. Trotzdem gibt es nur hin und wieder Joghurtbecher, sonst wird’s ja langweilig.

Info: Wer den Zoo unterstützen möchte, kann spenden an: Sparkasse Heidelberg, BIC: SOLADES1HDB, IBAN: DE 65.6725.0020.0000.0159 11.