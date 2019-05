Heidelberg. (RNZ)Einige Wochen mussten die Besucher des Zoos geduldig warten, bis sie den Nachwuchs der Gürtelvaris zu Gesicht bekamen, zwei knuffige kleine Lemuren. Dieser Wurf mit zwei Geschwistern ist der erste in Heidelberg, der nicht wenige Tage nach der Geburt verstarb.

Überhaupt gibt es in Europa nur etwa 20 Exemplare dieser Unterart der schwarz-weißen Varis, die in ihrem ursprünglichen Lebensraum in den tropischen Wäldern Madagaskars höchst bedroht sind.

Seit vielen Jahren unterstützt der Zoo Heidelberg das Artenschutzprojekt AEECL (Lemur Conservation Association) auf der Insel Madagaskar vor der Ostküste Afrikas.