Von Sarah Hinney

Heidelberg. Wenn ein Elefant auf Reisen geht, dann ist das eine komplizierte Angelegenheit. Im Zoo Heidelberg hat man damit allerdings schon so viel Erfahrung, dass alle ganz gelassen bleiben – auch wenn ein Elefant ankommt. Namsai macht seit Dienstagabend die Jungbullen-Elefanten-WG im Zoo wieder komplett. In einem mächtigen Container reiste der sieben Jahre alte Asiatische Elefant mit den prächtigen Stoßzähnen vom Tierpark Kolmården in Schweden per Lastwagen und Schiff nach Heidelberg. Und das ist ein gewaltiges Abenteuer für einen Elefanten, der bislang noch nie seinen Heimatzoo verlassen hatte.

Kein Wunder also, dass Namsai am Dienstag nicht spontan den Container verließ, den ein Kran direkt vom Lastwagen vor den Eingang des Elefantenhauses gehoben hatte. Und das, obwohl er kurz davor offensichtlich so langsam den Rüssel voll hatte von seiner langen Reise. Kolmarden liegt etwa 150 Straßenkilometer südwestlich von Stockholm und von dort bis nach Heidelberg sind es immerhin 1400 Kilometer. Ausgerechnet auf den letzten Metern von der Straße bis zum Elefantengehege dauerte es dann noch mal eine gute halbe Stunde, bis der Lastwagen den Container rückwärts an die richtige Stelle rangiert hatte. Da wird auch der genügsamste Dickhäuter irgendwann ungeduldig.

Elefantenbulle "Namsai" ist im Heidelberger Zoo angekommen Kamera: Sarah Hinney / Produktion: Reinhard Lask

Das zeigte Namsai damit, dass er nicht nur den Container, sondern gleich den ganzen Lastwagen zum Schaukeln brachte. Wenn man mehr als drei Tonnen wiegt, ist das ein Kinderspiel. Wie gut also, dass seine beiden Pflegerinnen aus Schweden ihren Schützling begleitet hatten, ihm auf den letzten Metern gut zuredeten und in zwischendurch streichelten.

Knapp 20 Minuten zögerte Namsai dann vor der offenen Tür. Dann lugte zaghaft eine Rüsselspitze aus dem Container und ab da war es nur noch ein kleiner Elefanten-Schritt ins neue Heim.

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch verbrachte Namsai erst mal allein in einer Box im Elefantenhaus. "Viel geschlafen hat er nicht, das ist ja auch alles sehr aufregend", berichtete Revierleiter Stefan Geretschläger am Mittwochvormittag.

Namsais Schüchternheit war da jedoch längst wie weggeblasen. Kaum hatten die Pfleger die Tür zum Außengehege geöffnet, machte sich der Jungbulle munter auf Erkundungstour über das gesamte Gelände. Er befühlte mit dem Rüssel neugierig Baumstämme, erkundete das Wasserloch, besah sich jeden Winkel seines neuen Heims und freute sich über die Äpfel, die ihm seine schwedischen Pflegerinnen zwischendurch zuwarfen. Beide bleiben noch mehrere Tage in Heidelberg um sich mit den hiesigen Pflegern auszutauschen und Namsai die Ankunft zu erleichtern.

Bei seinem ersten Ausflug aufs Gelände war der kleine Schwede noch allein. "Er soll sich erst mal auf dem Gelände sicher fühlen und es in Ruhe kennenlernen bevor er seine Mitbewohner Tarak, Yadanar und Ludwig kennenlernt", erklärt Geretschläger. Schon zur Mittagszeit war es dann so weit: Alle vier Elefanten trafen aufeinander und das hat richtig gut geklappt. Ein bisschen Gerangel und Geschubse war dabei, das sei aber ganz normal.

Der Revierleiter freut sich über den Zuwachs. "Ein Trio ist nett, ein Quartett ist besser." In der Rangordnung der WG wird Namsai nun als "Praktikant" alles lernen, was ein Elefant in der Pubertät so lernen muss. Das wird nicht nur für ihn selbst, seine Mitbewohner und die Pfleger im Zoo spannend, sondern auch für die Besucherinnen und Besucher. "Wir freuen uns, dass Namsai gut angekommen ist und sind zuversichtlich, dass die Gruppe zusammenwächst", sagte auch Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Update: Mittwoch, 12. Mai 2021, 14.15 Uhr

Ein neuer Mitbewohner in der Elefanten-WG

Jungelefent Namsai kommt aus Schweden an den Neckar. Der achtjährige Bulle soll noch im Mai zur seiner neuen Sozialgruppe dazustoßen.

Der Asiatische Elefant Namsai wird im Mai in den Zoo Heidelberg einziehen. Foto: Zoo Kolmarden

Heidelberg. (RNZ/ppf) Im Mai erhalten die drei jungen Elefantenbullen im Zoo Heidelberg tonnenschwere Verstärkung: Ein neuer Elefant wird in den Zoo einziehen. Der "Neue" hört auf den Namen Namsai und kommt aus dem Zoo Kolmarden in Schweden. Mit seinen fast acht Jahren ist der Jungbulle bereit, sich von seiner Geburtsgruppe zu lösen und im Zoo Heidelberg von einem Elefanten-Teenager zu einem selbstbewussten Elefantenbullen heranzuwachsen.

Elefant Namsai wird in der Heidelberger WG der jüngste Mitbewohner sein. Mit dem Umzug beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Wie es Elefanten in freier Wildbahn in diesem Alter ebenfalls tun würden, schließt er sich einer Gruppe anderer männlicher Elefanten an – Tarak, Yadanar und Ludwig. Mit ihnen wird Namsai die nächsten Jahre zusammenleben. Wie sich die drei Heidelberger mit dem Schweden verstehen und anfreunden wird spannend zu beobachten sein. In der für ihn neuen Sozialgruppe lernt er alle Verhaltensweisen, die für das Gemeinschaftsleben wichtig sind. Sobald die Bullen sozial gereift, meist mit zehn bis zwölf Jahren, können sie Heidelberg verlassen, um in anderen Zoos eine eigene Zuchtgruppe zu übernehmen, schreibt der Zoo in einer Pressemitteilung.