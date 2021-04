Von Sarah Hinney

Heidelberg hat einen neuen Star und der ist 5,8 Kilogramm schwer, so groß wie ein Mops, sehr flauschig und wahnsinnig niedlich: Merle ist das erste Syrische Braunbärenbaby im Zoo seit 20 Jahren und damit eine kleine Sensation. Dabei liegen Trauer und Freude dicht beieinander: Merles Vater Martin musste im Januar – nur wenige Tage bevor seine Tochter auf die Welt kam – eingeschläfert werden. Er hatte Arthrose in beiden Kniegelenken und litt unter starken Schmerzen. Den Pflegerinnen und Pflegern fiel der Abschied von Martin sehr schwer. "Er war ein ganz toller, lieber Bär", sagt die Leiterin im Raubtierrevier, Bianca Weißbarth. Dass seine Partnerin Ronja ein Kind von ihm erwartete, hat alle überrascht: "Wir haben nicht mit Nachwuchs gerechnet, aber am 15. Januar hat plötzlich etwas in der Box geschrien und das war nicht Ronja", erzählt die Revierleiterin begeistert.

Warum es diesmal mit dem Nachwuchs geklappt hat, könnte einen Grund haben: Zum ersten Mal hatte die Revierleiterin die Braunbären im vergangenen Jahr konsequent in die Winterruhe geschickt. Bis auf einen vorsichtigen Blick in die Box jeden Morgen blieben die Tiere völlig ungestört. In den Jahren zuvor waren die Bären das ganze Jahr über auch draußen in der Anlage unterwegs. "Syrische Braunbären brauchen nicht zwingend Winterruhe", erklärt Weißbarth. Dennoch habe man das diesmal ausprobieren wollen.

Letztlich liegt es in der Natur der Bären, dass der Stoffwechsel der Tiere ganz runterfährt. Sie brauchen während der Winterruhe keine Nahrung, eigentlich nicht mal Wasser, schlafen fast nur. Ganz wie in der Natur hat sich Ronja also im vergangenen Sommer eine dicke Fettschicht angefressen, im Herbst wurde sie mit vielen Nüssen gefüttert und zum Schluss gab es nur noch Salat. In ihrer Wurfbox hat sich Ronja dann auch prompt ein kuscheliges Nest gebaut. Ihr kleines Baby kam während der Winterruhe zur Welt – ganz so, wie es sich für Braunbären gehört.

Gerade mal so groß wie ein Meerschweinchen war das kleine Bärenbaby bei seiner Geburt. "Wir haben es lange nicht gesehen. Bärenbabys krabbeln nach der Geburt direkt über den Bauch zur Brust der Mutter, um zu trinken", erklärt Bianca Weißbarth. Getrunken hat Merle dafür ziemlich laut und deshalb haben die Pfleger das kleine Bärchen täglich gehört. Nach etwa sechs Wochen bekamen sie es dann endlich erstmals zu sehen. Inzwischen ist Merle drei Monate alt und kerngesund, Ronjas Winterruhe ist auch vorbei. "Sie ist eine großartige Mama", freut sich Weißbarth über Ronjas liebevollen Umgang mit ihrem Baby. Bärenpapa Martin fehlt den beiden nicht – auch wenn das traurig klingt, aber Bärinnen ziehen auch in der Natur ihre Jungen ganz alleine auf.

Zoodirektor Klaus Wünnemann freut sich ebenfalls riesig über den Nachwuchs: "Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir junge Bären im Zoo hatten. Dabei ist Nachwuchs für die Syrischen Braunbären so wichtig. Die Tiere sind in Kleinasien von der Ausrottung bedroht und auch die Zoopopulation kann jedes Jungtier gut gebrauchen." Bis die Zoobesucher die beiden beobachten können, ist noch etwas Geduld gefragt. Erst wenn die Temperaturen dauerhaft wärmer werden und Merle sich sicher durch das Innengehege bewegt, dürfen Mutter und Tochter gemeinsam die große Außenanlage erkunden.

Info: Die ersten Fotos und Videos von Bärenkind Merle gibt es online unter www.zoo-heidelberg.de/deinZoo.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 20.08 Uhr

Zum ersten Mal seit 20 Jahren Nachwuchs bei den Braunbären

Merle ist das Vermächtnis des eingeschläferten Braunbären Martin. Bis die Zoobesucher die beiden Bärinnen selbst beobachten können, ist noch etwas Geduld angesagt.

Heidelberg. (RNZ) Neuer Nachwuchs im Heidelberger Zoo: Die syrische Braunbärin Ronja hat im Januar 2021 eine kleine Bärin zur Welt gebracht, wie der Tierpark mitteilt.

Noch sind die beiden im Innenhaus der Bärenanlage untergebracht. Bis vor den Ostertagen waren Mutter und Tochter, wie es in der Natur üblich ist, in Winterruhe. Seit letzter Woche sind beide immer aktiver geworden und die kleine Bärin hat nun begonnen, das Innengehege neugierig zu erkunden. Die Tierpfleger konnten Mutter und Tochter dabei mit der Kamera erstmalig erfassen.

Für den Zoo ist es der erste Nachwuchs bei den syrischen Braunbären seit über 20 Jahren. Die letzten Heidelberger Bären kamen 1994 zur Welt. "Es ist schon eine Ewigkeit her, dass wir junge Bären im Zoo hatten", berichtet Zoodirektor Klaus Wünnemann. Nachwuchs für die syrischen Braunbären so wichtig: Die Tiere sind in Kleinasien von der Ausrottung bedroht und auch die Zoopopulation kann jedes Jungtier gut gebrauchen.

Bären bringen ihre Jungtiere während der Winterruhe zur Welt. Bärin Ronja hat in diesem Zeitraum fast nur geschlafen. Dass ein Jungtier geboren wurde, haben die Tierpfleger nur auf der Überwachungskamera im Innengehege erahnen können. Für die Bärin ist es der erste Nachwuchs. Absolute Ruhe war daher für sie sehr wichtig.

Erst nach rund drei Monaten, als Ronja kurz vor Ostern wieder aktiver wurde, begannen die Tierpfleger, sich den beiden behutsam zu nähern. Am Montag konnte die erste tierärztliche Untersuchung des Jungtieres durchgeführt werden. Neben der Geschlechtsbestimmung überprüfte die Zoo-Tierärztin das Gewicht und die junge Bärin erhielt einen Mikrochip mit ihrer persönlichen Identifikationsnummer. Das Ergebnis der Untersuchung lautet: Die junge Bärin ist kerngesund.

Revierleiterin im Raubtierrevier, Bianca Weißbarth hofft, dass sich die Kleine gut entwickelt. Der syrische Braunbär Martin musste Anfang des Jahres aufgrund von massiven Arthrosen in beiden Knien eingeschläfert werden. Nur wenige Wochen später, am 15. Januar, kam sein Nachwuchs zur Welt. Bärin Ronja wird die Kleine alleine aufziehen. Weißbarth sagt: "In der Natur treffen sich Bären meist nur zur Paarung. Die Jungenaufzucht ist alleine Sache der Bären-Mütter, dabei spielen die Bären-Väter keine Rolle."

Dass Martin nicht mehr da ist, wird sie in der Aufzucht nicht behindern. Bisher kümmere sich Ronja sehr gut um die Kleine und sei im Umgang mit ihr ganz entspannt. Einen Namen hat die junge Bärin bereits erhalten. In Gedenken an den Bärenvater Martin haben die Tierpfleger ebenfalls einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben M gewählt – Merle.

Bis die Zoobesucher die beiden Bärinnen Ronja und Merle selbst beobachten können, ist noch etwas Geduld angesagt. Erst wenn die Temperaturen dauerhaft wärmer werden und Merle sich sicher durch das Innengehege bewegt, dürfen Mutter und Tochter gemeinsam nach und nach die große Außenanlage erkunden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Info: Mehr von "Martins Vermächtnis" gibt es unter www.zoo-heidelberg.de/deinZoo zu sehen.