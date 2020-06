Heidelberg. (RNZ/gin) Im Heidelberger Zoo kam der Klapperstorch vorbei. Das ist angesichts der zahlreichen Nester eigentlich nichts Besonderes. Nicht alltäglich dagegen ist die Geburt eines kleinen Hausesels, der am 23. Juni das Licht der Welt erblickte.

Die Geburt fand auf dem Freigelände hinter der Explo-Halle inmitten der kleinen Eselherde des Zoos statt. Jungtier und Mutter geht es gut, beide zeigen sich bereits fit und aktiv auf der Außenanlage.

Der kleine Eselhengst hat graues, zartes Fell und – für Esel typisch – lange Ohren. Bereits kurz nach seiner Geburt machte er erfolgreich die ersten Gehversuche. Inzwischen zeigt er sich, immer in der Nähe seiner Mutter Polly, fit und munter auf der Anlage. Er erkundet neugierig seine Umgebung und nimmt ersten Kontakt zu den anderen Herdenmitgliedern auf.

Für Eselin Polly war es die erste Geburt. Auch Esel Charly wurde zum ersten Mal Vater. Ebenso wie für die Elterntiere, ist die Situation für die gesamte Herde ungewohnt. Tierärztin Barbara Bach berichtet: "Wir sind froh, dass die Geburt auf der Anlage so komplikationslos verlief und es Mutter und Jungtiger gut geht. Es ist schön zu sehen, wie entspannt die anderen Herdenmitglieder, Hausesel Chaliza und Poitou-Esel Thibaut, mit dem neuen Mitglied umgehen. Schließlich gab es in der Herde vorher noch keine andere Geburt."

Der kleine Esel erkundet neugierig die Eselanlage in Zoo Heidelberg. Fotp: Zoo Heidelberg

Die meiste Zeit des Tages verbringen Jungtier und Mutter auf der großzügigen Eselanlage hinter der Explo-Halle. Dort sind sie für Besucher zu sehen. "In den ersten Tagen möchten wir Jungtier und Mutter noch ein bisschen Zeit geben, sich in Ruhe kennenzulernen", so die Zoo-Tierärztin. Daher ist die Außenanlage aktuell in zwei Bereiche geteilt. "Über den Zaun hinweg können Mutter und Jungtier gut Kontakt zum Rest der Herde halten. Die anderen Herdenmitglieder zeigen sich, ebenso wie die Zoobesucher, sehr interessiert am kleinen Eselhengst."

Der Hausesel ist die domestizierte Form des Afrikanischen Wildesels. Als Arbeits- und Lastentier ist der Hausesel weltweit verbreitet. Deren Bestände gelten als nicht gefährdet.

Schlechter steht es um den Afrikanischen Wildesel: Er gilt laut der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature als vom Aussterben bedroht. Frei lebende Wildesel gibt es nur noch in wenigen Gebieten im Nordosten Afrikas.

Wer den kleinen Esel kennenlernen möchte, muss in der Corona-Zeit einige Regelungen und Einschränkungen beachten. Ein Besuch ist ausschließlich mit Online-Anmeldung möglich. In geschlossenen Räumen gilt für alle Personen ab 6 Jahren eine Maskenpflicht.

Angebote im Zoo, wie Erlebnisreiche Rundgänge und Kindergeburtstage sind mit eingeschränkter Teilnehmerzahl wieder möglich. Die Ausstellungshalle ist mit zwei neuen Ausstellungen "Hamsterland" und "Faszination Moor" wieder geöffnet.

Informationen zu allen geltenden Regelungen und zur Online-Anmeldung unter www.zoo-heidelberg.de/coronainfo.