Heidelberg. Zehn mal mehr Platz als heute sollen die Gorillas im Heidelberger Zoo bekommen, wenn ihre Außenanlage erweitert wurde. Für das Projekt, für das in den nächsten Wochen der Bauantrag eingereicht wird, soll spätestens Anfang 2020 Baubeginn sein. Dann wird die Wiese, die bislang zwischen dem Außengehege der Gorillas und der Voliere der Roten Sichler liegt, mit einbezogen.

Das neue Gehege reicht vom ehemaligen Gelände des Reitervereins bis zur Känguru-Anlage. Eine erste Kostenschätzung für die Erweiterung liegt bei zwei Millionen Euro, die der Zoo aus seinen Rücklagen, über einen Kredit und Spenden finanzieren will. Um die Spenden aufbringen zu können, plant das Zooteam derzeit Aktionen über das ganze Jahr hinweg.

Hintergrund Das Menschenaffenhaus im Zoo wurde 1988 eingeweiht, der Spatenstich war im April 1985. Geplant hat es der Heidelberger Architekt Hans-Peter Pollich. Grund für den Neubau waren die geänderten Mindestanforderungen für die Haltung von Säugetieren. Damals lebten sieben Orang-Utans im heutigen kleinen Affenhaus in einem viel zu kleinen Gehege. Mit dem neuen Menschenaffenhaus begann [+] Lesen Sie mehr Das Menschenaffenhaus im Zoo wurde 1988 eingeweiht, der Spatenstich war im April 1985. Geplant hat es der Heidelberger Architekt Hans-Peter Pollich. Grund für den Neubau waren die geänderten Mindestanforderungen für die Haltung von Säugetieren. Damals lebten sieben Orang-Utans im heutigen kleinen Affenhaus in einem viel zu kleinen Gehege. Mit dem neuen Menschenaffenhaus begann im Zoo auch die Haltung von Gorillas: Die ersten Tiere - "Jitu" und "Moseka" - kamen vor der Fertigstellung des neuen Hauses 1987 aus der Wilhelma in Stuttgart. Gut ein Jahr später zogen dann noch Silberrücken "Bullermann" und "Lena" aus dem Zoo Saarbrücken in den Zentralbau in Achteckform. Den vier Tieren stand ein etwa 120 Quadratmeter großer Innenbereich und ein rund 230 Quadratmeter großer Außenbereich zur Verfügung. Bei seiner Einweihung galt das Haus als eines der modernsten seiner Art und die Außenanlagen gehörten zu den größten eines europäischen Affenhauses. Für die Finanzierung des damals größten Neubauvorhabens im Zoo wurde 1981 eine Lotterie gestartet, um das Vier-Millionen-Mark-Projekt - rund zwei Millionen Euro - zu unterstützen. Der jetzt geplante Umbau soll genauso viel kosten. (tt)

"Die bestehende Anlage ist außen zu klein und bietet keine Rückzugsmöglichkeiten vor Besuchern und den anderen Gorillas", erklärt Zookuratorin Sandra Reichler. Die Primaten seien eine sehr sensible Tierart, die unbedingt Orte brauche, an die sie sich zurückziehen könne. Und auch Beschäftigung sei außen kaum möglich: "Aus Sicherheitsgründen können wir die dritte Dimension nicht nutzen, weil wir immer fünf Meter Abstand zum Gehegerand halten müssen", erklärt die Biologin. Im neuen Gehege sollen solche Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden, ebenso wie Inseln, die etwas höher liegen, um ihnen Aussichtsplätze zu bieten.

In dieser Anlage werden die Gorillas aber nicht alleine leben: Sie sollen mit Pinselohrschweinen und Mangaben oder Meerkatzen vergesellschaftet werden. "In den USA leben Gorillas und Pinselohrschweine schon in gemeinsamen Gehegen, in Europa gibt es das bislang noch nicht", erklärt Reichler. Besucher haben künftig nur noch einen Zugang ins Menschenaffenhaus, dafür gibt es viele Möglichkeiten, die Tiere zu beobachten: Etwa durch große Glasscheiben oder über einen Wasser- und einen Trockengraben hinweg.

Für Reichler ist die neue Anlage für die Gorillas eine Herzensangelegenheit, ist sie doch seit September auch stellvertretende Vorsitzende der Spezialistengruppe für Menschenaffen beim Europäischen Zooverband (EAZA). Diese Gruppen gibt es für viele Tierarten, die in Zoos leben. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Erstellung eines Haltungsplans. "Darin ist festgelegt, welche Tierarten in Zoos gehalten werden sollen und welche nicht", berichtet Reichler.

Bis 2021 soll der Plan für Menschenaffen fertig werden. Darin wird zum Beispiel festgelegt, welche Arten durch Erhaltungszuchtprogramme und Zuchtbücher verwaltet werden müssen. "Wir sind eine Anlaufstelle für alle Zoos, die Menschenaffen halten. Wir sammeln Informationen und geben diese weiter. Wir prüfen, ob die Unterstützung von Forschungsprojekten durch Mitgliedszoos für die Haltung oder den Schutz der Tierart sinnvoll sind", erklärt die Biologin.

Sandra Reichler, Kuratorin des Heidelberger Zoos, ist beim Europäischen Zooverband zur stellvertretenden Vorsitzenden einer Spezialistengruppe für Menschenaffen ernannt worden. Foto: Rothe

Derzeit erarbeite man mit Unterstützung der Weltnaturschutzunion IUCN Verträge für ein Artenschutzprojekt, das in Gabun und Kongo Gorillas im Freiland wieder ansiedeln möchte. "Da muss klar sein, unter welchen Bedingungen das passiert", so Reichler. Die Zuchtprogramme für Menschenaffen gibt es schon relativ lange und die Koordinatoren haben gut gearbeitet: "Das Zuchtprogramm bei den Gorillas ist so erfolgreich, dass wir die Population in den Zoos sogar regulieren müssen", erklärt Reichler. Nur alle fünf bis sechs Jahre darf ein Weibchen derzeit Nachwuchs bekommen.

Zusammen mit der Vorsitzenden der Spezialistengruppe, Maria Teresa Abelló vom Zoo Barcelona, will Reichler in Zukunft die Verbindungen zu Artenschutzprojekten intensivieren und die Forschungsthemen vorschlagen, deren Ergebnis die Haltung deutlich voranbringen kann. "Außerdem wollen wir mehr Material und Hilfe im Bildungsbereich für die Mitgliedszoos anbieten", erklärt die Biologin.

Das schlägt sich natürlich auch auf die Arbeitsbelastung im Zoo nieder: Einen Tag pro Woche, schätzt Reichler, nimmt die Arbeit für den Zooverband in Anspruch. Meist aber phasenweise, zum Beispiel vor den Treffen der Spezialistengruppe, die zwei Mal im Jahr stattfinden. Die Arbeit der Gruppen sei aber sehr wichtig: "Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren im Zoo und seither hat sich viel getan und wir haben viel erreicht."

Und natürlich sorgt Sandra Reichlers Engagement auch für ein entsprechendes Renommee eines relativ kleinen Zoos wie es der Heidelberger Tiergarten ist. "Was die Haltung angeht, sollte man deshalb mit gutem Beispiel voran gehen", sagt Reichler. Bereits im April 2017 hatte man die Orang-Utans nach Belgien abgegeben, weil ein artgerechtes Gehege aus räumlichen und finanziellen Gesichtspunkten für den Zoo nicht zu stemmen gewesen wäre. Und auch die Schimpansen-Haltung will man aufgeben: Sobald diese im Zoo "ausgestorben" sind, soll ihr Gehege ebenfalls den Gorillas zugeschlagen werden.