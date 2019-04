Von Timo Teufert

Heidelberg. Pünktlich zum Osterfest sind die Küken im Heidelberger Zoo geschlüpft: Auf der Osterwiese im Afrikahaus tummeln sich neben drei Kaninchen auch über 30 Hühnerküken. Eines sticht dabei aus der Masse deutlich heraus: Es ist ein einzelnes Jungtier der schwarz-blau glänzenden Ayam Cemani-Hühner, die rund um das Afrikagehege frei im Zoo herumlaufen.

Die hellen Artgenossen sind Haushuhnküken und gehören zur Rasse "Lakenfelder". Während das Ayam Cemani-Küken später zu den anderen Freigängern seiner Rasse kommt, werden die Haushühner auf die Anlage neben dem Streichelgehege umziehen. Doch bis es soweit ist, dürfen die Kleinen ihren Flaum unter den Rotlichtlampen im Afrikahaus wärmen.

Die Besucher des Tiergartens erwartet bei dem vorhergesagten, traumhaften Osterwetter nicht nur die Küken-Kinderstube, sondern auch eine farbenfrohen Blütenkulisse für einen Frühlingsspaziergang mit Freunden und Familie.

Auf dem gesamten Gelände strecken die Osterglocken und die Tulpen ihre Blüten in die Frühlingssonne und setzen farbenfrohe Akzente auf den Wiesen. Die Bäume und Sträucher eifern um die Wette, wer wohl mit den schönsten Blüten die Blicke der Besucher auf sich zieht. Zoobesucher und Zootiere genießen gleichermaßen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen.

Bereits am Zoo-Eingang sind die untrüglichen Frühlingsboten zu hören: Denn dort werden die Zoobesucher vom Klappern der Weißstörche aus vielen Wipfeln der hochgewachsenen Bäume begrüßt. Die beiden Syrischen Braunbären Martin und Ronja sind in Paarungslaune, und auch in den Vogelvolieren wird gebalzt. Die Blassuhus sind schon etwas weiter: Dort startet der sieben Wochen alte Nachwuchs gerade seine ersten Flugversuche. Für den jungen Uhu beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt: Er ist zum Ästling geworden. In dieser Entwicklungsphase trainiert das Küken seine Flugfähigkeit und lernt, sich selbstständig zu ernähren. Dabei sitzt der Ästling nicht mehr ausschließlich im elterlichen Nest, sondern hält sich auch am Boden auf. Mit Bettelrufen steht er weiterhin in Kontakt mit den Eltern, die ihn noch einige Zeit aufopferungsvoll versorgen werden.

Als besondere Zugabe für alle Familien schaut am Ostersonntag Meister Lampe im Zoo vorbei: Von 11 bis 16 Uhr wird der Osterhase durch die Anlage ziehen und dabei eine Überraschung für die kleinen Besucher dabei haben. Geöffnet hat der Zoo an allen Feiertagen von 9 bis 19 Uhr, Fütterungen und Präsentationen finden wie gewohnt statt.