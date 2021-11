Von Johanna Kober

Heidelberg. In den Geschäften tummeln sich die Menschen, vollgepackt mit großen Einkaufstüten eilen sie durch die Hauptstraße, um das richtige Geschenk für ihre Lieben zu finden. Doch viele Kinder haben keine fürsorgliche Familie, die sich bemüht, ihre Wünsche zu erfüllen. Um ihnen dennoch eine liebevolle Überraschung an Weihnachten zu ermöglichen, hat Jennifer Förster vor sechs Jahren das erste Mal einen "Wunschbaum" in Nürnberg aufgestellt. Dieses Jahr setzen sie und ihr Mann Robert Förster das Projekt gemeinsam mit Anja Götzke und Willy Krusig zum zweiten Mal auch in Heidelberg um.

Neben dem Stand der Försters auf dem Weihnachtsmarkt, an dem sie Feuerzangenbowle anbieten, steht auf dem Universitätsplatz ein kleiner Weihnachtsbaum, nicht wie üblich mit Christbaumkugeln und Lametta, sondern mit Wünschen von bedürftigen Kindern geschmückt. Dieses Jahr stammen die Wunschzettel von Kindern aus dem Frauenhaus Heidelberg und dem Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach. Robert Förster erklärt: "Wir wählen bewusst Institutionen aus der Region aus, denn es gibt so viel Elend in der eigenen Stadt und wir möchten etwas an unsere Heimat zurückgeben."

Auf bunten Zetteln stehen unterschiedlichste Dinge, wie die Besucherin Luisa Stegmeier erzählt: "Manche Kinder haben einfach ,Süßigkeiten’ aufgeschrieben. Wenn man diese bescheidenen Wünsche liest, wird einem wieder bewusst, wie privilegiert wir doch leben. Das Mindeste, das man da tun kann, ist ein bisschen was abzugeben." Ein 17-jähriger Junge aus Heidelberg bittet beispielsweise um ein Paar Schuhe in Größe 42. Ein neunjähriges Kind wünscht sich zu Weihnachten Knete.

Die Idee der Schausteller ist einfach: Die Besucher des Weihnachtsmarkts können sich einen Wunschzettel mitnehmen, das entsprechende Geschenk kaufen und das Paket bis Montag, 13. Dezember, am Stand der Försters abgeben. Kurz vor den Festtagen holen die sozialen Einrichtungen die Geschenke ab und verteilen sie an Heiligabend an die Kinder.

"Viele der Kinder haben ernsthaftes Leid erfahren – wurden sexuell oder psychisch missbraucht", berichtet Robert Förster. "Mit diesen kleinen Geschenken kann man wirklich Kinderaugen zum Leuchten bringen." Zusätzlich diene die Aktion dazu, auf die Institutionen aufmerksam zu machen, so Jennifer Förster.

Weil unklar ist, wie lange der Weihnachtsmarkt geöffnet sein wird, hat das Ehepaar Förster bereits im Voraus weniger Wunschzettel gesammelt, damit sicher ist, dass jeder abgegebene Wunsch auch erfüllt wird. Außerdem haben die Organisatoren begonnen, die Zettel mit gelben und grünen Punkten zu markieren, je nachdem, aus welcher Einrichtung der Wunsch kommt. "Denn so können die Leute ihre Geschenke den Institutionen direkt zuschicken, falls unser Stand bald schließen muss und wir keine Pakete mehr entgegen nehmen können", erläutert Jennifer Förster.

Nach knapp einer Woche ziehen die Schausteller zufrieden Zwischenbilanz: Von rund 110 Wunschzetteln ist gut die Hälfte bereits weg – und das trotz vergleichsweise geringer Besucherzahlen. An Weihnachten seien viele Menschen eher bereit, etwas zu geben, ergänzt Förster. "Viele Teilnehmer fügen beispielsweise zu dem eigentlichen Geschenk noch eine liebevolle Karte oder Schokolade hinzu."

Info: Falls der Weihnachtsmarkt schließt und Geschenke nicht mehr abgegeben werden können, ist Jennifer Förster für Rückfragen per E-Mail an weihnachtsmarkt123@gmail.com erreichbar.