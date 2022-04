Von Julia Lauer

Heidelberg. Schrauben bis unter die Decke, solche mit Grob- und solche mit Feingebinde, Torx-, Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben, außerdem Schraubenzieher und Schleifpapier jeglicher Körnigkeit: Das ist nur ein Bruchteil des Sortiments von "Rud. Entenmann" in der Bahnhofstraße. Seit 32 Jahren verkauft Jochen Kadel an diesem Standort Werkzeug, insbesondere: Kleineisenwaren. "Die Firma wirft Ertrag ab", berichtet der Geschäftsführer – und trotzdem ist nicht gewiss, ob sein Traditionsbetrieb fortbesteht.

Denn Kadel hat Probleme, einen Nachfolger zu finden, einen Kaufmann vielleicht, einen Schreiner oder jemanden, der wie er aus der Metallbranche kommt. Kadel ist erst Mitte fünfzig, doch er will sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurückziehen; schon heute läuft das Ladengeschäft deshalb nur noch im Notbetrieb. Die Arbeit mache ihm Spaß, beteuert Kadel, doch seine Prioritäten will er künftig anders setzen. In den nächsten Jahren hat er vor, sich den Dingen zuzuwenden, die ihm noch mehr Freude bereiten: im Garten arbeiten und zu Hause werkeln, Fußball spielen, das Weltgeschehen verfolgen.

Seine Söhne kommen für die Nachfolge nicht infrage, sie sind zu jung. "Es wäre schade, wenn das Geschäft verschwindet", meint Kadel. Er hofft, dass sich das Schicksal seines Ladens noch abwenden lässt, das schon so viele andere Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Bahnhofstraße ereilte. Schon vor Jahren schloss dort der Elektrohandel, später das Farbengeschäft. Der Orthopädieschuhtechniker verließ erst vor Kurzem seine Räume, zuletzt musste die Reinigung schließen.

"Wir haben hier fast alles, was es im Baumarkt gibt, Hammer, Schrauben und Dübel. Aber wir haben auch Marken, die es dort nicht gibt", erzählt Kadel im Verkaufsraum und deutet auf ein Werkzeug. "Diese Handkreissäge ist zwar nicht die günstigste, aber die beste. Und bei uns erfährt man auch, warum", wirbt er für sein inhabergeführtes Geschäft. Auf Qualität, Sachverstand und Beratung führt er zurück, wie sein Betrieb so lange bestehen konnte – und das sogar jahrzehntelang direkt gegenüber vom Bauhaus.

Der Teppichboden abgewetzt, ein Kofferradio, das leise Musik spielt, eine Dose mit Gummibärchen für die Kundschaft: Dass Kadels Ladengeschäft aus der Zeit gefallen ist, ist sofort ersichtlich. Die Geschichte von "Rud. Entenmann" reicht tatsächlich weit zurück, mehr als hundert Jahre. 1919 von Rudolf Entenmann in Bretten gegründet, siedelte das Geschäft schon bald in die Heidelberger Hauptstraße über. Es zog von dort aus zunächst in die Rohrbacher Straße, wie Kadel erzählt, dann in die Bahnhofstraße. Dort hält es sich seit 40 Jahren, Aufs und Abs inklusive.

Schwierig sei etwa gewesen, als vor rund 15 Jahren etliche Parkplätze in der Bahnhofstraße wegfielen. "Da konnten die Handwerker mit ihren Bussen auf einmal nicht mehr halten", erinnert sich der Einzelhändler. Günstig wirkte sich hingegen aus, dass das Bauhaus vor zweieinhalb Jahren schloss. "Das haben wir direkt gemerkt an der Kundenfrequenz." Viel gearbeitet, sagt er, habe er in alle der Zeit immer. "Aber es hat gereicht, damit die Familien über vier Generationen gut leben konnten."

Kadel, der selbst gelernter Werkzeugmacher ist, übernahm das Geschäft von seinem Vater, einem Kaufmann. Dem Vater verdankt er womöglich auch seinen Geschäftssinn; neue Nischen muss man auch einer Eisenwarenhandlung auftun. "Man muss ein Näschen dafür haben, womit man Geld verdienen kann," drückt es Kadel aus. So nahm er zum Beispiel irgendwann die Rasenmäher aus dem Sortiment, nur einige Gießkannen auf einem Regal erinnern noch an diese Ära. "In Heidelberg wird so viel gebaut. Aber wo es keine Gärten mehr gibt, braucht man auch nicht zu mähen", erklärt er. Stattdessen setzte er etwa auf moderne Schließanlagen und nahm Spezialwerkzeug für Modelleisenbahnen und Segelflugzeuge ins Sortiment.

"Wir haben viele zufriedene Kunden", berichtet Kadel aus seinem Alltag. Manchmal hilft er dabei auch nach: So stelle er in der Weihnachtszeit stets einen Teller mit Buttergebäck auf die Theke – zur Freude der Kunden in der Form von Bohrmaschinen. Dabei wickeln Kadel und seine fünf Mitarbeiter mittlerweile das wenigste an der Theke ab. Das Ladengeschäft allein hält den Betrieb nicht am Laufen: 80 bis 90 Prozent der Verkäufe kämen per E-Mail und Fax zustande, schätzt Kadel. "In Spitzenzeiten gehen hier täglich 25 Pakete raus."

Studenten, Handwerksbetriebe, Schulen, die Stadtwerke – sie alle zählt Kadel zu seinen Kunden. Er berät sie, je nachdem was sie kaufen. "Bei einer 600-Euro-Maschine muss man mehr reden als bei vier Schrauben", so seine Strategie. Aber auch an das Vorwissen der Kundschaft passt er sich an. Unter den vielen Akademikern aus der Weststadt sind ihm die Juristen die liebsten. "Die haben zwei linke Hände. Wenn man denen sagt, wie sie ein Loch in die Wand kriegen, sind sie richtig glücklich", erzählt er. Für ihn als Händler gilt das dann auch. "Dann macht die Arbeit richtig Spaß", sagt Kadel.