Das erste „Heidelberger Weindorf“ wurde am Freitagnachmittag offiziell auf dem Karlsplatz eröffnet. Auch auf dem Schloss fanden sich bereits erste Gäste ein. An beiden Orten kann nun zehn Tage lang gepflegt gefeiert werden. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Der Herbst zeigte sich am Freitag von seiner lieblichen Seite, und die Sonne schickte wärmende Strahlen auf den hübsch geschmückten Karlsplatz. Schöner hätte es also nicht sein können zur Eröffnung des "Heidelberger Weindorfs", das in diesem Jahr Premiere feiert. Zehn Tage lang können Besucherinnen und Besucher in der Altstadt Weine der Heidelberger Winzer Bauer, Clauer, Winter und Kaltschmidt sowie Speisen der GVO Cateringkultur genießen. Überdies lockt die romantische Kulisse des Schlosses zum Besuch des zweiten Weindorfs rund um das Elisabethentor.

Um 15 Uhr, als Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, auf die kleine Bühne trat, um das Weindorf feierlich zu eröffnen, waren viele Tische und Bänke bereits besetzt. "Das ist schon seit 11 Uhr so", freute sich Schiemer. Für ihn ist mit dem Weindorf ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, auch wenn die Organisation ihm und seinem Team unter Pandemiebedingungen einiges an Flexibilität abforderte. "Viele Städte sagen Veranstaltungen ab, wir haben alles daran gesetzt, diese Veranstaltung zu ermöglichen", sagte der Marketingchef und betonte, wie wichtig die Geselligkeit für die Menschen nach der langen Coronazeit sei. "Und wir freuen uns besonders, diese Veranstaltung mit den Heidelberger Winzern unten und den überregionalen Winzern oben durchzuführen."

Als ein ganz neues Kapitel, das "längst überfällig" gewesen sei, bezeichnete Oberbürgermeister Eckart Würzner die Veranstaltung. Er betonte: "Unsere Stadt produziert hervorragenden Wein." Das Weindorf sei deshalb auch eine Botschaft an die Region. Die ehemalige Weinkönigin Larissa Winter-Horn, Stadträtin und Vorsitzende des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Heidelberg-Rohrbach bekräftigte: "Die Heidelberger Weine können sich mit den besten Weinen in ganz Deutschland messen." Umso mehr freue sie sich, dass man sich beim Weindorf auf die regionalen und auf dem Karlsplatz auf die Heidelberger Weine konzentriere. "Das ist gelebte Nachhaltigkeit".

Martin Scharff von der Heidelberger Schlossgastronomie warb dafür, auch die regionalen Weine auf dem Schloss zu verkosten. "Mit der Auswahl haben wir die Region umarmt." Er empfahl, zu Fuß mit dem Glas nach oben zu laufen und mit der Bergbahn wieder runterzufahren. Überdies versprach er ein Abendessen für zwei in seinem Restaurant, sollte es jemandem gelingen, an einem einzigen Abend alle Weine, die das Weindorf im Angebot hat, zu probieren. Das schafft allerdings vermutlich nur Perkeo, der besonders die stilvollen Gläser lobte, die extra für das Weindorf produziert wurden und als Sammlerstücke gedacht sind. Lediglich die Tatsache, dass sie nur einen Viertelliter fassen, stieß ihm etwas auf. Aber da Schiemer ihm fleißig nachschenkte, zeigte sich auch Heidelbergs bekanntester und trinkfestester Narr schnell versöhnlich.

Bis einschließlich 17. Oktober ist das Weindorf am Schloss und auf dem Karlsplatz täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Die Bergbahn verlängert ihre Fahrtzeiten bis 21 Uhr. Es gilt 3G-Nachweispflicht.