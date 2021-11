Heidelberg. (shy) Die Heidelberger Stadtverwaltung hat auf 3G-Betrieb umgestellt und immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Der Weihnachtsmarkt auf vier eingezäunten Plätzen in der Innenstadt indes ist nach wie vor geöffnet. "Natürlich diskutieren wir auch das Thema Weihnachtsmärkte, aber ich erwarte dazu eine konsequente Entscheidung von der Landesregierung", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner im Rahmen der Pressekonferenz am Montag im neuen Impfzentrum im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei.

Später am Tag kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann an, "Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen" wegen der Corona-Lage weiter einschränken oder komplett untersagen zu wollen. Was das für Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg konkret bedeutet, blieb jedoch am Montag noch offen.

Ungeachtet seines Wunsches an die Landesregierung nach einer klaren Ansage in Sachen Weihnachtsmärkte, machte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag deutlich, dass er das Infektionsrisiko auf dem Weihnachtsmarkt für extrem gering hält. Ansteckungen fänden in Innenräumen ohne Maske statt und nicht draußen – zumal nicht unter 2G-Plus-Bedingungen. "Wenn alle Städte so eine niedrige Inzidenz wie Heidelberg hätten, würden wir die Absage von Weihnachtsmärkten nicht mal im Ansatz diskutieren", sagte Würzner weiter.

Der OB machte dabei auch seinem Ärger Luft, dass gleichzeitig in Thüringen Weihnachtsmärkte ohne Regeln stattfänden. Würzner forderte deshalb "endlich eine einheitliche Entscheidung. Diese Kleinstaaterei muss aufhören. Das muss bundesweit klappen."

Wichtig sei außerdem, "dass wir impfen. Sonst bauen wir jedes Jahr wieder Impfzentren auf". Deutliche Worte richtetet Würzner an alle Menschen, die die Impfung nach wie vor ablehnen. "Es ist schmerzhaft, mit anzusehen, wie Ungeimpfte wieder ganze Familien in den Lockdown zwingen." Würzner hat sich bereits mehrmals klar für eine Impfpflicht ausgesprochen.