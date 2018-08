Heidelberg. (rnz) Tausende Menschen tummeln sich im Dezember täglich auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. Dabei machen nicht nur die kommerziellen Standbetreiber ein gutes Geschäft, in der "Bürgerhütte" der Stadt auf dem Marktplatz kann sich auch täglich eine gemeinnützige Organisation kostenlos präsentieren. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilte, gibt es für einige Tage noch freie Plätze. Bis zum 14. September können sich Einrichtungen noch dafür bewerben.

"Hier können sich nicht-kommerzielle Organisationen vorstellen, über ihre Aktionen informieren und sich austauschen. Dieses Konzept kommt bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes immer sehr gut an", erklärt Joe Schwarz, Leiter des Eventmanagements von Heidelberg Marketing, die Idee hinter der Hütte. In den letzten Jahren nahmen beispielsweise Tierschutzverbände, Menschenrechtsorganisationen und Freiwilligeneinrichtungen das Angebot in Anspruch.

Wer das Konzept (erneut) für sich nutzen möchte, hat dieses Jahr also besonders gute Chancen. Interessenten können den Bereich in der Hütte für bis zu drei Tage am Stück mieten - dabei entstehen den Ausstellern für die Standflächen keine Kosten. Bewerben können sich alle Anbieter und Organisationen, die keine kommerziellen Interessen haben. "Selbstverständlich sind bei uns auch beispielsweise Schulklassen und Seniorenheime willkommen. Eine Bewerbung lohnt sich in jedem Fall", betont Joe Schwarz.

Die "Bürgerhütte" auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt ist vom 26. November bis zum 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Info: Bewerben kann man sich bei Heidelberg Marketing, Fischmarkt 3, 69117 Heidelberg, Telefon 06221/58-40-269, Fax 06221/58-46-40-269, E-Mail events@heidelberg-marketing.de oder online. Dort gibt es auch ausführliche Informationen zu der Hütte.