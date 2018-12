Heidelberg. (dns). Kurz vor Weihnachten endet in Heidelberg der Weihnachtsmarkt. Aber der ganze Weihnachtsmarkt? Nein! Denn während die beiden großen Märkte am Uni- und Marktplatz sowie die Buden am Anatomiegarten abgebaut wurden, gibt es an drei kleineren Standorten noch immer Glühwein, Leckereien und Verkaufsstände. Neben dem Winterwäldchen am Kornmarkt und der Eisbahn am Karlsplatz gilt dies auch für die Buden am Bismarckplatz.

"Die Nachfrage zwischen den Jahren ist da", erklärt Joe Schwarz, der bei Heidelberg Marketing für den Weihnachtsmarkt zuständig ist. Schließlich sei zwischen Weihnachten und Neujahr in der Innenstadt die Hölle los, weil viele ihre Geschenke umtauschen. "Da bieten wir ein schönes, zusätzliches Angebot." Doch auch dieses endet irgendwann: Das Winterwäldchen und der Markt am Bismarckplatz sind am Dienstag, 1. Januar, zum letzten Mal geöffnet, die Eisbahn am Dreikönigstag.

Eine generelle Verlängerung über Weihnachten hinaus, wie es etwa Speyer oder Mannheim machen, sieht Schwarz skeptisch: "Das wäre komisch, wenn wir einzelne Stände auf den Plätzen stehen lassen würden." Schließlich gebe es dann praktisch keine Nachfrage mehr für Kunsthandwerk und alles, was mit Weihnachten zu tun hat. "Was nach dem Fest noch steht, ist um einiges gastrolastiger", so Schwarz. Das beweist auch der Blick an den Bismarckplatz: Dort gibt es nur noch Speisen und Getränke - und das Kinderkarussell.