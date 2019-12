Von Micha Hörnle

Heidelberg. Wer hätte das gedacht: Die Männer sind die natürlichen Feinde der Einzelhändler. Denn nach einer aktuellen Studie, die Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden präsentierte, kaufen 55 Prozent der Männer den Großteil ihrer Weihnachtsgeschenke im Internet – bei den Frauen sind es „nur“ 48 Prozent. Und während sich 57 Prozent der Frauen sich schon ab November um Geschenke kümmern, fällt das 45 Prozent der Männer erst eine Woche vor dem Fest ein. Man ahnt es schon: Ein immer größerer Anteil der Weihnachtseinkäufe wird im Internet erledigt, mittlerweile sind es knapp 32 Prozent.

Überhaupt, das Internet: Es ist mittlerweile zum Hauptkonkurrenten der Läden geworden. Mittlerweile führt das auch zu spürbar weniger Besuchern in den zentralen Einkaufsmeilen. Rubel berichtet von dramatischen Zahlen: „Mehr als 50 Prozent aller Händler klagen über deutliche Frequenzverluste. Das ist ein Fakt.“

Umso wichtiger ist den Heidelberger Einzelhändlern, dass die Innenstadt gut und auch einigermaßen bezahlbar erreichbar ist. Und auch deswegen sehen viele die Erhöhungen der Gebühren an den Parkautomaten mit Sorge: „Wir alle stehen vor dem Weihnachtsgeschäft. Und dass ausgerechnet in dieser Zeit ein Vorschlag der Stadtverwaltung kommt, ist katastrophal. Eine bessere Werbung für,Amazon‘ hätte man nicht machen können“, schäumt Sahin Karaaslan vom Einzelhändler-Verband „Pro Heidelberg“.

Diese Entwicklungen machen auch dem Einzelhandel in Heidelberg Sorgen, aber man will nicht die Flinte ins Korn werfen: So planen die meisten Läden in der Innenstadt am Samstag, 14. Dezember, eine lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr – die zweite des Jahres. Hier wollen sich nicht nur die Läden von ihrer besten Seite zeigen (und etwa auch besondere Aktionen für die angeblich so internetaffinen Männer anbieten), sondern auch den Weihnachtsmarkt für sich nutzen: „Der Weihnachtsmarkt ist extrem wichtig für uns“, sagt Rubel. Dabei sind Volker Dieterich von „Pro Heidelberg“ „besonders die Schweizer“ aufgefallen: „Die übernachten meist hier und sind sehr kaufkräftige Kunden.“

Allerdings machen sich die Heidelberger Läden fast mehr Gedanken darüber, wie sie mit dem hierzulande verhältnismäßig jungen Phänomen des „Black Friday“ umgehen sollen. Der kommt ursprünglich aus den USA und bezeichnet den Tag nach dem „Thanksgiving Day“, der wiederum immer der vierte Donnerstag im November ist. In Amerika ist dieser „Black Friday“ als Brückentag schon länger ein klassischer Einkaufstag. Später wurde er bei den Einkaufsplattformen im Internet übernommen – und nun fragen sich auch die Läden vor Ort, wie sie damit umgehen sollen: „Dummerweise steht dieser Tag am Anfang des Weihnachtsgeschäfts, was es für uns schwer macht“, sagt Rubel. „Andererseits gewinnt dieser Tag immer mehr an Bedeutung: Heute werden an diesem einen Tag drei Prozent der gesamten Weihnachtsgeschäftsumsätze gemacht. Und die Umsätze an diesem Tag wachsen um 22 Prozent! Mittlerweile kommen die Kunden gezielt an diesem Tag in die Läden vor Ort und fragen nach Rabatten. Wenn sie die nicht bekommen, gehen sie wieder.“

Daher gibt es nicht wenige Stimmen, die fordern, dass auch der Heidelberger Einzelhandel seine Aktionen – etwa die lange Einkaufsnacht – auf diesen Tag vorzieht. Und zwar unabhängig davon, ob dann Weihnachtsmarkt ist. Man habe es ja vor einer Woche gesehen: „Die Stadt war voll.“ Nur gab es an jenem Tag auch den Protest von „Fridays for Future“ – das hätte auch ins Auge gehen können. In Frankfurt mussten Läden schließen, da Demonstranten dort Anti-Konsum-Rabbatz machten.

Und weil heute Nikolaus ist: Mittlerweile, so zitiert Rubel eine aktuelle Studie, werden an diesem Tag 26 Euro ausgegeben. Pro Kind.