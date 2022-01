Heidelberg. (jul) Inzwischen ist Omikron in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis die dominierende Corona-Variante – an den Kliniken ist Omikron hingegen noch immer in der Minderheit. "Bisher werden zwei Patienten mit Omikron intensivmedizinisch am Universitätsklinikum Heidelberg behandelt", teilte ein Sprecher auf RNZ-Anfrage mit. Die Auswirkungen der Omikron-Welle auf die Hospitalisierungen seien aufgrund der fehlenden Erfahrung mit dieser Variante noch nicht abschätzbar.

Am Universitätsklinikum waren demnach am Sonntag 44 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, von ihnen mussten 22 beatmet werden. Etwa ein Drittel der Covid-Patienten, die aktuell auf der Intensivstation behandelt würden, sei mindestens doppelt geimpft.

Damit seien ungeimpfte Patienten massiv überrepräsentiert. Dies weise auf den sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung durch die zugelassenen Impfstoffe hin, so der Sprecher.