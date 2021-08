Die Pole schmelzen: Im Spätsommer der Jahre 2011 bis 2020 war die durchschnittliche Eisfläche in der Arktis laut IPCC kleiner als jemals in den 1000 Jahren zuvor. Symbolfoto: Getty

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. André Butz ist Professor am Heidelberg Center for the Environment (HCE) und Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg.

Herr Prof. Butz, laut IPCC könnte die Erderwärmung schon im kommenden Jahrzehnt die 1,5 Grad erreichen. Überrascht Sie das?

Nein. Wir sind schon seit Längerem bei 1,0 Grad. In den letzten Jahren haben sich die CO2-Emissionen auch nicht wirklich stark vermindert. Man hat dieses und letztes Jahr einen kleinen Rückgang wegen der Covid-Pandemie. Aber es ist anzunehmen, dass das nur vorübergehend ist.

Ist es für Klimaschutzbemühungen, sprich CO2-Reduktionen, eigentlich schon zu spät, und wir sollten uns auf Anpassung konzentrieren?

Nein, es heißt genau im Gegenteil, dass jedes weitere Molekül CO2 in der Atmosphäre eines zu viel ist. Jedes Molekül trägt zur weiteren Erwärmung bei. Jedes Bruchteil eines Grades an Erwärmung ist zu vermeiden. Das heißt, dass wir noch viel schneller aus fossilen Brennstoffen aussteigen und noch mehr Augenmerk auf Emissionsreduktion legen müssen.

Weil es für einen durchschlagenden Effekt noch nicht zu spät ist?

Das zum einen. Und zum anderen: Jedes Zehntelgrad, das wir verhindern, ist substantiell besser. Es gibt ja seit einigen Jahren den speziellen Bericht des IPCC zu Minderungsszenarien. Da ist detailliert aufgelegt, wie wir dazu kommen, das 1,5- oder 2,0-Grad-Ziel einhalten zu können. Das sind durchaus realistische Szenarien, die wir auch heute noch erreichen können.

Wie kleinteilig muss man Klimaneutralität als Ziel denken: für einzelne Staaten, Kontinente oder gleich global?

Am Ende muss man es natürlich global denken. Aber insbesondere in Deutschland und vielleicht auch in Baden-Württemberg und in Heidelberg haben wir eine Vorbildfunktion. Wenn keiner damit anfängt, wird es nie zu einer globalen Skala kommen. Historisch gesehen ist es so, dass die Industrieländer, die in der Vergangenheit schon viel CO2 in die Atmosphäre entlassen haben, besondere Verantwortung haben.

André Butz. Foto: privat

Das Gegenargument lautet: Was hilft es, wenn ein Land, das für nur zwei Prozent der Emissionen weltweit steht, unter großen Mühen und Kosten seine Emissionen reduziert?

Meine Wahrnehmung ist, dass dieser Wandel sowieso kommen muss. Man gestaltet ihn lieber proaktiv, als dass man andere Länder vorschickt und dann hinterherhinkt. Aber das ist nicht ganz meine Expertise.

Dann kommen wir zurück zur Physik: Diesen Sommer haben wir gelernt, dass der Jetstream neuerdings Ausbeulungen nach Süden macht und uns ungewohntes Wetter beschert. Lässt der sich eigentlich wieder stabilisieren?

Im Prinzip wird der Jetstream angetrieben durch die Temperaturdifferenz zwischen der Arktis und den südlichen Breiten. Die wird geringer, weil sich die Pole mehr erwärmen. Damit wird der Jetstream tendenziell langsamer und stationärer, und dadurch kann es zu diesen Extremereignissen kommen, wie wir sie erlebt haben. Wie sich das revidieren lässt? Dadurch, dass man den Klimawandel bekämpft. Aber wie das genau funktioniert, ob es da zum Beispiel Verzögerungseffekte gibt, ist schwer vorherzusagen.

Es müsste nicht nur langsamer wärmer werden, sondern auch wieder kühler?

Ja, das ist das Ziel. Dadurch, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren, auf Null bringen oder am Ende sogar so etwas wie netto-negative Emissionen bewerkstelligen, wollen wir Treibhausgase aus der Atmosphäre nehmen, die Erwärmung stoppen und am besten wieder rückgängig machen.

Wir sprechen über einen Prozess von Jahrzehnten, wenn nicht sogar länger?

Das ist ein Prozess über Jahrzehnte bis Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Effekte können über Jahrzehnte erzielt werden, zum Beispiel beim Methan. Das ist nicht so langlebig wie CO2. Wenn man die Methanemissionen reduziert, kann man relativ kurzfristige Erfolge bekommen. Am Ende ist der "Elefant im Raum" aber das CO2. Da kann man auch über Jahrzehnte Erfolge erzielen. Aber um das ganze CO2, das wir emittiert haben, wieder aus der Atmosphäre zu bekommen, braucht man Jahrhunderte. Unsere Aufgabe hier ist jetzt erst einmal, das Schlimmste zu verhindern.

Wir erleben einen außergewöhnlichen Sommer mit Rekordfluten in Deutschland, Waldbränden von Kanada über Südeuropa bis Russland. Sind das Zustände, an die wir uns werden gewöhnen und anpassen müssen?

Ja, darauf muss man sich vorbereiten. Das ist ein eindeutiges Resultat des IPCC-Berichts. Die Frequenz und die Intensität von Extremereignissen werden in einem wärmeren Klima zunehmen.

Was wäre denn da in unserer Region die wichtigste Anpassung?

In der Region Heidelberg-Mannheim geht es wahrscheinlich darum, sich auf die Hitze vorzubereiten, auch wenn das in diesem Sommer nicht so nahe liegt. Hitze, Trockenheit, und immer wieder auch Starkregen. Aber es hängt stark von der lokalen Topografie und anderen Gegebenheiten ab, um einzuschätzen, wie zerstörerisch der Regen ist.

Wenn Sie an die nächste Bundesregierung einen klimapolitischen Wunsch freihätten, was wäre der?

Den CO2-Preis so zu erhöhen, dass es zu einer substantiellen Reduktion der fossilen Kohlendioxid-Emissionen führt.