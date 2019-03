Das 31. Heidelberger Symposium steht unter dem Motto "von WELTen" und findet von Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. Mai, in der Neuen Universität sowie in deren Innenhof statt. Zu dem Thema kommen über 30 Referenten aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Der prominenteste ist wohl das Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele. Nicht minder bekannt ist der Schirmherr: der

Das 31. Heidelberger Symposium steht unter dem Motto "von WELTen" und findet von Donnerstag bis Samstag, 23. bis 25. Mai, in der Neuen Universität sowie in deren Innenhof statt. Zu dem Thema kommen über 30 Referenten aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Der prominenteste ist wohl das Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele. Nicht minder bekannt ist der Schirmherr: der US-Linguist und Intellektuelle Noam Chomsky. Er kommt aber nicht persönlich, sondern wird für einen Vortrag per Video zugeschaltet.

Insgesamt wird es wieder über 40 Programmpunkte geben - vor allem Workshops, Vorträge und Kolloquien. Sie alle sollen den Teilnehmern Welten aufzeigen, in denen sie sonst nicht zu Hause sind: Eine blinde Musikjournalistin berichtet etwa aus ihrem Alltag, ein Vortrag befasst sich mit Sexrobotern, ein ehemaliger Häftling stellt sich Fragen. Schon am Mittwoch, 22. Mai, findet im "Fensterplatz", Kurfürsten-Anlage 58, eine Video-Ausstellung statt. Das Symposium wird mit einer großen Party am Samstagabend besiegelt.

Der Kartenvorverkauf startet am 6. Mai. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.heidelberger-symposium.de (dns)

