Von Werner Popanda

Heidelberg-Südstadt. Wenn es um Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geht so wie nun im Bezirksbeirat Südstadt, dann gibt es immer wieder eine Frage, die oft ins Feld geführt wird: "Muss denn erst ein Kind sterben?"

Genau in diese Richtung argumentierte nun Klaus-Uwe Baron (CDU) im Rahmen der Debatte um die Planung für die Rheinstraße, der ein Antrag der Grünen-Gemeinderatsfraktion zugrunde lag. Im Fokus stand der Abschnitt der Rheinstraße zwischen der Römer- und der John-Zenger-Straße, der nach Silke Klein vom Stadtplanungsamt zwei Funktionen erfüllen müsse: Er solle zum einen eine Verbindungs- und zum anderen eine Erschließungsstraße für die angrenzenden Grundstücke sein. Wie alle anderen Straßen im Konversionsgebiet werde auch hier Tempo 30 gelten, was prompt folgende Frage von Julia Kirch (SPD) zur Folge hatte: "Warum gibt es hier keine Schrittgeschwindigkeit?"

Eine solche werde es nicht geben, weil durch die Rheinstraße Linienbusse fahren würden, antwortete Klein. Zugleich verwies sie darauf, dass im östlichen Teil des fraglichen Rheinstraßenabschnitts eine Mittelinsel entstehen werde und im westlichen eine Querungshilfe in Form eines Zebrastreifens.

Nun kam Baron ins Spiel und nannte es "absolut erforderlich, im Bereich zwischen Römer- und Roeblingstraße eine weitere Querungshilfe von Süd nach Nord" zu schaffen. Sprich: einen weiteren Zebrastreifen. Auch Julia Kirch (SPD) pflichtete diesem Ansinnen bei.

Diesem Vorstoß widersprach Klein mit dem Hinweis, dass in Tempo 30-Zonen eigentlich gar keine Zebrastreifen mehr vorgesehen seien. Ausnahmen gebe es nur bei besonderen Einrichtungen wie beispielsweise der Kinderbetreuungseinrichtungen. Woraufhin Michel Dobelmann vom Mehrgenerationenhaus Horizonte in der Mark-Twain-Straße einwandte, dass in diesem Bereich 80 Kinder wohnen und "dort tagtäglich unterwegs sein werden, zum Teil auch ohne Eltern". Folglich habe er Bedenken gegen die derzeitige Planung.

Kleins Replik, dass es im Bereich der Wohngruppen doch einen Zebrastreifen geben werde, konterte Dobelmann mit der Frage, weshalb in der Rheinstraße nicht Tempo 20 eingeführte werde. Er jedenfalls habe ein "flaues Gefühl im Magen", denn Tempo 30 sei faktisch Tempo 40 bis 50. Vor diesem Hintergrund müsse der Schutz der Kinder oberste Priorität haben.

Zu Tempo 20 in der Rheinstraße hielt anschließend Gli Beyene vom städtischen Verkehrsmanagement fest, dass die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt seien. Obendrein habe man es bei Tempo 20 nicht mit einer "konzeptionellen Sache" zu tun, sondern mit einer "verkehrsrechtlichen Anordnung", ergänzte Klein.

Nach weiteren Wortmeldungen verschiedener Räte kam Baron zu dem Schluss, dass "maximale Vorsorge" getroffen werden müsse, dort eine sichere Querung zu ermöglichen. Dies sei schon deswegen im Interesse des Schutzes aller Altersgruppen, weil die Rheinstraße seiner Ansicht nach "an Verkehr zulegen wird".

Ganz in diesem Sinne plädierte Gabriele Riedke-Dschangaei (Bunte Linke) umgehend für eine "zusätzliche Drückampel in Höhe der Elsa-Brandström-Straße". Den Schlusspunkt setzte aber Wolfgang Poliwka vom Kämmereiamt. Und sprach davon, dass die eigentliche "große offene Frage" doch die "Überwindung der Barrierewirkung der Römerstraße" sei, die denn auch aktuell in der Verwaltung intensiv diskutiert werde.