Von Marie Böhm

Heidelberg. "Nervös war ich schon", gibt Simon Nöcker zu. "Man denkt ja schon, wie schlimm die Nebenwirkungen sein könnten. Aber letztendlich war es gar nicht so eine große Sache." Der 22-jährige Student der Biotechnologie an der Hochschule Mannheim, der mit seiner Freundin im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen lebt, hat vor einigen Wochen in einer spezialisierten Klinik in Frankfurt Stammzellen gespendet. Für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Nöcker ist seit mehreren Jahren im Register der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) erfasst, die regelmäßig Typisierungsaktion an Schulen und Hochschulen organisiert. Er ließ sich vor Jahren mit vielen Mitschülern in das Register aufnehmen. "Das geht ganz einfach", erzählt Nöcker. Man müsse sich nur über die Internetseite des DKMS anmelden, und dann bekäme man das Material für die Registrierung geschickt. "Je mehr Leute sich registrieren, desto mehr kann geholfen werden."

Hintergrund > Wie es funktioniert: Stammzellspende – bei diesem Wort denken viele an Operationen, bei denen Knochenmark entnommen wird. Aber heutzutage finden die meisten Stammzellspenden über eine risikoarme Blutentnahme statt. Für Leukämiepatienten ist das oft die letzte [+] Lesen Sie mehr > Wie es funktioniert: Stammzellspende – bei diesem Wort denken viele an Operationen, bei denen Knochenmark entnommen wird. Aber heutzutage finden die meisten Stammzellspenden über eine risikoarme Blutentnahme statt. Für Leukämiepatienten ist das oft die letzte Hoffnung. > Vorbereitung: Der Spender muss sich einige Tage vor der Prozedur regelmäßig ein Mittel zuführen, das die Produktion von Stammzellen im Blutkreislauf ankurbelt. Danach wird ihm in einer spezialisierten Klinik bei der sogenannten "Aufreinigung" Blut entnommen und durch eine Maschine geführt. Die filtert Stammzellen heraus, das restliche Blut wird zurückgeführt. > Wer spenden kann: Als Spender kommen alle Erwachsenen mit einem Körpergewicht von mehr als 50 Kilogramm infrage. Viel älter als 60 Jahre sollten sie nicht sein. Jüngere Spender sind optimal, um die Risiken zu minimieren. Vor der Spende findet eine aufwendige Voruntersuchung statt, um den gesundheitlichen Zustand der möglichen Spender zu ermitteln. Nur wer in möglichst guter körperlicher Verfassung ist, kann spenden. > Mehr Infos gibt es bei der Deutschen Knochenmark-Spender-Datei DKMS unter www.dkms.de. böh

[-] Weniger anzeigen

Man könne mit wenig Aufwand viel erreichen, ist Nöcker überzeugt. Allerdings nur, wenn überhaupt ein passender Spender gefunden wird. Die meisten Erkrankten haben keinen passenden Spender in der eigenen Familie. Deswegen gibt es das Register, in dem nach einer möglichst hohen genetischen Übereinstimmung bestimmter Zellen mit denen des Empfängers gesucht werden kann.

Nur etwa fünf Prozent der Registrierten kommen jemals für eine Spende infrage – unter ihnen auch Nöcker. Seine Zellen passten zu denen eines Leukämiepatienten. Von dieser seltenen, aber oft lebensgefährlichen Form von Krebs sind die blutbildenden Organe betroffen, also das Knochenmark und Lymphgewebe. Zwar können Erkrankte mit Chemotherapie behandelt werden, aber eine völlige Heilung ist bisher allein durch eine Stammzellspende möglich. Die kranken Zellen des Empfängers durch gesunde Zellen des Spenders zu ersetzen, ist oftmals die letzte Hoffnung für Patienten.

Ganz ohne Risiken ist die Prozedur nicht, aber mit großen Beschwerden müssen Spender nicht rechnen. Auch Nöcker hat die Entnahme seiner Stammzellen relativ gut überstanden. Der Eingriff habe ein paar Stunden gedauert, erzählt er. Während der Spende habe er einfach einen Film geschaut, das Hotel und die Anfahrt nach Frankfurt wurden ihm bezahlt. "Die Zeit ging viel schneller um als erwartet. Und man weiß ja genau, was passiert. Das wurde vorher alles genau mit mir besprochen."

Den Eingriff spürte er auch im Anschluss noch: "Ich war völlig erschöpft, aber nach zwei Tagen war alles wieder normal. Man muss wirklich keine Angst davor haben." Das Einzige, was er etwas lästig fand, waren die vielen Fragebögen, die jetzt durch die Coronaregelungen Pflicht sind. "Macht natürlich Sinn, aber fünfmal dasselbe auszufüllen ist doch etwas nervig", kommentiert er.

Und wie geht es dem Empfänger? Es besteht eine Kontaktsperre von etwa zwei Jahren – in anderen Ländern sind es drei bis fünf Jahre –, man kann aber anonym über das DKMS nach bestimmten Abständen Informationen zu dem Empfänger abfragen. Ein paar Wochen nach der Spende ist das zum ersten Mal zulässig. Bis dahin weiß man ungefähr, ob der Patient die Spende angenommen hat oder nicht, was über die Erfolgsaussichten einer Heilung entscheidet. Dabei erfährt man aber nur Vages wie Alter, Geschlecht und Herkunft des Empfängers und ob der- oder diejenige noch lebt. Was mit seinen Stammzellen geschehen ist, wollte Spender Nöcker aber so genau gar nicht wissen.

"Für mich bringt das zu viele Komplikationen mit sich. Es wäre eine enorme emotionale Belastung, so etwas zu wissen, falls die Person nicht überlebt", hat er überlegt. Natürlich weiß er, dass er für einen Misserfolg nicht verantwortlich wäre. "Aber ich kenne mich selbst gut genug, um es lieber nicht wissen zu wollen." Denn er würde sich Gedanken machen, zu viele womöglich, und das will er nicht. Auch seine Freunde habe dies überrascht, erzählt er. "Aber mir reicht es zu wissen, dass ich möglicherweise jemandem das Leben gerettet habe. Es ist ja egal, wer das ist, solange man hilft."

Das war ja auch seine Motivation, diese Prozedur über sich ergehen zu lassen: einem anderen Menschen im Idealfall zu weiterer Lebenszeit zu verhelfen. In seinem Bekanntenkreis sind die meisten in der Datei registriert. Wer noch überlegt, dem rät er: "Man muss die Angst beiseitepacken und es einfach machen. Die paar Unannehmlichkeiten kann man auch wegstecken, schließlich rettet man potenziell jemandem das Leben."