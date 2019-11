An allen Adventssonntagen – und während der Langen Nacht des Einkaufens am Samstag, 14. Dezember – dreht der historische Straßenbahntriebwagen TW 80 seine Runden durch Heidelberg. Zum normalen Fahrpreis kann man mitfahren und einen Glühwein oder Punsch an Bord trinken. Foto: privat

Heidelberg. dns/tt/kaz. Die Stadt strahlt wieder in bunten Lichtern, viele Geschäfte haben die Weihnachtsdeko schon aufgehangen. Und am ersten Adventswochenende sorgen zahlreiche Veranstaltungen für noch mehr weihnachtliche Vorfreude. Die RNZ gibt einen Überblick:

> Weihnachtsmarkt am Zoo: Im Zoo findet am Wochenende ein Weihnachtsmarkt statt. Auf der Fläche rund um den Eingang kommt am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 19 Uhr bei Punsch und Glühwein weihnachtliche Stimmung auf. Die Buden bieten eine Auswahl handgefertigter Produkte. Beim Schlendern können Besucher zudem einen Blick auf die Syrischen Braunbären oder Rhesusaffen erhaschen. An beiden Tagen gibt es ein Unterhaltungsprogramm – inklusive ökologischem Kinderkarussell. Als vorweihnachtliches Geschenk gilt an beiden Tagen ein Sondertarif für den Zoo-Eintritt: Erwachsene zahlen fünf und Kinder 2,50 Euro. Zudem ist der Tierpark zwei Stunden länger – bis 19 Uhr – geöffnet.

> Der historische Straßenbahnwagen TW 80: Die Interessengemeinschaft Nahverkehr bietet an den Adventssonntagen (1., 8. sowie 15. und 22. Dezember) wieder ihren Adventsexpress in Heidelberg an. Bei Glühwein oder Kinderpunsch können die Fahrgäste – zum normalen VRN-Tarif – die Rundfahrt durch das weihnachtliche Heidelberg genießen und sich vom Charme des 60 Jahre alten Fahrzeugs, das von den Ehrenamtlichen der Interessengemeinschaft gepflegt wird, begeistern lassen. Die Route führt vom Hans-Thoma-Platz (erste Fahrt jeweils 12.34 Uhr) über den Bismarckplatz (erste Abfahrt 12.44 Uhr), die Stadtbücherei, die Bahnstadt zum Hauptbahnhof-Süd (erste Fahrt um 12.52 Uhr) und über Betriebshof, Hauptbahnhof (12.58 Uhr) und Bismarckplatz (13.04 Uhr) zurück zum Hans-Thoma Platz. Die Bahn verkehrt bis 19.44 Uhr im 50-Minuten-Takt. Ein Zustieg ist an allen Stationen möglich, den genauen Fahrplan gibt es im Internet unter www.ign-ev.de abrufbar.

> Adventsmarkt der guten Taten: Dieser außergewöhnliche Weihnachtsmarkt feiert Jubiläum. Zum zehnten Mal stellen sich am Samstag soziale, diakonische und karitative Einrichtungen vor. Traditionell gehören zum Markt auch die Schafe, die gestreichelt werden dürfen, ebenso wie das kostenlose Mini-Karussell. Verkauft werden neben Speisen und Getränken Holzspielzeug, Marmeladen, Gestricktes, Gebasteltes und mehr. Los geht es um 11 Uhr.

> Vorweihnachtliches Neckarglühen: In der Vorweihnachtszeit wird es wieder stimmungsvoll am Iqbalufer in Bergheim: Am Samstag findet dort von 16 bis 21 Uhr das „Neckarglühen“ statt. Der Verein Neckarorte, der Stadtteilverein und die Stadt sowie das Dezernat 16 laden zu Gegrilltem, Glühwein, Kunst und Musik ein. Nach der Begrüßung wird zudem über die Machbarkeitsstudie diskutiert, wie das südliche Neckarufer aufgewertet werden könnte.

> Hüttenzauber auf dem Kohlhof: Die „Glühweinhütte“ auf dem Kohlhof startet am 1. Advent in die Wintersaison. Ab 11 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit sind dort am Sonntag neben Glühwein, Apfelpunsch, sonstigen Heiß- und Kaltgetränken auch Würstchen und Schmalzbrot erhältlich. Das Angebot gilt auch für die kommenden Adventssonntage, allerdings nicht bei schlechtem Wetter. Die An- und Abfahrt mit dem Bus wird empfohlen. Das Ehepaar Villain hat die „Verpflegungsstation“ gegenüber dem ehemaligen Gasthof „Alter Kohlhof“ eingerichtet.

> Adventsmarkt am Kloster Neuburg: Nach zwei Jahren Pause findet am Stift in Ziegelhausen wieder an allen vier Adventswochenenden der beliebte Adventsmarkt statt. Geöffnet ist er immer freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Neben dem Areal der ehemaligen Gewächshäuser stehen die Stände in diesem Jahr zum ersten Mal auch auf der Terrasse am Gästehaus zum Neckar hin. Von dort hat man einen fantastischen Blick ins Neckartal. Um zum Stift zu kommen, hat die Weiße Flotte einen Zubringer eingerichtet: Abfahrt an der Stadthalle ist samstags um 12, 13.30, 15, 16.30, 18 und 19.30 Uhr, sonntags um 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr. Die späteste Rückfahrt vom Stift zur Stadthalle ist samstags um 20 Uhr, sonntags um 17.15 Uhr.