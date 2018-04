Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es war, um genau zu sein, noch kein Grundsatzbeschluss, es war ein erster Schritt, damit aus der Stadthalle etwas Neues werden kann. Für dieses "Neue" gibt es bisher etliche Arbeitstitel, beispielsweise "Konzert- und Kulturhaus" oder "Konzert- und Festhaus". Klar ist, dass die Stadthalle mit dem Neubau eines Konferenzzentrums in der Bahnstadt die Funktion fürs Tagen verlieren wird - auch wenn Abendveranstaltungen für Kongressgäste immer noch möglich sind. Ihre neue Funktion - die aber historisch eine alte ist - ist die einer Konzerthalle, in der aber auch Traditionsveranstaltungen wie Fastnacht, Jugendtanztag oder Seniorenherbst weiter möglich sind.

Und für diesen ersten Planungsschritt gab es gestern Abend im Haupt- und Finanzausschuss eine große Mehrheit. Dieser erste Schritt ist erst einmal technischer Natur: Das Gebäude geht samt Grundstück - mit einem Buchwert von 6,1 Millionen Euro - kostenfrei in den Besitz der Theaterstiftung über. Das ist im Prinzip dasselbe Prozedere wie bei der Theatersanierung vor acht Jahren und gilt als wichtige Formalie, um die Einbindung von Sponsoren und Mäzenen sicherzustellen. Denn ohne die wird der Umbau - mit versenkbarer Bühne und Stuhlreihen - nicht gehen. Zwar gibt es in diesem Planungsstadium noch keine konkreten Kostenschätzungen, doch gestern in der Ausschusssitzung fiel immer eine Summe von 20 Millionen Euro. Die Stadt hat allerdings in ihrer mittelfristigen Finanzplanung nur sechs Millionen Euro für dringendste Sanierungen vorgesehen - aber keinesfalls für den aufwendigen Umbau der Bühne. Weitere Schritte, die gestern beschlossen wurden, sind: Die bisher im Haushalt eingestellten Mittel für diese Notsanierung gehen als Zuschuss an die Theaterstiftung; die Bau- und Servicegesellschaft des stadteigenen Wohnungsunternehmens GGH betreut den Umbau; und schließlich wird für die Stadthalle eine eigene Betriebsgesellschaft gegründet.

An etlichen Details gab es erhebliche Kritik von einer Minderheit des Ausschusses: Für Judith Marggraf (Grün-Alternative Liste) waren schlicht "noch zu viele Fragen offen, dass ich aus vollem Herzen diesem Konzept zustimmen könnte". Hilde Stolz (Bunte Linke) wurde grundsätzlicher und stieß sich daran, dass städtischer Besitz an eine (wenn auch städtische) Stiftung verschenkt werden soll. Außerdem seien bisher weder im nennenswerten Stil der Gemeinderat oder die Bürger in diese Planungen eingebunden worden. Der große Rest des Ausschusses sah es allerdings anders: Man sei bereit, "diesen ersten Schritt zu gehen", so Anke Schuster (SPD), auch wenn manches noch geklärt werden müsse. Vor allem sei man den Mäzenen dankbar, die es erst ermöglichten "solche Träume träumen zu können".

Für die hatte Manfred Lautenschläger das Wort ergriffen: "Wir wollen uns dafür einsetzen, das Haus mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten den Bürgern zurückzugeben." Denn die Stadthalle sei nie als Konferenzzentrum geplant gewesen, sondern "war immer ein Konzert- und Festhaus. Noch heute ist sichtbar, dass die Musik die Hauptrolle spielen sollte". Zumal Heidelberg zur Zeit "ein kultureller Leuchtturm ist, der national ausstrahlt". Und er bekräftigte für die zukünftigen Umbausponsoren: "Wir stehen an Ihrer Seite nach diesem Startschuss, wenn bürgerschaftliches Engagement gefordert ist. Und ich verwende den Satz, den schon einmal jemand gesagt hat: ,Wir werden das schaffen!’ Doch in diesem Fall steht dieser Satz auf einem solideren Fundament."