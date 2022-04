Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Ein farbenfrohes Elektroauto stand vor den Osterferien im Hof der Kurpfalzschule in Kirchheim. Darauf die Aufschrift "BibLab": Die Abkürzung steht für "Bibliothek" und "Labor". Das Fahrzeug ist der neue mobile Botschafter der Stadtbücherei, ein "Leuchtturmprojekt", wie es heißt. Das Medienlabor wird Jungen wie Alten die digitale Welt einen Schritt näher bringen. Jetzt wurde es zum ersten Mal in der Schule eingesetzt, die Klassen 4a, 4b und 4c der Kurpfalzschule waren zu einem Workshop eingeladen.

"Netiquette – Umgang im Internet" steht bei den Grundschülern für drei Stunden auf dem Programm. Die vierten Klassen nehmen an zwei Tagen nacheinander an dem Lehrgang teil. Unter der Leitung der Medienpädagogin Eva Weiler erarbeiten die Kinder Regeln für einen Klassenchat. In Gruppen formulieren sie, wie es sein soll: respektvoller Umgang miteinander, nicht beleidigen und nicht lästern, Streit privat klären (nicht im Netz), Kettennachrichten nicht verschicken, Fotos nur mit Genehmigung, kein Cyber-Mobbing, kein Spam. Ein Mädchenteam bringt es auf eine kurze Formel: "Seid nett zueinander!" Das Wichtigste wird auf einem Plakat festgehalten, das für den Rest des Schuljahres einen Ehrenplatz im Klassenzimmer bekommt.

Eine weitere hilfreiche Erkenntnis nehmen die Internet-Anfänger mit nach Hause: Dass man nicht alles glauben darf, was man sieht. Zu diesem Zweck lernen sie mit Begeisterung, wie man selbst Bilder fälschen kann: Einfach zwei Aufnahmen zu einer zusammenfügen, schon ist der Fake fertig, und drei Mädchen sind auf das Dach der Schule gezaubert. "Dass man alles faken kann und dass es so leicht geht, hatte ich nicht gewusst", bekennt eine Schülerin. "Immer den Kopf einschalten, bevor man etwas macht", rät einer der Zehnjährigen. "Misstrauisch bleiben", fügt die Workshop-Leiterin hinzu. Allgemeines Urteil nach drei etwas anderen Schulstunden: "Hat sehr viel Spaß gemacht!"

"Ihr seid jetzt schon besser, als ich jemals sein werde. Wir sind noch so mit Griffel und mit Papier aufgewachsen, aber für euch ist das ja normal", zeigte sich Wolfgang Erichson "extrem beeindruckt" von der digitalen Lektion. Als Bürgermeister ist er zuständig für die beiden Ressorts, die an dem Medien- und Digitallabor beteiligt sind: Stadtbücherei und Amt für Digitales und Informationsverarbeitung. "Der Sinn des Workshops ist, euch beizubringen, wie ihr sicher damit umgehen könnt", so der Bürgermeister weiter. "Das Wichtigste: Das ist eine ,virtuelle Welt’, nicht alles, was ihr da seht, ist wirklich echt."

Ausgestattet ist das "BibLab" mit Tablets, E-Book-Lesegeräten und auch kleinen Robotern. Sie kommen in der Gestalt einer Biene daher; Kindergartenkinder programmieren sie, damit sie den Weg von der Bienenwabe zur Blume findet. Einen Vorteil des fahrbaren "Laboratoriums" beschreibt Christine Sass, Leiterin der Stadtbücherei: "Die Leute müssen nicht zu uns kommen, sondern wir kommen zu den Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen, Bürgerfesten." Beheimatet ist das "BibLab" bei der Stadtbücherei, betreut wird es von der freiberuflichen Diplom-Medienpädagogin Eva Weiler. Es ist eines von fünf städtischen Projekten im Rahmen des Landeswettbewerbs "Digitale Zukunftskommune@bw".

Info: Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen in Heidelberg können kostenlose Workshops mit dem "BibLab" buchen. Seniorinnen und Senioren lernen die Ausleihe von E-Medien kennen. Einsätze gibt es auch auf Stadt- und Bürgerfesten. Weitere Informationen gibt es online unter www.stadtbuecherei.heidelberg.de. Anmeldung zu einem Workshop per E-Mail an biblab@heidelberg.de.