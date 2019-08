Nachtschwärmer in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt. Archiv-Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger und Holger Buchwald

Heidelberg. Das Gericht hat gesprochen - und es hat deutliche Worte gewählt: Werktags um Mitternacht und am Wochenende um 2.30 Uhr sollen künftig die Kneipen schließen. Dazu wurde die Stadt am Donnerstag im Sperrzeiten-Streit vom Verwaltungsgericht Karlsruhe verurteilt. Diese Vorgaben seien jetzt bindend für den Gemeinderat, wie es im Urteil heißt. Lediglich den exakten Geltungsbereich der neuen Sperrzeiten könne er nun festlegen. Wie das Urteil aufgenommen wird, was es bedeutet, und was die Betroffenen sagen: Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie ist das Urteil begründet? Eine schriftliche Begründung geht den 31 Klägern und der Stadt erst noch zu. Doch erste Argumente hat die Vorsitzende Richterin Christine Warnemünde bei der Verhandlung der siebten Kammer des Verwaltungsgerichts am Mittwoch bereits durchblicken lassen. Der wohl wichtigste Faktor: Das Gericht geht davon aus, dass bei vier Klägern, deren Klagen am Ende der Verhandlung noch Bestand hatten, eine konkrete Gesundheitsgefährdung bestehe. Die vom Gericht festgelegten Uhrzeiten seien nötig, um die notwendige Nachtruhe der Anwohner von mindestens sechs Stunden zu gewährleisten. Deutlich wurde bei der Verhandlung aber auch: Weshalb die flankierenden Maßnahmen zur Lärmreduzierung, die der Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres beschlossen hatte, nicht umgesetzt wurden, ist auch dem Gericht rätselhaft. Bürgermeister Wolfgang Erichson begründete das mit dem gescheiterten Mediationsverfahren, das er zwischen Wirten, Anwohnern und der Verwaltung herbeiführen wollte. "Ich muss auch auf den sinnvollen Einsatz von Steuergeldern achten", so Erichson vor Gericht. Die Richterin zweifelte überdies auch an dem Effekt, der durch die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes erhofft wurde: "Ab 3 Uhr trägt der Einsatz eher zu einer Verschärfung der Lage bei", meinte Warnemünde.

Wolfgang Erichson. Foto: Alex

Was sagen die Wirte? Für Dieter Stendel von der Destille ist klar: "Wenn wir unter der Woche um Mitternacht zumachen müssen, mache ich gar nicht erst auf." Auch Daniel Wilson, Wirt der Kneipen Jinx und Mels, ist sicher: "Das ist existenzbedrohend." Bei einer Sperrzeit ab Mitternacht lohne es sich für die allermeisten Wirte schlicht nicht mehr, ihre Kneipen überhaupt erst zu öffnen. Das sei jedenfalls gestern nach Verkündung des Urteils der Tenor in der Altstadt gewesen. Dabei spiele insbesondere das veränderte Ausgehverhalten eine Rolle, das sich in den letzten Jahren immer weiter nach hinten verschoben habe: "Vor 23 Uhr ist kaum etwas los", weiß Wilson. Stendel wie auch Wilson hoffen nun darauf, dass der neue Gemeinderat in Berufung gehen wird - "und dann auch unsere Interessen gehört werden", wie beide meinen. Schließlich seien die Kneipen auch eines: Wirtschaftsfaktor. "Wir beschäftigen Studenten, wir zahlen Gewerbesteuer", sagt Stendel. Das könne man nicht einfach übergehen. Er ist überzeugt: "Mit diesen Sperrzeiten wird die Altstadt kaputtgemacht." Wilson ärgert sich unterdessen über die Stadt: "Die flankierenden Maßnahmen hätten konsequenter umgesetzt werden müssen - und da kann man sich auch nicht mit einem gescheiterten Mediationsverfahren rausreden."

Was sagen die Anwohner? "Das Urteil ist eine große Erleichterung für unsere Mandanten. Damit besteht die Hoffnung, in Zukunft wieder etwas mehr Nachtruhe zu finden", sagt Rechtsanwalt Werner Finger, der die 31 Anwohner vor Gericht vertritt. Bereits letztes Jahr habe der Verwaltungsgerichtshof die damalige Sperrzeitenverordnung unter Verweis auf die "untragbare Lärmbelastung in der Altstadt" gekippt. Doch der Gemeinderat habe sich über das damalige Urteil hinweggesetzt. "Die Quittung dafür hat die Stadt heute bekommen. Mit der Verurteilung kommt der Gemeinderat nicht darum herum, mit strengen Sperrzeiten endlich für Ruhe zu sorgen", so Finger weiter. Der Rechtsanwalt betont, dass das Verwaltungsgericht nur die äußersten zeitlichen Grenzen bindend vorgegeben habe: Spätestens um Mitternacht müssten die Kneipen demnach werktags schließen. Daneben bleibe der Gemeinderat dazu verpflichtet, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um eine deutliche Reduzierung der Lärmbelastung für die Anwohner zu erreichen.

Hintergrund Herr Erichson, werktags soll schon um Mitternacht Schluss sein. Ist das nicht eine Katastrophe für die Kneipenszene? Mitternacht geht sogar noch über das hinaus, was wir uns als Stadt vorstellen konnten. Wir hatten vorgeschlagen, dass die Kneipen werktags bis 1 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr öffnen dürfen. Die Entscheidung des Gerichtes ist weder zielführend für ein [+] Lesen Sie mehr Herr Erichson, werktags soll schon um Mitternacht Schluss sein. Ist das nicht eine Katastrophe für die Kneipenszene? Mitternacht geht sogar noch über das hinaus, was wir uns als Stadt vorstellen konnten. Wir hatten vorgeschlagen, dass die Kneipen werktags bis 1 Uhr und am Wochenende bis 3 Uhr öffnen dürfen. Die Entscheidung des Gerichtes ist weder zielführend für ein lebendiges Leben in der Altstadt, noch wird es den Konflikt befrieden. Warum haben Sie denn nicht vorher den vom Gemeinderat beschlossenen Lärmbeauftragten eingesetzt? Weil wir aufgrund unserer Erfahrungen wissen, dass so etwas nur funktioniert, wenn alle Betroffenen mitspielen. Doch die Anwohner wollten nicht mitwirken. Ein Nachtbürgermeister wie in Mannheim, der die Kneipenszene fördert und nur im Konfliktfall schlichtet, würde von den Anwohnern hier nicht akzeptiert. Einige sagen, Sie hätten es selbst auf die Gerichtsentscheidung angelegt. Das weise ich entschieden zurück. Ich habe die Stadträte allerdings immer darauf hingewiesen, dass sie eine gerichtliche Entscheidung heraufbeschwören, wenn sie unseren Vorschlag nicht akzeptieren. Ich bin mir sicher: Das Urteil wäre uns mit den von der Stadt vorgeschlagenen Sperrzeiten von 1 und 3 Uhr erspart geblieben. Haben Sie die Hoffnung auf einen Kompromiss aufgegeben? Ich glaube nicht mehr, dass es uns gelingen wird, Wirte und Anwohner auf eine Linie einzuschwören. Ich sehe jetzt die Wirte in der Pflicht, ihr Recht auf Gewerbefreiheit auch vor Gericht zu verteidigen. (hob)

[-] Weniger anzeigen

Wie geht es weiter? Die Stadt begrüßt laut Bürgermeister Wolfgang Erichson die Entscheidung, da dem Gemeinderat damit nun klare Vorgaben gemacht werden. Der neue Gemeinderat muss nun aber selbst entscheiden, wie es weitergeht: Er könnte das Urteil akzeptieren und eine neue Sperrzeitsatzung für Teile der Kernaltstadt verabschieden. Wahrscheinlicher aber ist, dass er Berufung einlegen wird. Dann wird sich der Verwaltungsgerichtshof noch einmal mit dem Thema befassen müssen. "Wir rechnen damit, dass in zwei oder drei Wochen die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt", so ein Stadtsprecher. Da der Gemeinderat aber erst wieder am 17. Oktober tagt und innerhalb eines Monats Berufung eingelegt werden muss, wird die Stadt dies vorsorglich schon einmal tun. "Falls die Stadträte das Urteil akzeptieren, ist die Berufung auch schnell wieder zurückgenommen", so der Stadtsprecher.