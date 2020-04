Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Seit Montag gilt sie beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen, ab dem 4. Mai dann auch in allen öffentlichen Heidelberger Schulen: die Maskenpflicht. Das erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die Maskenpflicht umfasst alle Jugendlichen und Erwachsenen an den städtischen Schulen, also Lehrer, Schüler, aber auch jene, die sonst in Klassenzimmern, auf dem Schulhof, den Fluren, Gängen oder Toiletten unterwegs sind. Es gibt aber auch Ausnahmen – und zwar, wenn es "aus pädagogischen Gründen notwendig" und sichergestellt sei, dass der entsprechende Abstand eingehalten werden könne. Die Stadt wünscht sich, dass diese Regeln auch von den Privatschulen übernommen werden. Verpflichten könne man diese aber nicht, wie ein Sprecher der Stadt auf RNZ-Anfrage mitteilte.

In allen kommunalen Gebäuden müssen Mitarbeiter und Besucher bereits seit gut einer Woche Maske tragen. Dass jetzt auch in den öffentlichen Schulen Mund und Nase bedeckt werden sollen, ist für Würzner nur konsequent – obwohl das Land bislang keine Maskenpflicht an Schulen verordnet hat, die Stadt also eine Art Sonderweg geht. "Gerade jetzt, wenn der Betrieb in den Schulen stufenweise anläuft, ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler und das gesamte Schulpersonal von Anfang an strikt die Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen befolgen", so Würzner.

Am Montag startet an 54 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Heidelberg wieder der Betrieb, wenn auch stark eingeschränkt. Den Anfang machen die Kursstufe, also die erste und zweite Jahrgangsstufe, der allgemeinbildenden Gymnasien und entsprechenden Gemeinschaftsschulen sowie die Klassenstufen 9 und 10 der Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen. Auch die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren gehen wieder an den Start.

Die Schulen seien gut vorbereitet, erklärte Würzner gestern. Die Stadt stelle allen Schulen – auch den privaten – eine "Erstausstattung" an Mund-Nasen-Schutz bereit. Laut Stadt gelten an den Schulen zusätzlich zur Maskenpflicht die bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen – auch für "spezielle Situationen" wie die Pause oder den Toilettengang. Die vergangenen Wochen seien genutzt worden, um die Schulgebäude gründlich zu reinigen. "Klassen- und Fachräume, aber auch Toiletten und Flure wurden besonders intensiv und desinfizierend gereinigt, nicht benutzte Räume anschließend geschlossen."

Oberstes Ziel aller Maßnahmen sei und bleibe der Gesundheitsschutz, so Würzner. Sollten die Schulen irgendwann auch wieder ganz hochfahren – dann werde dies "eine besondere Herausforderung".