Heidelberg. (jola) Der Sommer ist so gut wie vorbei - und das Tiergartenbad verabschiedet sich in die Winterpause: Sonntag war dort der letzte Badetag. Zudem verkürzt das Thermalbad seine Öffnungszeiten. Doch dafür sind die Hallenbäder Hasenleiser in Rohrbach und das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum aus der Sommerpause zurück. Die Bilanz des Badesommers:

> Das Tiergartenbad hat in diesem Jahr keine Rekorde zu vermelden. Mit 131.244 Besuchern rangiert dieser Sommer auf Platz vier der letzten fünf Jahre. "Er kommt lange nicht an 2015 ran", erklärt eine Stadtwerke-Sprecherin: Damals waren 176.563 Personen zu Gast im Tiergartenbad. Das diesjährige Ergebnis ist trotzdem noch deutlich besser als 2017. Vorletztes Jahr registrierten die Stadtwerke nur 101.683 Badegäste.

> Beim Thermalbad ist in diesem Jahr bisher mehr los gewesen: 143.783 Besucher kamen nach Bergheim, in etwa so viele wie 2015, als das Tiergartenbad einen Rekord feierte - und mehr als 2016 und 2017. Im letzten Jahr jedoch zählten die Stadtwerke 179.663 Badegäste. "So viele Besucher, wie wir noch nie hatten", erklärt die Stadtwerke-Sprecherin.

> Die besucherstärksten Tage im Tiergartenbad waren Ende Juni und Ende Juli. Der beste Tag in der Statistik ist der 30. Juni, "ein Sonntag, an dem es extrem heiß war", so die Stadtwerke-Sprecherin. An diesem Tag kamen 7608 Besucher, rund 2000 Menschen mehr als am drittbesten Tag, dem 25. Juli. Hier waren es 5683.

> Vorfälle wie in anderen Schwimmbädern, wo die Polizei einschreiten musste, hat es nicht gegeben. "Wir wollen uns bei allen Besuchern bedanken, die so einen reibungslosen Ablauf ermöglicht haben", sagt die Sprecherin. "Wir finden es toll, dass es in Heidelberg solche Probleme wie anderswo nicht gibt."

> Wer jetzt baden möchte, geht ins Hallenbad Hasenleiser, das am Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 22 Uhr, Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 16.30 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. Oder aber ins City-Bad, das ab morgen immer dienstags von 7 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 21.30 Uhr, mittwochs von 7 bis 18 Uhr und donnerstags bis samstags von 7 bis 19.30 Uhr öffnet. Montags und sonntags bleibt das Bad noch bis Mitte Oktober geschlossen. Im Thermalbad kann ab heute, täglich von 8 bis 20 Uhr, gebadet werden. Bis zum Saisonende steht hier täglich ab 9 Uhr noch der Saunawagen bis eine Stunde vor Badschließung für Gäste bereit.