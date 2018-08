Von Lea Dortschy

Wie Detektive begaben sich neun Schüler des Thadden-Gymnasiums auf eine Spurensuche in der Geschichte: Sie stöberten in Archiven nach Dokumenten, befragten Zeitzeugen und erschlossen sich auf diese Weise wie echte Historiker die regionale Vergangenheit. Dabei beschäftigten sie sich mit Familiengeschichte, örtlichen Institutionen oder bekannten Sehenswürdigkeiten. Die Ergebnisse reichten sie beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ein. Drei der Schüler gewannen mit ihren Projekten zum diesjährigen Thema "Gott und die Welt. Religion und Geschichte" den zweiten Platz auf Landesebene.

Leon Zorn und Katharina Eichbaum aus der elften Klasse gehören mit ihrem Projekt "Der Ritterorden vom heiligen Grab zu Jerusalem. Heute exklusiv oder Teil der Gesellschaft?" zum Siegerteam der Wieblinger Schule. Die Fragestellung haben sie zufällig in einem Kirchenblatt gefunden, erzählt Leon. "Wir haben kurzerhand einen Gottesdienst der Jesuitengemeinde besucht und sind mit den Ordensmitgliedern ins Gespräch bekommen", berichtet der Elftklässler. Ihre Ergebnisse reichten Leon und Katharina in Form eines Dokumentarfilms ein. "Die Interviews mit den Mitgliedern des Ordens haben wir mit Hintergrundinformationen aus Quellen und Literatur zusammengeschnitten", erklärt Katharina.

Die Schüler befragten während des Projektkurses nicht nur Zeitzeugen, sondern konnten auch historische Quellen in der Hand halten. So recherchierte Sophie Walter im Universitätsarchiv sowie in den Stadtarchiven in Heidelberg und Mannheim zu einer berühmtem Heidelberger Sehenswürdigkeit - der Thingstätte. Sie fragte sich, warum die Nationalsozialisten bei der Eröffnungsfeier auf Bräuche der germanischen Mythologie zurückgegriffen haben.

"Ich habe mir ein nationalsozialistisches Thema ausgesucht, das nichts mit Religion im herkömmlichen Sinne, aber mit Glauben zu tun hat", erklärt die Zwölftklässlerin ihre Idee. "Es war sehr mühselig, sich durch die ganzen Archivquellen durchzuarbeiten", gesteht die angehende Abiturientin. Doch je mehr Zeitungsartikel aus den 1930er Jahren sie las, desto mehr Spaß habe ihr die Arbeit gemacht, denn: "Bei der intensiven Recherche ist man tief in das Thema eingetaucht."

Die Zwölftklässlerinnen Leonie Frieges und Rebekka Schöck gewannen mit ihrer Ausarbeitung über die 68er-Bewegung in Heidelberg zwar keinen Hauptpreis, wurden von der Körberstiftung jedoch mit einer Einladung für den "Eustory Summit" in Berlin ausgezeichnet, wo 100 Jugendliche aus ganz Europa über Politik und Geschichte diskutieren.

Neben den Preisträgern der Schule forschten auch die Mitschüler zu spannenden Themen. So ging die Elftklässlerin Leonie Lachnit ihrer eigenen Familiengeschichte nach und kam dabei der Frauenemanzipation innerhalb der Katholischen Gemeinde in Neunkirchen näher. Leonie Kester erforschte die Vergangenheit der Elisabeth-von-Thadden-Schule.

Die Recherche der Schüler begleiteten das ganze Halbjahr über die Geschichtslehrerin Eva Bernhardt sowie die Studenten Johanna Bethge und Dennis Beck. Im Kurs gaben sie Tipps zur Literatursuche, dem methodischen Vorgehen oder kritischen Prüfen der Quellen. Bereits im Juli nahmen die Preisträger der Thadden-Schule im Neuen Schloss in Stuttgart ihren Preis entgegen. Schüler aus Mosbach und Schwäbisch Gmünd belegten den ersten Platz.

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ist der größte historische Forschungswettbewerb Deutschlands. Ausgerichtet wird er in zweijährigem Turnus von der Hamburger Körber-Stiftung. In diesem Jahr habe es mit mehr als 5000 Schülern eine so hohe Teilnahme gegeben wie nie zuvor, berichtet Tutor Dennis Beck. "Mit dem zweiten Platz haben wir uns für den bundesweiten Wettbewerb qualifiziert. Wie das ausgehen wird, werden wir noch im kommenden Schuljahr sehen", sagt Leon Zorn.