Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Mehr als sieben Monate mussten sie darauf warten, nun dürfen Johanna Dähler (33) und Marco Albrecht (56) vom Theater und Orchester im Heidelberger Schloss endlich wieder vor Publikum spielen. Dähler, seit 2019 festes Ensemblemitglied beim Jungen Theater, wird erstmals am 20. Juni im Rahmen der Schlossfestspiele in Aktion zu sehen sein – bei der Premiere des Stücks "Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe".

Marco Albrecht, seit 2016 fester Bestandteil des Theater-Ensembles, verkörpert sogar zwei Rollen – in "Princess Forever" auf dem Sonnendeck am 15. Juni und in der Wiederaufnahme des Stücks "Dracula" im Schlosshof im Juli. Wie es sich anfühlt, wieder auf die Bühne zurückzukehren, und warum man vorerst keine Nackt-im-Pool-Szenen sehen wird, darüber hat die RNZ vor dem Start der Schlossfestspiele an diesem Samstag mit den beiden Schauspielern gesprochen.

Frau Dähler, Herr Albrecht, wie groß ist die Vorfreude, wieder live vor Publikum spielen zu können?

Albrecht: (schreit) Na endlich! Wir hatten vor kurzem eine Art Generalprobe für unsere Sonnendeck-Stücke. Da waren erstmals wieder Leute mit dabei, die uns zugesehen und auf uns reagiert haben. Nichts gegen die Digitalisierung, aber das gemeinsame Atmen und Mitdenken durch die Zuschauerinnen und Zuschauer – das hat gefehlt. Und genau dafür macht man es ja.

Dähler: Um zusammen Geschichten zu erzählen.

Albrecht: Und zu gucken: Wo denkt wer hin.

Nach so langer Zeit ohne analoge Auftritte: Sind Sie noch etwas eingerostet? Müssen Sie sich manches vielleicht sogar neu beibringen?

Albrecht: Eine gewisse körperliche Corona-Verfettung hat schon stattgefunden. (lacht) Es ist nicht so, dass wir unseren Beruf verlernt hätten, aber gerade jetzt merkt man sehr deutlich, dass unser normaler Alltag eigentlich Hochleistungssport ist. Nach der Generalprobe für "Princess" war ich fertig wie die Laus im Kamm. Früher habe ich Drei-Stunden-Abende gehabt. Aktuell wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das durchhalten sollte. Ich merke jetzt wieder, wie sinnvoll es ist, sich ab und zu gut einzusprechen. Auch das Anfassen, die ganzen Berührungen, daran muss man sich erst wieder gewöhnen.

Dähler: In unserer Produktion "Rodrigo Raubein" stehen wir insgesamt zu zehnt auf der Bühne. Erst bei den Proben wurde einem wieder bewusst: Oh Gott, ich spiele mit meinem ganzen Ensemble zusammen. Es ist nicht so, dass man es verlernt hätte, aber es fühlt sich alles noch sehr frisch an. Das ist ein bisschen so, wie wenn man nach einem Jahr mal wieder ins Freibad zum Schwimmen geht, ins Wasser springt – und denkt: Ach stimmt, so fühlt sich das an.

Albrecht: Man war diesem Alltag ja total entwöhnt. Nun wieder mit so vielen Menschen an einem Ort zu schwitzen, das ist einfach herrlich.

Verspüren Sie so kurz vor Ihren jeweiligen Auftritten angesichts der langen Pause eine größere Anspannung oder Nervosität als sonst?

Dähler: Die Vorstellungen vor Publikum bringen eine andere, eine neue Spannung mit sich. Man macht sich noch einmal bewusst: Okay, jetzt bist du, jetzt ist dein Körper gefragt. Es ist eine mentale Umstellung.

Albrecht: Der Druck, vor Leuten zu spielen, ist natürlich etwas anderes als eine Probe, die ja immer noch zum Probieren da ist, zum Infragestellen und zum Unterbrechen.

Dähler: Es wird auch spannend zu sehen sein, wie das Publikum nach einem Jahr Abstinenz drauf ist, was in diesem Zwischenraum zwischen Publikum und Bühne passieren wird. Das birgt natürlich Überraschungsmomente und lässt das Adrenalin erst einmal steigen.

Johanna Dähler ist ab 20. Juni bei den Schlossfestspielen in dem Stück „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ zu sehen. Foto: Susanne Reichardt

Wie beeinflusst die Pandemie und die immer noch vorhandene Infektionsgefahr die Stücke und Ihr Schauspiel?

Albrecht: Wir lassen uns regelmäßig testen und die Anzahl der Menschen, die gleichzeitig auf der Bühne sein dürfen, ist reglementiert. Jeder macht nur das, womit es ihm gut geht. Alle haben das Recht, zu sagen: Sorry, ich kriege hier gerade zu viel Spucke oder Schweißperlen ins Gesicht, das ist mir zu unangenehm. Aber so, wie wir die Stücke nun aufführen, tragen es auch alle mit.

Dähler: Es gibt ein Sicherheitskonzept, dementsprechend gilt es, Abstände einzuhalten, und man versucht zum Beispiel, die Größe eines Raumes besser zu nutzen. In manchen Situationen merkt man auch, dass man sich gerade zu nahe gekommen ist. Körperliche Berührungen wie Kussszenen sind derzeit natürlich schwierig.

Albrecht: Während einer Pandemie ist klar, dass es keine Szene geben wird, in der man zusammen nackt in den Pool springt. Bei unserer Wiederaufnahme des "Dracula" wird der Vampir diesmal auch nicht in den Hals beißen können. Da mussten wir uns überlegen, welches Bild man alternativ finden kann.

Können Sie Ihren künstlerischen Instinkten auf der Bühne noch nachgehen oder fühlen Sie sich darin eingeschränkt?

Albrecht: Ich fühle mich nicht eingeschränkt, nein. In dem, was ich tue, ist das Virus zwar berücksichtigt, aber es ist auch berücksichtigt, dass ich das Richtige spreche, dass man mich versteht und dass ich das richtige Kostüm anhabe. Auf der Bühne merke ich nicht mehr: Oh, dieses oder jenes darf ich nicht, oder ich darf mich nur bis hierhin und nicht dorthin bewegen.

Dähler: Mit der Zeit bekommt man gewisse Routinen drauf und weiß, wie man spielen kann, was in welcher Form möglich ist und was nicht.

Albrecht: Unser Beruf besteht ja auch aus einer Sensibilisierung für Fragen wie: Wo ist mein Körper? Wie nah befinden wir uns zueinander? Wie laut muss ich sprechen? Wohin muss ich sprechen? Deswegen fällt es uns womöglich sogar leichter, mit einzuhaltenden Abständen und hygienisch gebotenen Verhaltensweisen umzugehen.

Wie viel Pandemie wird am Ende beim Publikum ankommen?

Albrecht: Ich glaube, das Publikum wird nicht viel davon merken, denn so rezipiert man Theater ja in der Regel nicht. Natürlich wird das Thema an der ein oder anderen Stelle – dort, wo es sich anbietet – aber auch explizit anklingen.

Dähler: Abstand halten, körperlich mehr Distanz zueinander wahren – das ist, glaube ich, ein Bild, das sowohl wir als auch das Publikum ja mittlerweile kennen, da man es jeden Tag im Alltag sieht. Idealerweise fällt es bei den Inszenierungen aber nicht auf, dass wir noch immer mit einer Pandemie zu tun haben. Wir alle haben uns Konzepte überlegt, wie wir es schaffen, zunächst Inhalte und Geschichten zu transportieren, ohne gleichzeitig zu ignorieren, dass die Pandemie natürlich weiterhin da ist.

Auch das Theater ist inzwischen digitaler geworden und hat ansprechende Formate entwickelt. Warum ist eine Rückkehr auf die Bühne trotzdem unverzichtbar?

Albrecht: Digitale Formate bieten tolle neue Möglichkeiten, aber natürlich keinen Ersatz zum Spielen vor Publikum. Das Theater ist ein öffentlicher Raum und letztlich machen wir ein Angebot, sich zu begegnen und sich auszutauschen. Diese Direktheit kann das Digitale nicht ersetzen. An einem Ort gemeinsam Schwitzen und Denken, in einer Bühnensituation, so wie wir es jetzt auch auf dem Schloss erleben werden – das ist einfach etwas völlig anderes.