Von Anica Edinger

Heidelberg. Spritzbeton hat eine Quelle am Schlosshang kontaminiert und den pH-Wert des Wassers massiv verschlechtert. Dutzende Amphibienlarven in den Becken des Schlossparks sind deshalb verendet. Der Beton geriet über die Baustelle am Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 (siehe "Hintergrund") in die Quelle und so in die Becken. Das bestätigte kürzlich ein von der Stadt in Auftrag gegebenes hydrologisches Gutachten – und auch die Schlossverwaltung fand eine Zementsuspension in den Rohren, die das Hangwasser abfangen und in die Becken beim "Vater Rhein" leiten.

Hintergrund Schon bevor bekannt geworden war, dass Schmutzwasser von der Baustelle am Schloß-Wolfsbrunnenweg Nummer 18 für das Amphibiensterben im Schlosspark verantwortlich ist, gab es seitens der Stadtbevölkerung Kritik an diesem Bauvorhaben sowie an dem direkt nebenan, am Schloß-Wolfsbrunnenweg 16. Manche Heidelberger kritisierten die Pläne, weil die geplanten Neubauten in direkter Sichtachse zum Schloss sich nicht in die Nachbarschaft einfügten. > Bebauungsplan und Veränderungssperre: Der Gemeinderat hat am 14. Oktober beschlossen, dass ein Bebauungsplan "Villenanlagen oberhalb des Schlosses" aufgestellt wird und zur Sicherung der künftigen Planung eine Veränderungssperre angeordnet. Die beiden Vorhaben am Schloß-Wolfsbrunnenweg 16 und 18 sind davon aber nicht betroffen. Laut Verwaltung soll für die Nummer 16 eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, die Nummer 18 ist bereits bestandskräftig genehmigt. > Bauvorhaben Schloß-Wolfsbrunnenweg Nr. 16: Das Gebäude dort soll abgerissen und ein neues Bauwerk mit Satteldach und Dachgauben entstehen, mit Platz für fünf Wohnungen und eine Tiefgarage. Bisher wurde die Baugenehmigung für den Abbruch und Wiederaufbau des Gebäudes noch nicht erteilt. > Bauvorhaben Schloß-Wolfsbrunnenweg Nr. 18: Dort ist ein Terrassenanbau mit großzügigen Lofts, einer Gewerbeeinheit und elf Auto-Stellplätzen geplant. Aufgrund der wasserrechtlichen Probleme wurden die Arbeiten zuletzt von der Stadt eingestellt. Die Bauarbeiten können erst fortgesetzt werden, wenn die Stadt eine Entwässerungsgenehmigung erteilt. Das ist noch nicht geschehen. Allerdings wurden nun Reparaturarbeiten in der denkmalgeschützten "Weißen Villa" (Altbau) freigegeben, da diese laut Stadt aus Instandhaltungsgründen geboten sind. ani

Der Heidelberger Naturschutzbund (Nabu) war im Herbst letzten Jahres auf das Problem aufmerksam geworden, weil Ehrenamtliche verendete Feuersalamander und Bergmolche – beide Arten sind "besonders geschützt" gemäß Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung – in den Becken fanden. Im Winter wurde das Wasser dann – wie immer – abgelassen. Die Amphibien wurden vom Nabu aus den Becken genommen und ins Winterquartier gesetzt. Doch spätestens im März sollen sie in die Becken zurückkehren – die Becken müssen also wieder befüllt werden. Nur: mit welchem Wasser? Eine Stadtsprecherin erklärt auf RNZ-Anfrage: "Der pH-Wert in den Pumpsümpfen ist mit pH 10 noch zu hoch. Es ist schon eine Verbesserung zu sehen, aber es wird voraussichtlich dauern, bis die Ausgangs-pH-Werte erreicht sind." Das Wasser aus der Quelle kann also vorerst nicht wieder in die Becken gespeist werden. Wie lange, das ist laut Stadtsprecherin noch unklar.

Deshalb rückte nun am Dienstag die Feuerwehr am Schloss an – und befüllte die drei Becken am "Vater Rhein" mit rund 150 Kubikmeter Frischwasser – "also mit ganz normalem Leitungswasser", wie der Heidelberger Schlossverwalter Michael Bös erklärt. Das Problem der verseuchten Quelle ist damit aber noch nicht gelöst. Denn um die Wasserqualität den Sommer über konstant hochzuhalten, damit sich dort Feuersalamander, Bergmolch, Erdkröte und Co. wohlfühlen, wird eine konstante Frischwasserzufuhr benötigt. Auch dafür wurde in den vergangenen Jahren Quellwasser genutzt. "Wie wir im Sommer einen Frischwasserdurchfluss erreichen können, an dieser Frage arbeiten wir gerade noch", so Bös.

Am Dienstag befasste sich mit der Thematik "Amphibiensterben und Wasserverschmutzung im Schlossgarten" auch der Bezirksbeirat Altstadt. Dort kam auch die Frage auf, wer das alles bezahlen soll. Sandra Panienka vom städtischen Umweltamt erklärte, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten selbst für die Wiederauffüllung der Becken aufkommen werden. Und auf RNZ-Anfrage bestätigt das auch Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Die Kosten, die für die Einleitung des Wassers entstünden, seien "vernachlässigbar", so Hörmann. Wichtig sei schlicht, dass die Bassins wieder befüllt werden und die Amphibien zurückkehren könnten. Schließlich dienten die Becken seit Jahren der Reproduktion zahlreicher Amphibien, wie auch Schlossverwalter Bös sagt. Er selbst habe schon beobachtet, wie Hunderte Jungkröten die Becken verlassen haben. "Für uns ein kleines Zeichen, dass sich die Mühe und der Aufwand, den wir und der Nabu betreiben, lohnt", so Bös.

Im Bezirksbeirat fragte Peter Seidel (SPD) noch nach, ob seitens des städtischen Umweltamtes Maßnahmen geplant seien, um die Amphibienpopulation auf dem Schloss nach dem Vorfall wieder zu verstärken, etwa mittels Zuchtprogrammen. Panienka verneinte das, aber: Der Bauherr des Vorhabens Schloß-Wolfsbrunnenweg Nummer 18 hat eine neue Auflage bekommen: Er muss einen Teich anlegen – "als populationsstützende Maßnahme", wie Panienka erklärte.