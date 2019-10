Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Nummer 16 ist das einzige Haus am vorderen Schloß-Wolfsbrunnenweg, das direkt am Straßenrand steht. Alle anderen wurden am Berg zurückgesetzt, mit viel Grün davor. Es ist laut Architekt Hansjörg Maier nicht denkmalgeschützt. Jetzt soll es einem größeren Gebäude Platz machen. Maier plante es für den Besitzer, die Akin-Bau aus Neckarsulm, in traditioneller Architektur mit symmetrischer Fassade, vier Vier-Zimmer-Wohnungen und einer großen Dachgeschosswohnung samt Terrasse.

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Heidelberg fand allerdings keinen Gefallen daran. Beschworen wurde die besondere städtebauliche Situation direkt am Straßenrand, die sich eklatant ändern würde. "Jetzt ist es ein harmloses kleines Haus", meinte Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Doch schon dieses Bestandsgebäude stehe falsch, erklärte Prof. Gerd Gassmann (Karlsruhe).

Bei der Hausnummer 16 wehrte sich der Gestaltungsbeirat der Stadt gegen einen Abriss samt Neubau unmittelbar an der Straße am Schloss. Foto: privat

Das Projekt sei so nicht zu realisieren, fand der Vorsitzende des Ausschusses, Prof. Markus Neppl (Karlsruhe). Das Gebäude stehe an einer wichtigen Stelle in Heidelberg, meinte er, "ich kann mir nicht vorstellen, dass der, der hier positiv entscheidet, das tragen will."

Neppl schaute auch weiter: Wenn die Bausubstanz im empfindlichen Bereich um das Schloss weiterentwickelt werde, müsse man aufpassen, dass nicht falsche Maßstäbe gesetzt würden. Seine Lösung: Das alte Gebäude stehen lassen, das neue auf die weit nach hinten reichende Parzelle setzen. Im städtischen Amt für Baurecht und Denkmalschutz sah man das nicht ganz so locker: Wenn ein Haus in zweiter Baureihe entstehe, kämen später andere Bauherren, die das auch haben wollten.

Locker sah man in Heidelberg vor zweieinhalb Jahren aber offensichtlich die geplante Bebauung nebenan, bei der Nummer 18. Neben der denkmalgeschützten "Weißen Villa" aus dem Jahr 1876 mit ihren schönen Malereien und Stuckarbeiten in den Innenräumen soll ein großer Terrassenanbau entstehen, mit großzügigen Lofts, elf Kfz-Stellplätzen und sogar einer genehmigten Gewerbeeinheit - "einmalig in der direkten Umgebung des Schlosses", heißt es in der Werbung des Immobilienmaklers. Dafür wurden bereits alte Anbauten abgerissen.

Ein am Zaun angebrachtes Banner zeigt neuerdings, wie die ebenfalls von Hansjörg Maier geplanten Terrassenhäuser einmal aussehen werden. Der Architekt verweist auf die erteilte städtische Genehmigung, die drei Jahre lang gelte. Die Besitzer versuchten derzeit, Investoren für die Weiße Villa zu finden, erklärte Maier auf RNZ-Anfrage.

Der Heidelberger Gestaltungsbeirat aus fünf renommierten Architekten, Landschaftsplanern und Denkmalpflegern soll über Gebäude befinden, die das Stadt- und Landschaftsbild prägen können. Es gibt ihn erst seit April 2019, zweimal haben die Experten bisher getagt. Für das Durchwinken der geplanten Terrassen bei Haus Nummer 18 sind sie nicht verantwortlich. Sie wollen jedoch verhindern, dass mit Hinweis auf deren Genehmigung nebenan ein unverhältnismäßig großer Bau entsteht. Jetzt wird laut Architekt Maier ausgelotet, ob ein Anbau an das alte Gebäude Nummer 16 oder ein Neubau dahinter wirtschaftlich sinnvoll verwirklicht werden kann.