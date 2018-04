Was galt im Mittelalter als köstlich? Das erklärte Melanie Kastner anhand vieler kleiner Köstlichkeiten. Foto: Philipp Rothe

Von Daniela Biehl

Heidelberg. Adelige, Gaukler, Ritterspiele und Tanzeinlagen: Beim "Frühlingserwachen" auf dem Heidelberger Schloss wird traditionell nicht nur ein bisschen gefeiert - da wird schon einiges mehr geboten. Und so strömen am Sonntag 5500 Besucher durch Garten, Hof und Königssaal, wo hinter Mauern versteckt der eine oder andere Schlossbewohner auf die Gäste wartet.

So wie Melanie Kastner. Mit einem Teeservice und feingeraspelter Schokolade steht sie auf der Empore des Ottheinrichsbaus. Denn schließlich lautete das Motto des Frühlingsfestes auch: "Von Tisch und Tafel: Essen und Trinken in Schlössern, Klöstern und Burgen". Klar, dass da eine kleine Stärkung nicht fehlen darf.

Im Nu hat sich eine Traube von Menschen um Kastner gebildet - und die haben viele Fragen: Was galt im Mittelalter als köstlich? Was als Heilmittel? Und die Gästeführerin? Sie hat die Antworten. Sie erzählt davon, dass man Tee und Kaffee damals nur aus der Untertasse trank, dass Kakao ein Luxusgut war, das man - wegen des Kontrasts - aus hellen Tassen genoss. "Und manchmal geht Liebe durch den Magen", sagt sie und deutet auf ihr Gewand: Das ist dem Wiener Schokoladenmädchen nachempfunden. "Einer Hofdame, die den Fürsten bediente, bis er sich in sie verliebte", erzählt die Gästeführerin.

Gerade wegen solcher Anekdoten hängen die Besucher förmlich an ihren Lippen:"Das lässt Geschichte lebendig werden", meint Besucherin Marion Horn, die sich das Frühlingserwachen in keinem Jahr entgehen lässt. "Als Heidelbergerin kommt man eigentlich viel zu selten aufs Schloss", sagt sie. "Und das Fest ist immer eine gute Gelegenheit dazu." Manch andere wie Evelyn und Thorsten Walter aus Ladenburg stolperten zwar eher zufällig über das Fest, "aber das hat schon was, es herrscht eine ganz schöne Stimmung", findet das Paar. Dafür sorgen im Schlosshof neben dem Huub Dutch-Duo vor allem das Gauklerpaar "Opus Furore".

Dessen Auftritt wird Marina aus Brasilien so schnell nicht mehr vergessen. Eben noch hatten die Artisten ihr ein kleines, buntes Luftballonherz geschenkt - und schon steht sie mitten auf der Bühne, muss den Artisten acht Fackeln reichen und wird dann damit auch noch - aus Spaß und ohne Gefahr - beworfen. Als Dankeschön gibt es ein Selfie. Und auch den Gauklern scheint die Stimmung zu gefallen: "Da wird einem gleich warm ums Herz", scherzen die Artisten. Dann ziehen sie, noch immer mit Fackelwerfen beschäftigt, ganz nebenbei Hut, Schuhe, Hemd und Hose aus, sodass sie am Ende zwar leicht bekleidet vor dem Publikum stehen, aber noch mehr zu werfen haben: Schuhe und Hut werden zum Fackelersatz.

Doch das Frühlingserwachen hat noch mehr zu bieten: Für die Kinder gibt es kleine Ritter- und Bastelspiele. Und im Apothekenmuseum holt Alice Mura, passend zum Motto, 300 Jahre alte Arzneien aus dem Schrank, die man früher dem Essen beimischte, um gesund zu werden: pulverisierte Fuchslunge oder zermalmte Schädelknochen zum Beispiel. "Das erste gegen Lungenbeschwerden, das zweite gegen Kopfschmerzen", sagt sie. Unterdessen üben nur ein paar Meter weiter Patricia Rojas-Schubert und Ulla Retzlaff mit Familien und Kindern einen historischen Tanz. Und das ist gar nicht so einfach: Schreiten, Knicksen, Verbeugen - und dabei niemandem auf die Füße treten. "Es sollte aber auch schwer sein, damit die Fürsten herausstechen", erzählt Rojas-Schubert. Denn: Die hatten oft privaten Tanzunterricht. "Heinrich VIII. oder Ludwig XIV. galten sogar als die besten Tänzer ihrer Zeit."

Vor gut einem Jahrzehnt begann das Frühlingserwachen mit einem "Tag der offenen Tür" und ist seither zu einer festen Tradition geworden. "Manchmal rufen uns Besucher schon im Januar an und fragen danach", erzählt Reglindis Schulte-Tigges-Dettbarn. Sie organisiert Schlossführungen und Feste wie dieses - und möchte mit dem Frühlingserwachen gerade auch die Heidelberger Bevölkerung ansprechen. "Damit die Menschen sehen, was hier alles passiert und sie ihr Schloss von einer neuen Seite kennenlernen."