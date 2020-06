Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Deutschlands berühmteste Ruine ist ab sofort ein bisschen weniger Ruine. Gestern wurde der frisch sanierte Gläserne Saalbau offiziell an seinen Verwalter, die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG), übergeben. "Es ist ein großer Tag für Schloss Heidelberg", sagte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der SSG. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen wanderte die Übergabe ins Internet. "Sie erleben gerade die erste Livestream-Übertragung einer Baufeier von Vermögen und Bau Baden-Württemberg", sagte Bernd Müller, Leiter des Amts Mannheim von "Vermögen und Bau" – und damit zuständig für das Projekt. 135 Menschen sahen seiner Begrüßung live auf Youtube zu.

Besonders war die Veranstaltung aber vor allem wegen ihres Anlasses. "Wir haben einen der zentralen Palastbauten wieder", so Hörrmann. Der Gläserne Saalbau ist einer von drei großen Renaissancebauten in der ehemaligen kurfürstlichen Residenz. Er liegt im Nordosten des Innenhofs, zwischen Friedrichsbau und Ottheinrichsbau, wurde 1649 unter Kurfürst Friedrich II. erbaut und ist einer der frühesten Renaissancebauten nördlich der Alpen.

Seinen Namen erhielt der Saalbau aufgrund seines prunkvollen, mit Spiegelglas verzierten Festsaals im Obergeschoss. 1764 fing der Bau nach zwei Blitzeinschlägen Feuer und verlor sein Dach. Einzig die Außenwände, die Arkadengänge vor der Fassade und der Gewölbekeller überlebten. Jetzt, mehr als 250 Jahre danach, steht das historische Bauwerk wieder. "Es ist wie eine Neuentdeckung", so Hörrmann.

Diese Neuentdeckung war jedoch eher dem Zufall geschuldet. An dem Gemäuer der Schlossruine nagt stetig der Zahn der Zeit, weshalb es regelmäßig restauriert wird. Es ist knapp 20 Jahre her, dass man auch am angrenzenden Glockenturm Probleme mit der Standfestigkeit feststellte. Da der Gläserne Saalbau gemeinsam mit dem Turm ein statisches System bildet, wurden auch die Wände des Saalbaus ertüchtigt. Dabei entstand die Idee, dem Bau ein gewölbtes Glasdach aufzusetzen – auf halber Höhe der bestehenden Wände. So bleibt die moderne Dachkonstruktion von außen, beim Blick vom Philosophenweg oder der Altstadt auf die Ruine, unsichtbar.

In seinem Inneren verbindet der rund zwei Millionen Euro teure Saalbau Alt und Neu, trifft Neckartäler Sandstein auf Glas und funktionale Architektur. Beispielhaft für das Zusammentreffen von Geschichte und Gegenwart sind die 24 eisernen Köpfe unterhalb der Dach-Verstrebungen. Sie symbolisieren historische Figuren aus allen Kulturkreisen, darunter das Konterfei von Papst Johannes Paul II. und Barbara Dürer, Mutter des spätmittelalterlichen Malers Albrecht Dürer. Entworfen hat diese Figuren der Künstler Jürgen Goertz, den Heidelbergern bekannt durch sein symbolträchtiges "S-Printing Horse" vor der Print Media Academy. Er hat dem neuen Saalbau künstlerisch seinen Stempel aufgedrückt, auch mit einem selbst gestalteten konvexen Spiegel auf der Außenseite der sanitären Anlagen. "Durch den Spiegel haben wir den Raum zurückgewonnen, der durch die Toiletten verloren gegangen ist", sagt Goertz.

Dass Goertz seine Ideen verwirklichen konnte, ist großzügigen Spenden zu verdanken, allen voran der von Gerda Tschira, Frau des 2015 verstorbenen Unternehmers Klaus Tschira. "Ich unterstütze gerne Dinge, die mir eine Herzensangelegenheit sind und die Menschen auf Dauer eine Freude machen", erklärte sie.

Freude dürfte der Saalbau vielen Einheimischen und Touristen machen. Das Schloss sei nun um eine Attraktion reicher, so Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß. Das Gebäude soll künftig für Führungen, kulturelle und private Veranstaltungen offenstehen. Zudem können über den Bau jetzt auch Rollstuhlfahrer in den Ottheinrichsbau gelangen. Das, sagt Hörmann, sei ein großer Schritt auf dem langen Weg zu einem barrierefreien Schloss.