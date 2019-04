Heidelberg. Im Schloss erwacht der Frühling - denn dort wird am Sonntag, 7. April, von 12 bis 17 Uhr, das jährliche "Frühlingserwachen" gefeiert. Dann ist der Eintritt in den Schlosshof und die Fahrt mit der Bergbahn zum Schloss kostenfrei. Es gibt Einblicke in das neue Führungsprogramm unter dem Motto "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten".

Parodien und Slapstick erleben die Gäste in der Zaubershow mit "Die Buschs". Für Musik sorgt das Quartett "Les Primitifs" mit einem Mix aus Jazz, Latin, Rock und Blues. Im Kinderzelt werden Osterbasteleien gefertigt. Im Königssaal kann man Tanzschritte und Besonderheiten der höfischen Musikkultur kennenlernen.

Um 14.30 Uhr können Besucher für sechs (ermäßigt drei) Euro bei der Sonderführung "Bienvenue, Madame de Bourbon-Montpensier" mehr über die spannungsreichen pfälzisch-französischen Beziehungen erfahren (Anmeldung unter Telefon: 06221/658880.) Das Deutsche Apotheken-Museum bietet um 14, 15 und 16 Uhr kostenlose Führungen zum Thema "Fabelwesen" an.