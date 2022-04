Von Lennart Schiek

Heidelberg. Der April ist für die Schwäne Brutzeit: Vier Paare kümmern sich seit einigen Wochen am Neckar um Nachwuchs. Die Rentnerin Giulia R. beobachtet sie dabei ganz genau. Sie lebt in der Altstadt und hat ein großes Herz für die gefiederten Flussbewohner. Jeden Tag sieht sie bei ihnen nach dem Rechten, die RNZ hat sie an einem Nachmittag begleitet. "Wie lange ich bei den Tieren bleibe, hängt vom Wetter ab, aber ich komme jeden Tag, auch bei Regen und Schnee", erzählt die Rentnerin. Sie richtet von Hunden zerwühlte Brutstätten wieder her und sammelt Glas- und Plastikmüll auf, an dem sich die Ufervögel schneiden könnten. Mit der Zeit hat sie ein freundschaftliches Verhältnis zu den Tieren aufgebaut: Als sie ein neu errichtetes Nest sieht, schüttelt sie tadelnd den Kopf und lacht: "Das ist keine gute Arbeit."

Durch die tägliche Routine merkt Giulia R. sofort, wenn etwas nicht stimmt. Und manchmal wird sie so auch Zeugin von dramatischen Ereignissen. "Ich erkenne jeden Schwan schon aus der Ferne. Mir fällt deshalb auf, wenn eines der Tiere nicht dort ist, wo es sein soll." So geschah es vergangene Woche. Bei ihrer täglichen Visite fiel Giulia R. auf, dass ein Schwanenweibchen verschwunden war. "Das war sehr ungewöhnlich, denn normalerweise verlassen die Tiere ihr jeweiliges Revier nicht ohne Grund", erklärt sie. Giulia R. machte sich auf die Suche nach dem Vogelweibchen. Fast zwei Kilometer flussabwärts fand sie am Folgetag ein einzelnes weibliches Tier, das ein frisches Ei ausbrütete. Giulia R. nimmt an, dass es sich hierbei um die vermisste Schwänin handelt.

Denn wenige Tage zuvor hatte der Neckar den Uferbereich auf der Altstadtseite überschwemmt, wo das abgetriebene Weibchen zuvor den ersten Teil seines Geleges bewacht hatte. Das Hochwasser ist für die Schwäne eine wiederkehrende Katastrophe, die Brut danach jedes Mal dezimiert. Auch in diesem Frühling mussten die Tiere erleben, wie mit ihrem Nest auch der potenzielle Nachwuchs im Wasser verschwand.

Schwäne sind treue Seelen. Einmal gefundene Paare bleiben in der Regel ein Leben lang zusammen. Gerade deshalb ist die Situation des durch die Flut entzweiten Elternpaares eine Tragödie. Das weibliche Tier kann seinen jetzigen Brutort nahe der Hans-Thoma-Brücke nicht verlassen. Ihr männlicher Gefährte – Giulia R. nennt ihn "Flauschi" – muss wiederum in seinem Stammrevier bleiben. Denn die vier Schwanenpaare haben den Neckar unter sich aufgeteilt und gerade in der Brutzeit wird das eigene Gefilde energisch verteidigt. Zwischen Alter Brücke und dem Schiffsrestaurant "Patria" regiert ein rivalisierendes Schwanenmännchen, das dem gen Westen strebenden "Flauschi" jedes Mal aufs Neue seine Grenzen aufzeigt. So verhindert die soziale Barriere, dass die beiden Liebenden zueinanderfinden.

Immerhin ist noch nicht jede Hoffnung verloren: "Schwäne haben ein gutes Heimfindevermögen und einen herausragenden Orientierungssinn", sagt Eric Diener, Kurator für Vögel im Heidelberger Zoo, auf RNZ-Nachfrage. Möglicherweise könnte das Schwanenpaar also fliegend wieder zusammenkommen. Denn: "Revierkämpfe gibt es nur um den Uferbereich. Die Luft ist ein neutraler Raum."