Mit seinem gläsernen Oberdeck wirkt das Restaurantschiff am Neuenheimer Neckarufer äußerlich schon eine ganze Zeit lang wie fertig saniert. Ein paar Monate dauert es aber noch, bis auch die Inneneinrichtung steht. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (bik) Von außen sieht das Restaurantschiff auf dem Neckar vor der Kulisse Neuenheims aus, als könne man sofort darin Platz nehmen. Doch der Besitzer Frank R. Hilbert hat innen noch einiges zu erledigen, ehe er im Winter die ersten Gäste willkommen heißen will.

Die Renovierung des 110 Jahre alten Schiffes dauert schon mehrere Jahre. Das hat laut Hilbert mit vielem zu tun. Damit zum Beispiel, dass es ganz ausgebeint werden musste: "Jede Schraube ist neu." Damit, dass bei einem Schiff viele Dinge, die wünschenswert wären, einfach nicht funktionieren. Menschen mit Behinderungen etwa können künftig zwar das Mitteldeck besuchen, aber weder auf das Oberdeck noch selbstständig auf die Toilette gelangen.

Außerdem wird zur Küche im Unterdeck noch eine Zubereitungsküche im Mitteldeck gebraucht. Und auch die Stromzufuhr muss neu eingerichtet werden. Außerdem wird eine gekühlte Mülltrennung verlangt, die den Platz einschränkt. Und schließlich soll auch noch der Krängungs, also Schlagseitentest für das Schiff, absolviert werden. "Eine teure Fahrt zur Werft", wie Hilbert weiß.

Das Eichenparkett über der Fußbodenheizung ist jedenfalls gelegt. Jetzt geht es um die Innenausstattung. Und nichts im Schiff ist gerade, wie Hilbert bei jeder Arbeit seiner Handwerker herausgefunden hat. Der Mut, seine Idee zu perfektionieren, hat den Bauherren im Laufe der Zeit aber nicht verlassen, wie er sagt. Immerhin sprach er im Mai 2016 schon einmal von einer Inbetriebnahme im Herbst 2016.

Dass es bis zur Fertigstellung zwei Jahre länger dauert, stört Hilbert nicht. Die Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten waren laut Stadtverwaltung bei einer "turnusmäßigen Verlängerung Mitte Februar 2017 genehmigt" worden. Damit verbunden ist auch die denkmalschutzrechtliche Genehmigung, da das Schiff im Gebiet der Gesamtanlagenschutzsatzung Altstadt liegt.

Wenn man Hilbert fragt, was die Schiffsküche dort am Neckarufer wohl anbieten könnte, sagt er immer noch: "Mediterran." Er selbst, der lange in Spanien gelebt hat und immer wieder dorthin zurückkehrt, liebt die spanische Küche.