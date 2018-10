Von Birgit Sommer

Heidelberg. Geht es in der Rechtsmedizin so zu, wie bei Professor Friedrich Boerne im "Tatort" Münster? Manchmal ja, sagt die Heidelberger Rechtsmedizinerin Prof. Kathrin Yen. Es ist auf jeden Fall ein höchst spannender Beruf, den sie dem Publikum bei der nächsten Veranstaltung "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ vorstellen wird. "TV-Krimi am Sonntagabend - Fiktion oder Wirklichkeit", heißt es am Mittwoch, 17. Oktober, um 19 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik.

Jüngst erst hat Yen die Leiche eines Mannes obduziert, die im Wald bei Pforzheim entdeckt worden war, und bestätigt, dass es sich um den seit Wochen vermissten Jäger handelte. Das Revier der Heidelberger Rechtsmedizin reicht weit in Baden-Württemberg. Manchmal werden die Mediziner auch so schnell gerufen, dass sich der Täter noch im Haus des Opfers befindet. Oder sie stellen fest, dass der Todeszeitpunkt von Kollegen ganz falsch festgelegt wurde.

Überhaupt, sagt Prof. Yen, werde dieser Zeitpunkt im Krimi oft viel genauer markiert als man es in der Realität könne. "Aber bei Leichenschauen und Obduktionen wird im Film oft sehr schön gezeigt, wie genau Polizei und Ärzte arbeiten." Auch Witziges und Interessantes hat sie aus Filmen wie "Tatort" oder "CSI" dabei, wenn sie ihren Vortrag hält.

Wie kann man den häufigen Umgang mit Gewalt und Tod oder die Treffen mit den erschütterten Angehörigen aushalten? Für die Österreicherin Kathrin Yen, seit 2011 Ärztliche Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum, ist ein Gegengewicht zur Arbeit wichtig. Man brauche eine optimistische Sicht auf die Welt, man brauche Familie, Hobbys und Humor, findet sie: "Ich versuche, die positiven Dinge im Leben zu sehen."

Prof. Yen wird in der Kopfklinik auch zeigen, wozu ihr Fach sonst noch dient. Die Rechtsmediziner untersuchen beispielsweise bei Gewalttaten Täter und Opfer, um bei beiden Spuren zu sichern. Dann kann der Tathergang leichter geklärt werden: War es tatsächlich Notwehr? Wer schlug zuerst zu? Sie wird auch von der Gewaltambulanz in Heidelberg berichten: Rund um die Uhr und kostenlos können Opfer im Institut in der Voßstraße Beweise sichern lassen - nach telefonischer Anmeldung.

Diese Einrichtung, die das Land Baden-Württemberg finanziert, wird jährlich von rund 400 Personen in Anspruch genommen. Demnächst will Prof. Kathrin Yen noch eigens ein Kindergewaltzentrum aufbauen, das Fälle von Kindesmisshandlung aufklären hilft. "Ich wünsche mir, dass die Rechtsmedizin in diesen Fällen häufiger von Medizinern, von Ämtern und Privatleuten eingeschaltet wird."