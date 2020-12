Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Impfstoff gegen das Coronavirus ist zugelassen und soll in den nächsten Tagen nach Deutschland geliefert werden. Am 27. Dezember sollen die Impfungen starten. Eigentlich gute Nachrichten. Nur: Die Bereitschaft in der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, ist gering. Das ist eine der Kernaussagen einer repräsentativen Online-Befragung, durchgeführt von Wissenschaftlern der Universität Heidelberg.

Im Rahmen eines interdisziplinären Projektes am Marsilius-Kolleg, das sich dem Thema "Gesellschaftliche Selbstermächtigung" widmet, wurden in zwei Runden – im Juni sowie im November/Dezember – insgesamt 2451 Personen zu den Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie nach ihrem Vertrauen in Staat, Wissenschaft und Medien befragt. Ein Überblick der wichtigsten Ergebnisse.

Was ist das Ziel der Studie? Den Wissenschaftlern geht es darum, zu erklären, inwieweit Menschen bereit sind, gesellschaftliche Regeln – etwa Corona-Verordnungen – zu missachten, weil sie sich aus übergeordneten, insbesondere moralischen Gründen, nicht daran gebunden fühlen. Zu Ausmaß, Gründen, Folgen und Maßnahmen forschen der Psychologe Prof. Peter Kirsch, der Rechtswissenschaftler Prof. Hanno Kube und der Politikwissenschaftler Prof. Reimut Zohlnhöfer. Kirsch erklärt: "Wir möchten besser verstehen, was unsere Gesellschaft dafür tun kann, dass die Menschen sich mehr an unsere gemeinsamen Regeln halten." Zudem sollen Ansatzpunkte für vertrauensfördernde Maßnahmen identifiziert werden. Auch ums Impfen ging es.

Was sind die Kernergebnisse der Befragung? "Was uns am meisten erstaunt hat, ist die Tatsache, dass das individuelle Risikoempfinden im Vergleich zum Sommer zugenommen hat, sich aber gleichzeitig weniger Leute impfen lassen wollen", erklärt Kirsch, Professor für Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. In Zahlen bedeutet das: Während Mitte dieses Jahres knapp 55 Prozent der Befragten angaben, sich wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich impfen zu lassen, lag die Impfbereitschaft bei der zweiten Befragung Ende November/Anfang Dezember nur noch bei 46 Prozent – trotz steigender Infektionszahlen und der Aussicht, dass ein Impfstoff in Kürze zur Verfügung stehen wird.

Dagegen nahm die Sorge zu, sich mit dem Virus zu infizieren. Während im Sommer 67 Prozent der Befragten das für unwahrscheinlich oder sogar sehr unwahrscheinlich hielten, sind es aktuell nur noch knapp 49 Prozent, die die Gefahr einer Infektion als gering einstufen.

Wie lässt sich das erklären? Laut Kirsch könnte die gesunkene Impfbereitschaft bei gleichzeitiger Angst vor dem Virus mit der Stimmung zusammenhängen, die von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern etwa auch durch die Kommunikation in sozialen Medien erzeugt wird. Diese Gruppen könnten sich heute viel lautstarker artikulieren. Und: Die gesunkene Impfbereitschaft hänge auch mit dem mangelnden Vertrauen mancher Menschen in die staatlichen Institutionen, die Wissenschaft und die klassischen Medien zusammen. Das Ergebnis sei in Hinblick auf die Impfbereitschaft zwar zunächst "beunruhigend", so Kirsch. Aber wo Schatten ist, gibt es auch Licht: So sei zu erwarten, dass sich doch deutlich mehr Menschen impfen lassen werden, "wenn sie sehen, dass andere geimpft sind".

Halten die Menschen sich an die Corona-Regeln? Laut der Befragung: Ja. Im Sommer und im Winter gaben 82 beziehungsweise 83 Prozent der Befragten an, sich meistens oder immer an die Corona-Regeln zu halten. Allerdings ist die Zufriedenheit mit den Maßnahmen seit Sommer deutlich gesunken. Zufrieden oder sehr zufrieden sind damit nur noch 55 Prozent – gegenüber 68 Prozent in der Zeit Ende Juni/Anfang Juli. Im Gegenzug ist die Unzufriedenheit von 23 Prozent auf fast 36 Prozent gestiegen. Laut Kirsch hänge das damit zusammen, dass die Pandemie im Sommer weitgehend im Griff schien.

Weshalb sinken die Infektionszahlen nicht, obwohl die meisten die Regeln befolgen?"Was man aus der Studie herauslesen kann, ist, dass die Regeln eigentlich nicht streng genug sind, um die Pandemie in den Griff zu bekommen", so Kirsch. Denn Regeln würden hierzulande maximal ausgenutzt. Man schaue in die Verordnungen, mit wie vielen Menschen man sich noch treffen dürfe – und das tue man dann auch. "Auf Vernunft und Eigenverantwortung zu setzen: Das scheint nicht zu funktionieren", sagt Kirsch. Laut dem Psychologen liegt das auch daran, dass die Gesellschaft in Deutschland – etwa im Vergleich zu asiatischen Ländern – keine kollektivistische, sondern vielmehr eine individuelle Kultur pflege. Das heißt: "Das Eigeninteresse wird höher gewertet als das Gemeinschaftsinteresse."