Von Timo Teufert

Heidelberg. Während in Heidelberg noch geprüft wird, Bus- und Bahnfahrten an Samstagen kostenlos anzubieten, ist Karlsruhe schon weiter: Innerhalb der Stadt kann man dort an allen vier Adventssamstagen gratis mit den "Öffentlichen" fahren. So wollen die Stadt Karlsruhe und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) die Menschen stressfrei und klimaschonend für die Weihnachtseinkäufe oder zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt bringen.

Karlsruhe setzt damit seine Tradition als Vorreiter im Nahverkehr konsequent fort: Seit 26 Jahren können die S-Bahnen dort aus dem Umland sowohl auf den Schienen der Deutschen Bahn als auch auf denen der Verkehrsbetriebe fahren. Den Fahrgästen können so umsteigefreie Verbindungen vom Umland bis in die Innenstadt angeboten werden. Täglich nutzen rund eine halbe Millionen Menschen dieses Angebot – und ein Heidelberger zeichnet dafür verantwortlich. Seit 2014 ist Alexander Pischon Geschäftsführer des Verkehrsverbundes und der Verkehrsbetriebe in Karlsruhe. Im März wurde sein Vertrag bis 2024 verlängert.

"Man muss das Angebot schaffen, dann kommt auch die Nachfrage", ist Pischon überzeugt. Er sagt aber auch: "Solange es noch so günstig ist, Auto zu fahren, steigt niemand um." Viele Menschen hätten zwar die Grünen gewählt, wollten aber keine Abstriche machen. "Wenn wir bis 2030 insgesamt 30 Prozent weniger Individualverkehr haben wollen, geht das nur mit Anreiz und ein bisschen Druck", meint er. Der Nahverkehr müsse deshalb zu einer echten Alternative ausgebaut werden. Und das kostet Geld. "Wenn wir in Karlsruhe ein Jahresticket für 365 Euro einführen, würde das 40 Millionen Euro kosten. Und dann muss auch das Angebot stimmen und noch weiter ausgebaut werden." Die Stadt Wien bezuschusst ihren Nahverkehr mit 750 Millionen Euro: "Dort wurden die Parkgebühren verdoppelt und das Geld wird umverteilt", so der 53-Jährige.

Nachdem der Klimaschutz so eine große gesellschaftliche Rolle spielt, hat auch die Politik reagiert: "Die Verkehrsunternehmen hatten noch nie so einen guten Stand in der Politik wie heute", meint Pischon. Schließlich seien die Fördermittel im Bund versechsfacht und im Land verdoppelt worden. "Das macht zwar vieles möglich, reicht aber für die Verkehrswende nicht aus", so Pischon. Zumal die Politik die finanziellen Mittel in der Vergangenheit in großem Stil gekürzt habe. "Jetzt geht es genau in die andere Richtung."

Pischon selbst versucht, auf das Auto möglichst zu verzichten: "Ich versuche, viele Fahrten mit der Bahn zu machen." Eine Stunde und 15 Minuten braucht er von seinem Haus in Handschuhsheim bis zu seiner Arbeitsstelle. Allerdings müsse er manchmal – gerade wenn lange Abendtermine anstehen – auf den inzwischen elektrischen Dienstwagen zurückgreifen. Nach Karlsruhe umzuziehen, das war aber nie eine Option: "Unser Konzept war immer: Unsere Homebase ist Heidelberg. Hier ist es einfach traumhaft schön, meine Frau ist hier geboren und die Region bietet alles an Kultur und Natur", berichtet der gebürtige Mannheimer. Egal wo er arbeitete, gewohnt hat er seit 1993 immer in Heidelberg. "Was die Familie angeht, hat sich das immer ausgezahlt", ist Pischon überzeugt. Sein Sohn Tim hat vor zwei Jahren das Abitur gemacht, Tochter Luisa ist im kommenden Jahr dran. Seine Frau Cathrin ist Kunsthistorikerin, absolvierte ihr Volontariat zur Redakteurin bei den Hüthig Fachverlagen und ist heute für die Öffentlichkeitsarbeit bei dem Mannheimer Künstler Dietmar Brixy verantwortlich. "Für mich ist nach Hause kommen nach Heidelberg immer ein bisschen wie Urlaub", gesteht Pischon.

Beruflich hatte er schon einige Stationen hinter sich, bevor er zum KVV kam. Allerdings hatten die zunächst nichts mit Nahverkehr zu tun: Nach dem Studium der Volkswirtschaftlehre in Heidelberg arbeitete Pischon im ABB-Forschungszentrum in Heidelberg und Zürich und später im Energie- und Beratungsbereich, auch für die Deutsche Bahn, zu der er schließlich wechselte. Acht Jahre lang war er Unternehmensentwickler beim Energieversorger der Bahn und kam so mit dem Thema Verkehr in Berührung. Fünf Jahre lang leitete er die Bussparte der DB Regio im Rhein-Neckar-Raum. Damals war er für 1000 Mitarbeiter verantwortlich, heute sind es in Karlsruhe 2500. "13 Jahre bei der Deutschen Bahn waren eine gute Zeit, um die Thematik zu lernen."

Pischon ist aber nicht nur Geschäftsführer des Verkehrsverbundes, er ist auch Chef bei zahlreichen Tochtergesellschaften. "Das kann man nur mit einer guten Mannschaft stemmen. Das Tagesgeschäft managen die Führungskräfte", erklärt er, wie er alle Funktionen unter einen Hut bringt. Sein Job als Vorsitzender der Geschäftsführung sei politisch geworden: "Ich bin quasi der Außenminister", lacht Pischon. Denn auch nebenbei hat er noch Aufgaben in Verbänden übernommen, sitzt etwa im Bundespräsidium und im baden-württembergischen Landesvorstand des Verbandes deutscher Verkehrsunternehmen. Außerdem hat er am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) einen Lehrauftrag zum Thema "Finanzierung und Organisation des ÖPNV".

"Ich versuche aber trotz der vielen Aufgaben, jeden Tag in Heidelberg zu sein", erklärt der 53-Jährige. Zum Ausgleich gehe er vier Mal in der Woche um 5.30 Uhr mit dem Hund in den Wald und spiele ab und zu Tennis-Doppel beim Heidelberger Tennis-Club im Neuenheimer Feld. Jeden Sonntagmorgen bespreche er mit seiner Frau, wann sie sich in der Woche sehen und Zeit für gemeinsame Unternehmungen bleibt. Das Ehepaar trifft gerne Freunde, beschäftigt sich viel mit Kunst – etwa dem Tanztheater – und bereist gerne Museen und Gärten. "Für mich ist das das komplette Gegenprogramm und die totale Entspannung", gesteht Pischon.

Die Kraft, die er dabei tankt, setzt er für seine Vision eines modernen Nahverkehrs ein: "Wir arbeiten nicht gegen das Auto, alle Verkehrsträger haben ihre Berechtigung." Allerdings müssten alle besser miteinander vernetzt werden. Möglich machen soll dies moderne Technik: "Wir müssen eine App schaffen, mit der sich die Menschen klug durch den Verkehr bewegen können – und zwar möglichst schnell und möglichst ökologisch." Zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar entwickelt der KVV so eine Anwendung. Denn die Mobilität sei ein großer Markt, man müsse sie als Stadt aber in der Hand behalten und steuern können. "Sonst sind wir am Ende nur noch der Kutscher", fürchtet Pischon. Und er will Entwicklungen wie in Kalifornien vermeiden: "Dort haben sich die Anbieter kannibalisiert und am Ende hat der Verkehr sogar zugenommen", weiß Pischon. Auch an der Entwicklung einer App für ganz Deutschland seien RNV und KVV finanziell beteiligt. "Ich bin mir sicher, dass wir damit viele Nutzer holen können. So eine App muss sexy sein und Spaß machen", so Pischon.

Grundsätzlich sind ihm die Nahverkehrs-Nutzer wichtig, wird er doch beim Pendeln auch mit den ganz alltäglichen Problemen konfrontiert: "Ich werde oft angesprochen, weil die Leute in Karlsruhe mich aus der Presse kennen, wo ich manchmal auch mit Kritik konfrontiert werde", sagt Pischon. Etwa, wenn er die Kostensteigerung für die Kombilösung – einen Tunnel für die Straßenbahnen unter der Fußgängerzone, der mittlerweile rund 1,3 Milliarden Euro kosten soll und 2004 mit 495 Millionen Euro geplant war – erklären muss. "Der Kontakt mit den Fahrgästen ist mir aber sehr wichtig", betont er. So wurde er erst vor Kurzem in einer Bürgerversammlung von einer Frau im Rollstuhl auf die Probleme von Menschen mit Behinderung in Bussen und Bahnen angesprochen. "Um das besser nachvollziehen zu können, bin ich einen halben Tag mit ihr selbst im Rollstuhl durch Karlsruhe gefahren", berichtet Pischon, der sich als glühender Befürworter eines schnellen barrierefreien Ausbaus der Haltestellen bezeichnet. "Es ist wichtig, in den Dialog zu gehen, auch wenn das manchmal anstrengend ist, weil jeder mitreden kann – wie bei der Deutschen Bahn oder der Fußball-Nationalmannschaft", so Pischon.

Trotzdem scheinen Pischon und seine Vorgänger einiges richtig gemacht zu haben: In keiner anderen deutschen Stadt gibt es mehr Abfahrten von Bussen und Bahnen pro Haltestelle als in Karlsruhe: In der ehemaligen Residenzstadt stoppt in der Hauptverkehrszeit alle anderthalb Minuten eine Straßenbahn oder ein Bus an einem Haltepunkt. Gemessen an den Abfahrten sind das 30 Prozent mehr je Einwohner als in Berlin und sogar 90 Prozent mehr je Fläche als in Köln. Auch deshalb gilt der öffentliche Nahverkehr in Karlsruhe schon lange als Vorbild für Verkehrsbetriebe in aller Welt, die das Tram-Train-System kopiert haben. Rund 650 Streckenkilometer umfasst das Netz der Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV), die Busse und Bahnen fahren insgesamt 1900 Haltestellen an.