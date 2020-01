Kurt Welle in dem von ihm gebauten Haus in Wieblingen. Das Porträt an der Wand ist das Geschenk seines Sohnes zum 90. Geburtstag. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Kurt Welle, ein gebürtiger Freiburger, der am Sonntag seinen 90. Geburtstag feierte, kam zur rechten Zeit nach Heidelberg: Gerade wurde für das Neuenheimer Feld ein Bebauungsplan aufgestellt, der heute noch gültig ist (und schon damals keine Straßenbahn vorgesehen hat); auch in der Altstadt sollten die zerstreuten Einrichtungen der Uni an drei Standorten konzentriert werden. Eine Entscheidung, die Welle heute noch für wegweisend hält: "Das ist auch gut so, Heidelberg muss eine lebendige Stadt bleiben." Das war vor 60 Jahren. Zwar stand Welle nur dreieinhalb Jahre dem Universitätsbauamt vor, doch verbrachte er den Großteil seines Arbeitslebens, von 1960 bis 1995, bei diesem Amt, das trotz seines Namens nicht Teil der Universität ist, sondern zum Finanzministerium gehört: "Ein Glück, denn sonst hätte das mit den Interessen der Universität kollidiert", sagt Welle.

Er wie überhaupt das Unibauamt stand unter großem Druck. Die Studentenzahlen explodierten – bereits 1970 wurde die für 1990 prognostizierte Marke von 9000 erreicht (heute sind es mehr als dreimal so viele). Überall herrschte Raumnot. Seine Aufgabe bestand vor allem darin, das Neuenheimer Feld, für das er verantwortlich war, als Campus neu zu ordnen: ein Grünzug vom Neckar durch die Mitte des Areals, die Kliniken im Wesentlichen im Westen (die sollten ursprünglich an den Fluss, wohin dann die Wohnheime kamen) und die Naturwissenschaften der Uni eher entlang der Berliner Straße. Zuvor, nach den Plänen aus den dreißiger Jahren, war eine Kette von Kliniken direkt am Neckar vorgesehen – was wohl auch zu viel Verkehr direkt am Fluss geführt hätte. Welles größte Leistung? "Dass ich die Uferstraße am Neckar verhindert habe. Die Stadt unter OB Reinhold Zundel wollte die unbedingt, aber ich wollte verhindern, dass der Campus vom Fluss völlig abgeschnitten wird. Also habe ich die Unterlagen auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Ein Jahr lang."

Und da gerade mal wieder über die Verkehrsanbindung des Neuenheimer Feldes gesprochen wird – Welle hat da eine klare Meinung: keine Straßenbahn ("die ist immer ein Korsett und trennt die Gebiete"), aber dafür die Neckarbrücke bei Wieblingen ("unbedingt notwendig"). Und Welle sagt das als Wieblinger, wo doch der Stadtteil sonst so einmütig gegen die Fünfte Neckarquerung ist. Dabei betont Welle die Vorteile einer solchen Brücke für Wieblingen: "Es wäre doch gut, wenn man bei Notfällen nicht fünf Kilometer ins Uniklinikum bräuchte, sondern nur einen."

Da spricht der Stadtplaner in ihm, der es nicht fassen kann, dass das Neuenheimer Feld immer mehr und neue Einrichtungen bekommt, aber die Anbindung nicht Schritt hält. Natürlich hat er auch eine Meinung darüber, wie es mit dem Handschuhsheimer Feld weitergeht: "Es ist die einzige Möglichkeit, wie sich die Universität erweitern kann." Und schließlich hat er nichts dagegen, wenn ein paar außeruniversitäre Einrichtungen aus dem Neuenheimer Feld verschwinden würden: die Pädagogische Hochschule und das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht: "Die passen da nicht hin, weil sie nicht zur Universität gehören – und nun fehlt der Universität dieser Platz." Man ahnt es schon, und Welle gibt es auch offen zu: "Ich war immer ein bisschen zu direkt und undiplomatisch."

Was macht ihn besonders stolz in seiner Zeit auf dem Universitätsbauamt, das 1957 gegründet wurde – unter anderem als Reaktion auf die katastrophalen Zustände in den Uni-Einrichtungen? Welle ist da ganz praktisch: Nein, es ist nicht die Kopfklinik, die das Uni-Jubiläumsjahr 1986 krönen sollte, sondern der Standort des Versorgungszentrums. Das war ursprünglich am Rande, beim Heizwerk, geplant und kam dann in die Mitte des "Feldes" – womit alle Kliniken, auch die zukünftigen, unterirdisch daran angebunden werden konnten; die Versorgungsschächte sind sogar zweistöckig. Überhaupt ist viel durchdacht, was der gemeine Student oder Passant gar nicht bemerkt. Weil der Botanische Garten flächenmäßig verkleinert werden musste, wurde das gesamte Neuenheimer Feld zu dessen Arboretum – was die asiatischen Gehölze rund um die Kopfklinik erklärt.

Bei seiner Rückschau auf 35 Jahre im Unibauamt denkt Welle auch an die vielen Kollegen, die ihn unterstützten, beispielsweise die Leiterin der Planungsabteilung Ute Greenier, die dafür sorgte, dass immer irgendwelche Projekte in der Schublade waren, falls es einmal überraschenderweise Geld geben sollte: "Wir waren ein gutes Gespann." Mit vielen aus dem Unibauamt hat er heute noch Kontakt, es gibt sogar einen Stammtisch, zu dem sein Vorgänger Heinz Kropp – der wird im April auch 90 Jahre – und seine Nachfolger Rolf Stroux und Bernd Müller regelmäßig kommen: "Wir Architekten verstehen uns einfach untereinander, außerdem sind wir inhaltlich auf einer Linie." Stroux, der auch ein begnadeter Zeichner ist, malt seinem Vorgänger Welle alle fünf Jahre zum Geburtstag ein Bild. Das erste Mal war zum 70. – ein großer Pappkarton, der mittlerweile altarähnliche Ausmaße hat.

Welle war es nicht in die Wiege gelegt, Architekt und Stadtplaner zu werden: Er stammt aus einer alten Bäcker- und Müllerdynastie aus Zell im Schwarzwald – die Bäckerei gibt es übrigens noch: "Ich war der Erste, der studiert hat, und der erste, der nicht Bäcker geworden ist." Sein Vater, der gegen die Nazis war, versteckte sogar kurz vor Kriegsende den Bruder des späteren Publizisten Joachim Fest für vier Wochen in seinem Freiburger Keller – und wird deswegen in Fests Erinnerungen erwähnt.

Anfang der fünfziger Jahre kam Welle zum Studium nach Karlsruhe, zum großen Egon Eiermann. Zwar fiel Welle bei der Aufnahmeprüfung durch, bekam aber eine zweite Chance. Eiermann imponierte es, dass einer bestimmt sagte: "Ich will Architekt werden." Nur: Er wurde nach dem Studium verbeamtet, und so durfte er nur für seine Familie und Freunde bauen. Es waren vier Häuser – darunter sein eigenes in Wieblingen. 1980 kam er zufällig durch eine kleine Seitenstraße der Mannheimer Straße und sah ein verwahrlostes Grundstück mit Scheunenruine und Fachwerkgiebel darauf. Das wollte er haben: "Ich wollte nichts kaufen, ich musste selbst bauen – und da konnte ich mich verwirklichen." Welle und seine Frau Gitta wohnen nun seit fast 40 Jahren in dem so gemütlichen wie ungewöhnlichen Haus, dessen größte Attraktion die Sandsteinwand im Erdgeschoss ist. Die hat Welle selbst saniert, schließlich ist er gelernter Maurer – weil er nach dem Abitur 1950 nicht auf Anhieb einen Studienplatz bekam. Der Grund: Kriegsheimkehrer wurden bevorzugt.

Überhaupt, der Zufall. Er hat ihm nicht nur dieses Haus verschafft, sondern auch sein Feriendomizil auf der westgriechischen Insel Ithaka. Denn dieses stattliche Kapitänshaus mit Blick auf den Hafen gehörte Bekannten, die es nicht mehr behalten wollten. Auch wenn Welle gerade erst in Wieblingen gebaut hatte, konnte er nicht Nein sagen, denn er hatte es schon immer mit Griechenland. Bereits 1954 war er als junger Student dort, um sich auf sein Vordiplom – das Thema war die antike Architektur – vorzubereiten. Es war auch der Zufall, der den ewigen Junggesellen Welle im fortgeschrittenen Alter mit seiner Frau Gitta zusammenbrachte. Eigentlich war Welle fast jedes Wochenende in Freiburg, um im Café seines Vaters zu helfen. Doch im August war es geschlossen, und so ging er bei seinem Verein, dem USC, zum Tennis, wo er Gitta von Kaiz traf, die er vom Sehen her kannte. Mit 47 heiratete er, seine Frau war zwölf Jahre jünger – und kaum dass beide 1982 ins neue Haus gezogen waren, stellte sich mit Sohn Thomas auch schon der Nachwuchs ein. Mittlerweile lebt der als Berater für die Autoindustrie in Mexiko, aber zum 90. Geburtstag seines Vaters reiste er mit seiner Frau an, um gemeinsam zu feiern – natürlich waren Ex-Kollegen wie Stroux oder Müller mit von der Partie.

Welle, der immer noch gern reist – zweimal für jeweils sechs Wochen nach Ithaka –, ist für sein Alter fit, das Tennisspielen lässt er aber mittlerweile sein. Als großes Hobby ist ihm das Geigespielen geblieben, mit guten Bekannten bildete er ein Quintett, das sich, "wenn es geht", alle 14 Tage trifft. Einmal im Jahr gibt es ein Hauskonzert: "Wir sind begeisterte Dilettanten." Zum Kreis der Musiker gehörte auch 30 Jahre lang der ehemalige Universitätsrektor Peter Ulmer – als Cellist. "Beruflich habe ich mit ihm oft Stress gehabt, aber das war beim Musikmachen dann außen vor."

Und was hat sich Kurt Welle zum 90. Geburtstag gewünscht? Nichts, nur eine Spende für einen von ihm geplanten Kindergarten im zentralafrikanischen Kongo. Das wäre dann sein fünftes Haus.