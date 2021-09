Heidelberg. (jul) Am oberen Ende der Hauptstraße sind zwei Poller eingesetzt worden – was nicht ohne eine immense Baustelle vonstattengeht. In der Hauptstraße und in der angrenzenden Seitenstraße St.-Anna-Gasse ist die Straße im Baustellenbereich großflächig gesperrt. "Was würde denn passieren, wenn hier ein Feuer ausbricht?", will der Verwalter eines der Gebäude in der St.-Anna-Gasse wissen. Ganz abwegig ist das nicht: Schließlich brannte es vor drei Jahren im Gebäude mit der Hausnummer drei.

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde mit der Baufirma die Passierbarkeit der Feuerwehr besprochen und dazu sei auch eine Mindestdurchfahrbreite festgelegt worden, erklärt ein Rathaus-Sprecher auf Nachfrage. Bei einem Vor-Ort-Termin sei die Befahrung dieses Bereichs auch möglich gewesen. "Die Anfahrt von der Sofienstraße in die Hauptstraße und von dort in die St.-Anna-Gasse ist also trotz Baustelle möglich. Mit der Fahrtgasse gibt es zudem eine alternative Anfahrtsmöglichkeit", so der Sprecher. Die Feuerwehr werde durch die Bauarbeiten also nur geringfügig behindert. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, kann die Feuerwehr die Poller jederzeit herunterfahren: Sie kann sie über einen Sender sowie manuell über einen Schlüssel im Boden versenken.