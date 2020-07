Der erste Podcast-Gast bei "Spillover" ist am 16. Juli der Designer Wolfram Glatz. Foto: Stadt Heidelberg

Heidelberg. (pne) Was wäre eine Stadt ohne ihre kreativen Köpfe, ohne all die Ausstellungen, Konzerte, Erfindungen? Vermutlich ein eher trister Ort. Doch wer sind eigentlich diese Menschen hinter den originellen Konzepten und Taten? Wie beeinflusst ihr Tun Stadt und Gesellschaft? Diese Fragen bringt "Spillover", ein neuer Podcast der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt, auf den Tisch. Kreative "made in Heidelberg" erzählen darin von ihren Unternehmen und Ideen, berichten, was sie umtreibt und erklären, wofür sie kreative Lösungen suchen. Am Donnerstag, 16. Juli, geht der Podcast erstmals online.

"Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird oft nicht ernst genommen", sagt Ellen Koban von der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Katharina Pelka gibt sie den Podcast heraus. Ziel sei es, die Relevanz der Branche deutlich zu machen, erklärt Koban – und zu zeigen, wie Kreative und Unternehmen, zum Beispiel Architekturbüros, Softwarefirmen oder Werbeagenturen, die Stadt gestalten und prägen. "Spillover", der Titel des Podcasts meint in erster Linie Übertragungs- und Ausstrahlungseffekte, also die Effekte von künstlerischen und kreativen Tätigkeiten auf andere Bereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Wie diese Effekte ganz konkret aussehen, darüber spricht in der ersten Folge der Heidelberger Designer und Szenograf Wolfram Glatz. Gemeinsam mit seinem Bruder Tilman Glatz ist er Geschäftsführer der Designagentur Glatz & Glatz, zuvor Atelier Kontrast, mit Sitz im Zollhofgarten in der Bahnstadt. Mit seinen Design-Leistungen und Kreativkonzepten verwandelt Glatz Objekte und Menschen, Interieurs, Laufstege und Großevents in strahlendes Licht.

Der Podcast erscheint einmal im Monat auf den Plattformen Spotify und Apple Podcasts, immer nach dem Fensterlunch, dem monatlichen Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden. Er ist 40 Minuten lang und wird moderiert von Susan Weckauf, die lange für Radio Regenbogen tätig war. Umgesetzt wird der Podcast in Kooperation mit der Videoproduktionsfirma Bildbrauerei, produziert in einem Film-, Foto- und Podcaststudio des SRH-Gründer-Instituts.

Warum Podcast? Das Format sei jung, mobil und habe eine ganz andere Reichweite, sagt Ellen Koban. Zu den Hintergründen von "Spillover" spricht sie gemeinsam mit Katharina Pelka in der sogenannten "00"-Folge, die schon jetzt online verfügbar ist – einfach auf die Webseite der Stadt gehen (www.heidelberg.de) den Reiter "Arbeiten" und anschließend "Kultur- & Kreativwirtschaft" anklicken.