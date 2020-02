Von Timo Frahm

Heidelberg. "Wir wurden richtig gecastet. Das hat einen ganzen Tag gedauert", berichtet Patrick Kling. Der 25-Jährige ist Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz Heidelberg – und einer der Hauptdarsteller in der SWR-Dokumentation "112 – Retter im Einsatz". Diese soll einen authentischen Einblick in den Berufsalltag von Notfallsanitätern geben.

"Das ist auch dringend nötig", erklärt Matthias Bender. Der 50-Jährige ist ein Kollege von Kling und erscheint ebenfalls in der Dokumentation. Denn medienwirksame Fernsehserien verklärten das Bild, das die Gesellschaft von seinem Beruf hat. "Viele Menschen wissen nicht, welche Aufgaben der Rettungsdienst hat: Wir helfen bei nichtchirurgischen Vorfällen, wenn gerade kein Notarzt verfügbar ist. Zum Beispiel, wenn chronische Erkrankungen akut besondere Probleme bereiten. Dann fungieren wir aber auch nicht nur als Krankentransporter." So erzählt der 50-Jährige, sein Rettungswagen sei einmal gerufen worden, weil eine Frau seit zwei Wochen Rückenschmerzen hatte. In solchen Situationen solle man, so Bender, den Weg zum Arzt selbst oder mit Angehörigen beschreiten. "Jeder hat das Recht, die 112 zu wählen", ergänzt Kling. "Aber kleine Wehwehchen zu behandeln, ist außerhalb unseres Aufgabenspektrums."

Diese und andere Anliegen der Notfallsanitäter soll die Dokumentation des SWR aufzeigen. Die größte Sorge der Retter ist laut Bender die mangelnde Rechtssicherheit. "In unseren Einsätzen bewegen wir uns irgendwo zwischen schwerer Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung." Denn die Rechtslage sei für den Rettungsdienst ungeklärt. Notfallsanitäter haben eine dreijährige Ausbildung mit Staatsexamen absolviert. Jedoch ist unsicher, ob sie zur Durchführung invasiver Maßnahmen, beispielsweise dem Legen von Nadeln, überhaupt berechtigt sind. Bender bedauert: "In jeder Situation müssen wir uns überlegen: Stoßen wir in eine rechtliche Grauzone vor, indem wir die lebensrettenden Maßnahmen ergreifen – oder sichern wir uns vor späteren Klagen ab, indem wir nichts tun?" Eine derartige Klage sei bei ihm noch nicht vorgekommen. "Nichtsdestotrotz werden Notfallsanitäter mit der Rechtsunsicherheit allein gelassen. Wir wollen tun dürfen, was wir gelernt haben." Bender erhofft sich Lösungen von der Politik.

Sein Kollege Patrick Kling beklagt des Weiteren, dass Notfallsanitäter oft auch nur zum Scherz gerufen werden. "Manche wollen damit herausfinden, wie lange wir zum Einsatzort brauchen. Allen, die einen derartigen Scherz planen, kann ich sagen: Wir brauchen durchschnittlich eine Viertelstunde. Bitte, ruft nicht an, um das herauszufinden." Kling erhofft sich deshalb von der Dokumentation vor allem eines: "Dass die Bevölkerung Wertschätzung für diesen sehr anspruchsvollen Beruf entwickelt."

Info: Die erste Folge der SWR-Dokureihe im SWR-Fernsehen beginnt am Donnerstag, 27. Februar, um 21 Uhr.