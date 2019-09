Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) im Neuenheimer Feld braucht mehr Platz. Erst vor neun Jahren sind Mitarbeiter und Patienten in ein eigenes Gebäude gezogen. Jetzt wurden ein Neubau und ein Anbau in Angriff genommen, die Schluss machen sollen mit der Platznot. Am Ende wird die Nutzfläche fast verdoppelt. Die erforderlichen 20 Millionen Euro kommen vom Land Baden-Württemberg. Ende 2021 sollen die neuen Bauten bezogen werden.

Die Zahlen sprechen für sich: Im letzten Jahr besuchten 70.000 Patienten die Sprechstunden im NCT, doppelt so viele wie im Jahr 2010. 16.000 haben sich 2018 mit ihrer Krebserkrankung erstmals dort vorgestellt. 20.000 erhielten systemische Therapien, oft als Infusionen. Derzeit gibt es 60 ambulante Behandlungsplätze in zwei Tageskliniken und zwölf Plätze, die Patienten vorbehalten sind, die an Studien teilnehmen. Betreut werden die Kranken vor Ort von 500 Mitarbeitern. Jeder fünfte Patient des NCT wohnt mehr als hundert Kilometer von Heidelberg entfernt.

Die Bagger sind bereits aufgezogen. Ein Teil der Vorderfront des NCT-Gebäudes wird abgetragen. Zur Straße Im Neuenheimer Feld hin entsteht dann ein dreigeschossiger Neubau, der Büros und Seminarräume beherbergen wird. Außerdem wird der Labortrakt nach Norden auf allen drei Ebenen erweitert. Im Erdgeschoss dieses Anbaus sind zehn weitere Plätze für die Durchführung von frühen klinischen Studien geplant. "Dadurch können wir Forschungsergebnisse schneller zum Patienten bringen", erklärt Prof. Dirk Jäger, geschäftsführender Direktor am NCT.

Bauherr des Projekts ist das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das neben Universitätsklinikum und der Deutschen Krebshilfe Träger des NCT ist. Mit dem Entwurf der Neubauten wurde das Stuttgarter Büro Behnisch beauftragt, das auch das alte NCT-Gebäude geplant hatte. Dessen Haupteingang wurde mit Beginn der Bauarbeiten geschlossen, dafür ein alternativer Eingang geschaffen.

Das NCT Heidelberg gilt als Institution mit deutschlandweitem Modellcharakter; vor vier Jahren kam ein zweiter Standort in Dresden dazu. "Mit dem Ausbau stellen wir sicher, dass das NCT auch in Zukunft über exzellente Infrastruktur für patientennahe Spitzenforschung verfügen kann", sagt der DKFZ-Vorstandsvorsitzende Prof. Michael Baumann.