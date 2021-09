Von Julia Lauer

Heidelberg. Wer abends in der Altstadt ausgeht, kennt ihn mindestens vom Sehen: Matthias Stieber, der Geschichtsinteressierte seit 20 Jahren als Nachtwächter verkleidet durch die Gassen führt. Im RNZ-Gespräch erzählt der 54-Jährige, was es mit der Tradition des Nachtwächters auf sich hat, was seine liebsten Anekdoten sind – und was er macht, wenn die Sonne aufgeht.

Herr Stieber, Sie führen Besucher als Nachtwächter durch die Altstadt. Bleiben Sie dabei immer bei den Fakten?

Ich bin zertifizierter Gästeführer und die Geschichte ist so spektakulär, da braucht man nichts zu erfinden. Natürlich bleiben wir bei der Wahrheit – wieso auch nicht?

Früher zählte der Nachtwächter zu den unehrlichen Berufen. So steht es jedenfalls auf Ihrer Homepage.

Anders als in freien Reichsstädten, wo die Nachtwächter eine Ausbildung hatten, war Nachtwächter in normalen Reichsstädten wie Heidelberg ein unehrlicher Beruf. Das hing aber nicht unbedingt mit der Ehrlichkeit zusammen, sondern vor allem mit der Ehrbarkeit. Sie waren aufgrund ihres Berufs geächtet, so wie auch etwa Henker, Totengräber oder Türmer.

Wie lange gehörten Nachtwächter in Heidelberg zum Stadtbild?

Der letzte Nachtwächter, der mir bekannt ist, arbeitete in den 1840er-Jahren. Nachtwächter waren vor allem für den Brandschutz zuständig, zusammen mit den Türmern. Früher musste man alle 50 Jahre mit Krieg rechnen und alle 20 bis 30 Jahre damit, dass die Stadt abbrannte.

Das geschah ja auch in Heidelberg.

Das war damals eine große Gefahr, die Erinnerung daran ist noch heute präsent . Als ich die Fackelführung vor drei Jahren bei der Stadt beantragt habe, hat das Ordnungsamt erst einmal präzisiert, wie viele Fackeln zulässig sind. Erst dann kam die Genehmigung.

Die Stadt haben Sie bisher glücklicherweise nicht angesteckt. Was war Ihr außergewöhnlichstes Erlebnis?

Einmal fiel ein Besucher um, ich musste eine Herzmassage vornehmen, bis der Krankenwagen eintraf. Da sind wir alle erschrocken. Aber das ist die große Ausnahme. Bei den Führungen wird viel gelacht, die Leute sind gut drauf und haben eine schöne Zeit. Auch mir macht es Spaß.

Da Sie in Ihrem Kostüm unterwegs sind, sind Sie in der Altstadt sicherlich bekannt wie ein bunter Hund.

Seit 20 Jahren bin ich hier schon als Nachtwächter anzutreffen, insofern kennt man mich gut. Ständig komme ich ins Gespräch, viele Leute wollen ein Bild mit mir machen. Da bin ich immer für zu haben, erst recht, wenn die Leute nett fragen. Ich sehe mich nämlich durchaus als Vertreter der Stadt. Zumal es in vielen Ländern kein solch romantisches Nachtwächter-Konzept gibt wie bei uns.

Wie meinen Sie das?

So, wie wir den Nachtwächter zelebrieren, mit einer zweieinhalb Meter langen Hellebarde zum Beispiel, ist es nicht realistisch. Diese Vorstellungen sind in der Romantik entstanden, sie gehen auf das 19. Jahrhundert zurück – also auf die Zeit, in der die Schlossruine und das Dorf Heidelberg wiederentdeckt wurden.

Ist es der Geschichte der Stadt zu verdanken, dass Sie zurück in den Süden kamen? Sie haben es immerhin 13 Jahre lang in Osnabrück ausgehalten, wo Sie als Informatikkaufmann tätig waren.

Auch über Osnabrück gibt es natürlich interessante Geschichten zu erzählen. Aber ich wollte wieder in meine Heimatregion zurück, auch weil ich hier wieder meiner Muttersprache, dem Kurpfälzischen, frönen kann. Aber auch historische Besonderheiten gibt es hier natürlich: etwa die Häufigkeit, mit der sich Religionswechsel vollzogen, je nach Konfession des Herrschers. Der Rekord liegt bei sieben Wechseln innerhalb von 40 Jahren. Das ist wirklich viel.

Haben Sie Lieblingsgeschichten, die Sie den Gästen immer wieder erzählen?

Es sind um die 150 Geschichten, die ich auf Lager habe, davon erzähle ich drei oder vier regelmäßig.

Erzählen Sie doch mal eine.

Da wäre zum Beispiel der Kontrast zwischen dem Leben auf dem Schloss und dem in der Stadt zur Zeit des Hochbarocks, also zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Stadtbevölkerung musste darben, am Hof war die Dekadenz nicht zu überbieten, und man orientierte sich an den Moden, die der französische König eingeführt hatte. Dazu gehörte das öffentliche Aufstehen und Zu-Bett-Gehen des Kurfürsten. All dies tat man interessanterweise, um den Hochadel zu beschäftigen und von Intrigen abzuhalten. Denn die Adeligen wurden gegeneinander ausgespielt, und ein jeder wollte nach oben.

Sie haben neuerdings auch eine Führung zur Pest im Programm. Gibt es Parallelen zur heutigen Zeit?

Unsicherheit war auch für damals typisch, und auch Fehlinformation gab es zu früheren Zeiten. Aber die Pest verlief in 80 Prozent der Fälle tödlich – das ist anders als bei Corona heute.

Wie haben Sie denn selbst die Pandemie bisher überstanden? Führungen können Sie erst seit Juni wieder anbieten, und richtig warme Sommernächte waren in diesem Jahr rar.

Ich habe das große Glück, dass meine Frau einen guten Job hat, denn für uns Gästeführer bedeutete Corona mehr als zwölf Monate Verdienstausfall. Nach dem ersten Lockdown kamen die Gäste, als gäbe es kein Morgen, nach dem zweiten waren sie hingegen verhalten. Manche Branchenkenner meinen, dass wir noch zwei Jahre durchhalten müssen, bis sich alles wieder normalisiert hat. Darauf warte ich, denn es gibt keinen anderen Beruf, in dem ich arbeiten möchte. Hier kann ich zusammenbringen, was ich kann und was ich mag. Und die Geschichte nach Fakten zu durchsuchen, macht mir Spaß. Es ist ein Glück, wenn sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt.

Noch eine letzte Frage: Was machen Sie als Nachtwächter eigentlich tagsüber?

Nachtwächter ist ein Fulltime-Job. Es ist also nicht so, dass ich ausschlafen kann. Ab 8.30 Uhr nehme ich Anrufe und Buchungen entgegen.