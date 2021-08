Sesam-Tofu auf Blattspinat: Beate Mewaly (re.) richtet in der Hochschule für Jüdische Studien einen Teller an. Foto: Rothe

Von Julia Lauer und Denis Schnur

Heidelberg. Mit seiner vegetarischen Kantine sorgte VW für Schlagzeilen – neu ist die Idee allerdings nicht. Die Mensa der Heidelberger Hochschule für Jüdische Studien in der Landfriedstraße ist ebenfalls fleischfrei, und das schon seit zwölf Jahren. Auf dem Speiseplan stehen hier beispielsweise Auberginen mit Granatapfelkernen und Würzjoghurt, Erbsenpüree mit Minze und Karotten oder auch gerösteter Blumenkohl mit Quinoa-Reis und Dattel-Erdnuss-Sauce.

"Dass die Mensa vegetarisch ist, ist eigentlich ein Nebeneffekt", berichtet Beate Mewaly, die die Mensa seit Januar leitet. "Die jüdischen Speisegesetze sehen vor, Milch und Fleisch zu trennen. Wir kochen hier milchig-koschere Gerichte, das bedeutet, es gibt kein Fleisch. Die Küche ist vegetarisch; Fisch aber gibt es."

Ein Hauptgericht, dazu Suppe, Dessert und Salat: Maximal 50 Essen gibt es in der Mensa der Hochschule täglich, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten. Und es ist gefragt, auch bei Studenten anderer Fakultäten. Eine Anmeldung am Vortag ist ratsam; wer sie versäumt, geht oft leer aus. "Zur Zeit kommen viele Studenten, die sich weder koscher ernähren, noch wirklich Vegetarier sind", berichtet Beate Mewaly. "Ich glaube, sie kommen, weil es ihnen schmeckt."

Damit das gelingt, ist vonseiten der Küchenchefin Kreativität gefragt. "Viele Studenten kommen täglich, ihnen kann ich ja nicht dreimal in der Woche dasselbe anbieten", erzählt Mewaly, die zuvor in Hotels und Restaurants gearbeitet hat und mit einem Catering-Betrieb selbstständig war. Nordafrikanische und asiatische Speisen machen es ihr leichter: "Anders als in der deutschen Küche kann man das Fleisch hier oft weglassen, ohne dass es fehlt." Oft überlegt sie sich Gerichte und wirft den Plan dann doch noch einmal um – je nachdem, welche Zutaten erhältlich und erschwinglich sind. Früher, sagt Mewaly, vor ihrer Zeit, sei die Mensa der Hochschule fleischig-koscher gewesen. "Aber koscheres Fleisch zu bekommen, ist nicht so einfach – und teuer ist es auch." Zudem sei absehbar gewesen, dass der Trend in Richtung vegetarisch geht.

Das trifft auch auf die großen Kantinen des Studierendenwerks zu. Anders als die relativ kleine Mensa der Hochschule für Jüdische Studien, sind diese zwar nicht fleischfrei – aber die Nachfrage nach Schnitzel, Currywurst und Frikadelle sinkt. In den Mensen ist mittlerweile völlig normal, dass es täglich auch vegetarische und vegane Angebote gibt. "Diese sind auch sehr gefragt", betont ein Sprecher des Studierendenwerks.

Bundesweit gaben bei einer Umfrage 2020 mehr als 22 Prozent der Studierenden an, weitgehend oder ganz auf Fleisch zu verzichten, zwischen 2015 und 2019 stieg der Anteil laut einer anderen Studie um etwa fünf Prozent. Das macht sich auch in Heidelberg bemerkbar. An den Buffets der Mensen lässt sich der Anteil vegetarischer Gerichte zwar nicht beziffern – dafür jedoch bei Tellergerichten: In der Zeughaus-Mensa in der Altstadt ist fast jedes zweite vegetarisch (47,9 Prozent), in der Zentralmensa im Neuenheimer Feld sind es 41,1 Prozent – fast fünf Prozent mehr als 2019.

Das Studierendenwerk treibt diese Entwicklung weiter voran. Denn die Versorgungseinrichtung will ihren ökologischen Fußabdruck weiter verkleinern, die Reduktion des Fleischkonsums sei dafür "eine wichtige Stellschraube" und spiele im Klima-Aktionsplan eine große Rolle, so der Sprecher. Die wichtigste Aufgabe des Werkes sei jedoch die Versorgung der Studierenden und nicht ihre Erziehung.

Bevormunden will man nicht, beeinflussen durchaus. So gibt es Aufklärung über vegetarische Alternativen oder Aktionswochen wie die "Vegan Taste Week". "Und wir haben gerade erst die Anordnung unserer Buffetspeisen dahingehend geändert, dass vegetarische und vegane Speisen weiter vorne platziert und damit häufiger gekauft werden." So nehme man den Studierenden nichts weg, könne aber davon ausgehen, dass der Fleischkonsum weiter sinkt. Eine komplett vegetarische Mensa sei jedoch nicht das Ziel: "Es gibt nach wie vor noch viele Studierende, die ihr Schnitzel und ihre Bratwurst zu schätzen wissen", so der Sprecher.