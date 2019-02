Von Inga Jahn

Heidelberg. Medizinerfasching in Heidelberg. Das gehört bei vielen Studenten einfach fest zur "fünften Jahreszeit" - und auch viele ehemaligen Studenten erinnern sich gern an die legendären Partys zurück. Doch dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr fast wie geplant stattfinden würde, daran glaubte Tanja Modrow, Geschäftsführerin des Studierendenwerks, Mitte Januar nicht mehr. Auf Grund von Sicherheitsbedenken sagte sie die Traditions-Veranstaltung kurzerhand ab - nächster Termin für die Fete: 2020. Allerdings wendete sich das Blatt nur einige Tage nach der offiziellen Absage der Faschingssause, als Modrow der RNZ erklären konnte, dass die Veranstaltung zwar einen Tag früher und in der Halle 02, aber sonst fast wie gewohnt stattfinden konnte.

Und das hieß vor allem: Dass wieder Studenten aus der ganzen Stadt und dem Umland in ihren bunten Kostümen die Faschingszeit einläuteten. Ob Teufel, Piraten oder Wandgeweihe, die Partywütigen ließen sich dieses Jahr wieder einiges einfallen, um der Traditionsveranstaltung alle Ehre zu erweisen. Unter ihnen ließ sich auch der ein oder andere Mediziner entdecken, jedoch waren schon zu früher Stunde von Sportlern bis zu Geisteswissenschaftlern die verschiedensten Studiengänge vertreten.

"Irgendwie doof, dass die Party auf einen Donnerstag verschoben wurde", ist man sich jedoch einig. Schließlich gäbe es - allen Vorurteilen zum Trotz - genug Studenten oder auch Nicht-Studenten, die auch freitags nicht ausschlafen könnten.

Der Termin unter der Woche - vielleicht ein Grund dafür, dass sich die Tanzflächen vor der Karaokebühne und dem DJ auch nach Mitternacht nur langsam füllten. "Wir erwarten heute Abend kein volles Haus", bestätigte ein Mitarbeiter hinter der Theke den eher leeren Eindruck auch nach Mitternacht. Veranstaltungen in einer Nacht von Donnerstag auf Freitag seien sowieso eher nur etwas für eingefleischte Fans und unerbittliche Partytiere.

Viele Faschingsfans, die trotzdem gekommen waren, wussten allerdings nichts von der Vorgeschichte der diesjährigen Veranstaltung. "Ach ja, ich habe mich schon gewundert, warum die Feier dieses Jahr in der Halle ist", hieß es dann.

Oder aber auch: "Mir doch egal, wann und wo - Hauptsache Party!" Ob in der Halle oder in der Zentralmensa der Uni - egal, denn verkleiden, tanzen und Karaoke singen könne man überall. "Eigentlich finde ich die Halle sogar fast ein wenig besser", fanden dagegen andere Besucher. Die Räumlichkeiten seien bekannt, hier sei man sowieso öfter und nach Hause komme man auch besser.

Der nächste Medizinerfasching soll laut Studierendenwerk wieder in der Mensa stattfinden. Wer die Feiernden am Donnerstag in der Halle gesehen hat, weiß jedoch: Die Faschingsverrückten werden kommen, egal wann und egal wohin.