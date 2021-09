Mailer Rainer Motz, besser bekannt als Munke, bemalte Häuser, lange bevor Fassadenmalerei wieder in Mode kam. Im alten Rohrbach grüßen Munkes Bilder noch heute von den Hauswänden – wie hier „Rodemers Backstub“ in der Heidelberger Straße. Kunsthistoriker Hans-Jürgen Kotzur will nun dafür sorgen, dass Munkes Werk nicht in Vergessenheit gerät. Foto: Bechtel

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Auf dem Heidelberger Marktplatz verkaufte er seine Bilder. Damals war er in der Stadt durchaus bekannt; aber drei Jahrzehnte, nachdem er bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, werden sich heute nur noch wenige an den Maler Rainer Motz, genannt Munke (1934-1990), erinnern. Seine Werke sind in alle Welt zerstreut, bei Haushaltsauflösungen wurden schon Bilder zum Sperrmüll gestellt.

Dass der skurrile Künstler nicht ganz in Vergessenheit gerät, ist dem Kunsthistoriker Dr. Hans-Jürgen Kotzur ein Anliegen. Er lernte Munke Ende der 1970er-Jahre während seines Studiums kennen, wollte ihm helfen auf dem Weg, bekannt zu werden, und plante damals, etwas über ihn zu schreiben. Aus beruflichen Gründen dauerte es noch viele Jahre, ehe Kotzur zwei Bücher über den Künstler veröffentlichte. Jetzt übergab er dem Stadtarchiv Heidelberg fünf Ordner mit Unterlagen aus dessen Besitz und aus dem Besitz der Familie. Enthalten sind ein Pressespiegel, Einführungsreden und Einladungskarten von verschiedenen Galerien, in denen Munke ausstellte, selbst hat er fast nichts aufgeschrieben.

Ein Lieblingsmotiv von Munke: der Puppenspieler, hier mit Nonne und Bischof.

Am wichtigsten aber ist der Werkkatalog mit Fotos. "Entweder man vergisst ihn, und dann war’s das, oder man bewahrt etwas für die Nachwelt auf", sagte Kotzur bei der Übergabe. "Ich hoffe aber, dass die Öffentlichkeit ihn eines Tages wiederentdeckt!" Dr. Peter Blum, Direktor des Stadtarchivs dankte Kotzur, als er die Dokumentation entgegennahm. "Sie haben aufbereitet, was irgendwie vorhanden ist, obwohl der Künstler keinen eigentlichen Nachlass hinterlassen hat." Sie ist die wohl einzige Quelle zu seinem Werk und eröffnet Forschenden die Möglichkeit zur Recherche.

"Der Munke ist jetzt nicht ein Star mit einem großen Namen, aber er war regional bekannt", ruft der Kunsthistoriker den eigenwilligen Künstler in Erinnerung, "und es sind richtig gute Werke dabei. Aber die Künstlerkollegen haben ihn nicht ernst genommen, sie haben die Nase gerümpft: Der malt ja noch gegenständlich!" Munke war weitgehend Autodidakt, gelernt hatte er Polsterer und Dekorateur, dekorative Elemente spiegeln sich vielfach in seinem Werk. Er entwickelte seinen eigenen, unverkennbaren Stil, behielt ihn vom Anfang bis zum Ende bei. Das Makabre tritt immer wieder hervor, der Alkoholiker hatte Geistererscheinungen. "Die hat man ihm abgenommen", sagt Kotzur, "und er hatte den Schneid, in Bilder umzusetzen, was er in seiner Welt erlebt hatte."

„Kind mit Rübenkopf“ ist im Privatbesitz von Renate Hammerstein. Repros: Bechtel

Gestalten aus Märchen und Mythen erscheinen, Gespenster und kleine bucklige Männlein tummelten sich. "Er wusste wohl, dass seine Kunst zu Zeiten der Studentenrevolten, als man über neue gesellschaftliche Modelle diskutierte, keinen Menschen interessierte", erinnert sich Kotzur, "er hat dadurch nicht sehr viel verkauft!" Wer dennoch Munke sammelte, liebte ihn, weil er den Betrachter in seine Fantasiewelt mitnahm. "Ich wüsste in Deutschland keinen vergleichbaren Künstler. Er war ein Neo-Romantiker; deswegen passt er auch nach Heidelberg", urteilt der Kunsthistoriker. Andererseits: "So ein Neo-Romantiker hatte es natürlich in der Zeit der Studentenunruhen ein bisschen schwer", hakt Stadtarchivar Blum ein.

Munkes zweites Zuhause war das "Weinloch" in der Unteren Straße, wo Kotzur seine Bekanntschaft machte. Auch dort bestimmten die Themen der 68er die Abende. Das war nicht Munkes Sache. Wenn er von den intellektuellen Streitgesprächen genug hatte, meldete er sich in seinem breiten Kurpfälzisch zu Wort: "So Leut, ihr könnt diskutiere bis morgen früh, jetzt drinke mer was un singe e schänes Lied!"

Hans-Jürgen Kotzur. Foto: bec

"Was haben Sie sich bei diesen Bildern eigentlich gedacht?", wurde er einmal bei der Eröffnung seiner Ausstellung von zwei gut situierten Damen gefragt. Antwort: "Nichts. Ich male meine Bilder, weil mir das Malen Spaß macht und stelle das dar, was mir gerade durch den Kopf geht." Leider ließen die Kunstfreundinnen es dabei nicht bewenden, sondern verlangten vom Künstler eine "formal ästhetische Analyse" seiner Arbeiten. Das war zu viel für Munke. Er floh ins Freie, rauchte auf der Straße eine Zigarette nach der andern und wartete, bis die Veranstaltung vorüber war. Verkauft hat er so gut wie nichts.

Zu Hause war Munke im alten Rohrbach, dort sind seine Werke noch heute nicht zu übersehen: Er bemalte Häuser, lange bevor Fassadenmalerei wieder in Mode kam. Auch die Gothic-Szene mit ihren schwarzgekleideten Gestalten hat in seinen makabren Bildern frühe Vorbilder. Eine diebische Freude hatte er am Erscheinen zumeist freundlicher Geister: "Er hat immer noch irgendwo ein Gespenst hineingemalt", erzählt Kotzur. "Wo Bilder in den Wohnungen hängen, fragen die Kinder: Opa, was ist denn das für ein Männchen da auf dem Bild?"

Info: Zum Weiterlesen: Hans-Jürgen Kotzur (Hg.): Die Bilderwelt des Heidelberger Malers Rainer Motz – Munke, Heidelberg 2018, Schriftenreihe des Heimatmuseums Heidelberg-Rohrbach. Hans-Jürgen Kotzur: Mythos Munke. Aus dem Leben des Heidelberger Malers Rainer Motz – Munke. Heidelberg 2018, Schriftenreihe des Heimatmuseums Heidelberg-Rohrbach.