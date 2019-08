Von außen wirkt das "That’s Gelato" in Handschuhsheim recht unscheinbar. Drinnen wartet jedoch ein breites Sortiment an Eissorten - von Klassikern wie Stracciatella bis zu exotischem Ananas-Rosmarin und Oregano-Basilikum. Foto: Hentschel

Von Stéphane Lejeune

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb stellt die RNZ in einer Serie die Lieblingseisdielen unserer Leserinnen und Leser vor. Heute: das "That’s Gelato" in der Steubenstraße 34.

> Geschichte: Das "That’s Gelato" in Handschuhsheim gibt es seit August 2014 und ist eine von vier Filialen in Heidelberg. "Es handelt sich dabei nicht um eine Franchise, ich leite das alles selbstständig", so der Inhaber Andrea Zava. 15 Jahre lang half er seinem Vater, der bis 2015 Geschäftsführer des Eiscafés "Palast" in der Hauptstraße war. "Ich habe dort alles darüber gelernt, wie man Eis macht" so Zava. Seinen ersten Schritt in die Selbstständigkeit machte er mit dem ersten "That’s Gelato" in der Steingasse, 2014 folgten zwei gleichnamige Eiscafés in der Bergheimer Straße und in Handschuhsheim, 2015 vollendete ein Geschäft in der Rohrbacher Straße das Quartett.

> Atmosphäre: Das "That’s Gelato" mutet in der viel befahrenen Steubenstraße von außen zunächst recht unscheinbar an. Man erkennt es von Weitem vor allem an dem Schild in Form einer Eiswaffel und den zufriedenen Gästen aller Altersklassen an den Außentischen. Das Café ist zur Straße hin geöffnet, selbst wer drinnen sitzt, verpasst nichts vom Sommerwetter. Viele Schüler kommen hier vorbei und nehmen sich eine Eiswaffel mit.

> Herstellung: Das Eis für alle vier Filialen wird in Handschuhsheim hergestellt, in der Eisküche. "Wir nennen das liebevoll die Eismacherei", erklärt Zava. "Auf Italienisch heißt es Eislabor, ,laboratorio del gelato’." Dabei benutzen sie keine Farbstoffe oder künstliche Zusatzstoffe, Fruchteis wird mit echten Früchten gemacht. "Das ist wichtig, dass das von Leuten gemacht wird, die Erfahrung haben und das mit Leidenschaft, mit ,passione’ machen. Unser Motto ist deshalb: Emotione Italiane", so Zava.

> Blick in die Karte: Eine Kugel Eis kostet im "That’s Gelato" 1,30 Euro. Spaghettieis gibt es für 6,40 Euro, einen Eiskaffee für 4,70 Euro.

>Spezialität des Hauses: "Wenn wir danach gehen, was sich deutlich am besten verkauft, ist das unser Salzkaramell-Eis", erklärt Zava. "Das ist unser eigenes Rezept." Inzwischen suchten Kenner das "That’s Gelato" einzig für diese Sorte auf. Unter den veganen und laktosefreien Sorten ist vor allem Zartbitterschokolade der Renner. Neben Klassikern wie Stracciatella oder Schokolade, wartet die Eisdiele auch mit Kreationen wie Ananas-Rosmarin und Oregano-Basilikum auf.

> Das sagen die Kunden: Jörg Frauenfeld und sein elfjähriger Sohn Emil sind aus Frankreich zu Besuch. "Uns gefällt es hier", erklärt der Vater. "Wir besuchen unsere Verwandtschaft in Handschuhsheim. Die sind immer hier in der Eisdiele." Auch Claudia, Bettina (beide 50) und den 52-jährigen Nico hat die Eisdiele sofort überzeugt "Wir sind danach gegangen, was am leckersten aussieht", erklärt Nico. "Das Eis ist sehr gut hier, das muss man schon so sagen", findet Claudia.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 22 Uhr.

