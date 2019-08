"Puro Gelato"-Inhaber Gianni Piucco - hier mit seiner Ehefrau Mercedes - stellt sein Eis selbst her - genau wie sein Großvater es bereits in Italien getan hat. Der 57-Jährige hat, bevor er 2014 nach Heidelberg kam, 13 Jahre lang eine Eisdiele in Spanien betrieben. Foto: Hentschel