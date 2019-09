Gino und Dario Bertolini (v.l.) führen die "Gelati Caffé Bar" in der Hauptstraße. Darios Urgroßvater wanderte vor rund 100 Jahren aus Italien aus und eröffnete in Weinheim eine Eisdiele. Seit 16 Jahren ist die Familie nun in Heidelberg - und bietet bis zu 45 Sorten Eis an. Foto: Hentschel

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Sommerzeit ist Eis-Zeit: Wenn die Sonne brennt und der Schweiß fließt, gibt es kaum etwas Schöneres als eine gute Kugel Eis. Deshalb hat die RNZ in einer Serie die Lieblingscafés unserer Leserinnen und Leser vorgestellt. Mit dem Eiscafé "Gelati Caffé Bar" in der Hauptstraße 141 endet unsere Serie heute.

> Geschichte: Familie Bertolini ist seit rund 100 Jahren im Eisgeschäft tätig: Der Großvater des heutigen Besitzers wanderte von Italien an die Bergstraße aus, ließ sich in Weinheim nieder und gründete dort einen Südfrüchte- und Gemüsehandel. Bald darauf wurden die Früchte auch zu hochwertigem Speiseeis verarbeitet - der Beginn des Eisgeschäfts, das mittlerweile in vierter Generation betrieben wird. Gino Bertolini - studierter Mathematiker und Physiker - stieg, wie sein Vater, ins großväterliche Unternehmen ein und betrieb lange Zeit eine eigene Eisdiele in Weinheim. Vor 16 Jahren zog es die Familie dann in die Heidelberger Hauptstraße. Für den Fortbestand des Familienbetriebs ist auch gesorgt: Mittlerweile steht auch Ginos Sohn Dario hinter der Theke.

> Atmosphäre: Das "Gelati Caffé Bar" ist eine kleine Eisdiele mitten im Herzen der Altstadt. Neben der großen Theke gibt es im Inneren nicht mehr viel Platz - dafür kann man sein Eis aber gemütlich draußen unter den Sonnenschirmen am Rande der belebten Hauptstraße genießen. Hier treffen sich neben Familien, Studierenden und Touristen auch immer wieder Stammgäste aus der Region.

> Herstellung: Das Eis wird täglich vor Ort frisch hergestellt - "nach alten überlieferten und neu kreierten Rezepten", erzählen die Besitzer. Aus regionalen und saisonalen Zutaten entsteht im Hinterzimmer des Ladens original italienisches Eis, wobei die hohe Qualität der Zutaten für die Bertolinis an erster Stelle steht.

> Blick in die Karte: Im "Gelati Caffé Bar" gibt es an normalen Tagen 28 wechselnde Eissorten, bei Großevents - wie etwa der Schlossbeleuchtung am vergangenen Samstag - wird auch noch die zweite Auslage mit Eis bestückt. Dann haben die Kunden erst recht die Qual der Wahl: Rund 45 Sorten bieten die Inhaber an. Im Angebot sind neben Klassikern wie Schokolade und Vanille auch saisonale Eigenkreationen sowie einige laktosefreie und vegane Sorten. Die Kugel Eis kostet hier nach wie vor einen Euro. "Wir bieten hohe Qualität zu vernünftigen Preisen", betonen die Inhaber. Das Spaghetti-Eis gibt es für 6,50 Euro, eine Portion zum Mitnehmen kostet sechs Euro. Einen Eiskaffee bekommt man für 5,50 Euro, die Variante zum Mitnehmen schon für 4,50 Euro. Neben Kaffeespezialitäten gibt es zudem Früchte-Smoothies und frisch gepresste Säfte.

> Spezialität des Hauses: Spaghetti-Eis-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten und können zwischen verschiedenen Varianten wählen. Dario Bertolini empfiehlt zudem eine Eigenkreation: Ein veganes Zartbitterschokolade-Eis, das geschmacklich an Brownies erinnert.

> Das sagen die Kunden: "Das Nutella-Banane-Eis ist wirklich super lecker", urteilt eine Kundin. Ein anderes Paar teilt sich einen großen Eisbecher und meint: "Wir sind heute zum ersten Mal da, aber das Eis ist sehr lecker und wir werden auf jeden Fall wiederkommen."

> Öffnungszeiten: Das "Gelati Caffé Bar" in der Hauptstraße 141 hat täglich von 11.30 bis 24 Uhr geöffnet. Von Mitte November bis Anfang Februar verabschieden sich die Inhaber in die Winterpause.